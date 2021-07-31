Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 41'
Сармиенто
30' Желтая карточкаBraian Salvareschi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
44 Ivan Maggi
-
-
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиатти Игнасио
|1
|0.25
|2.
|Javier Correa
|1
|0.25
|3.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|4.
|Juan Caceres
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luciano Gondou
|1
|0.25
|2.
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|2.
|Matias Rojas II
|1
|0
|3.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|4.
|Морено Анибал
|1
|0
|5.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Braian Salvareschi
|2
|0
|2.
|Браво Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сармиенто 1:0 Платенсе Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 6:0 Сармиенто Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сармиенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|16.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Сармиенто
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|19.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|25.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Сармиенто
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|19.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|24.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Сармиенто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|20.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|4.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1