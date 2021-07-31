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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Сармиенто
0'
30' Желтая карточка
Braian Salvareschi
73' Желтая карточка
Javier Correa
1:0
84' Гол
Гарре Бенжамин
90'+5
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
16
Мартинес
Маурисио
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
28
Чанкалай
Томас
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Пиатти
Игнасио
27
Javier
Correa
9
Enzo
Copetti
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
23
Nicolas
Bazzana
18
Braian
Salvareschi
3
Facundo
Castet
6
Federico
Vismara
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
39
Federico
Paradela
22
Браво
Федерико
17
Gabriel
Alanis
33
Rodrigo
Javier
Salinas
Расинг Авельянеда
4-4-2
Сармиенто
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиатти Игнасио 1 0.25
2. Javier Correa 1 0.25
3. Гарре Бенжамин 1 0.25
4. Leonel Ariel Miranda 0 0
5. Carlos Alcaraz 0 0
6. Juan Caceres 0 0
Сармиенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luciano Gondou 1 0.25
2. Rodrigo Javier Salinas 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Сигали Леонардо 1 0
2. Javier Correa 1 0
3. Matias Rojas II 1 0
4. Чанкалай Томас 1 0
5. Морено Анибал 1 0
6. Carlos Alcaraz 1 0
Сармиенто
# Игрок      
1. Braian Salvareschi 2 0
2. Браво Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Сармиенто 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте
Сармиенто Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сармиенто 1:0 Платенсе Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Темперлей Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Ланус Уракан 3:0 Сармиенто Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Сармиенто 3:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 6:0 Сармиенто Платенсе 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 1:1 Сармиенто Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сармиенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сармиенто 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:1 Сармиенто Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Индепендьенте 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
16. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
19. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
25. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
26. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
17. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
18. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
19. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Платенсе 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Индепендьенте 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Платенсе 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
19. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
4. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Braian Salvareschi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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