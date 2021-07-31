Аргентина: Лига професьональ 2021
Ланус
1:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
1:0
22' ГолЖозе Густаво Санд
53' Желтая карточкаNicolas Thaller
70' Желтая карточкаМорель Хорхе
1:1
86' ГолMartin Ezequiel Canete
13
Julian
Aude
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Julian AudeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
22'
53'
70'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|5 (1)
|1.25
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.5
|3.
|Victor Malcorra
|1
|0.25
|4.
|Angel Gonzalez II
|1
|0.25
|5.
|Matias Esquivel
|0
|0
|6.
|Lucas Varaldo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.25
|2.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.25
|3.
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Julian Aude
|2
|0
|2.
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|3.
|Морель Хорхе
|1
|0
|4.
|Nicolas Thaller
|1
|0
|5.
|Alexandro Bernabei
|1
|0
|6.
|Braian Aguirre
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Portillo
|3
|0
|2.
|Emanuel Britez
|1
|1
|3.
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|4.
|Nicolas Cordero
|1
|0
|5.
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа
Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато де Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато де Парана Банфилд 2:0 Ланус Уракан 0:0 Ланус Ланус 2:1 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Ланус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|16.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Сармиенто
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|19.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|25.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Сармиенто
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|19.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|24.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сармиенто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|20.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|4.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1