Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Аргентина: Лига професьональ 2021

Платенсе
1:1
Второй тайм: 80'
Индепендьенте
0'
17' Желтая карточка
Ivan Gomez
1:0
29' Гол
Augusto Schott
1:1
39' Гол
Роа Андрес Фелипе
44' Желтая карточка
Mauro Bogado
55' Желтая карточка
Sergio Barreto
57' Желтая карточка
Мансилья Брайан
80'
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
33
Nicolas
Zalazar
32
Lucas
Acevedo
30
Facundo
Cardozo
21
Ivan
Gomez
25
Куручет
Факундо
10
Franco
Baldassarra
8
Mauro
Bogado
18
Horacio
Tijanovich
9
Мансилья
Брайан
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
14
Lucas
Gonzalez
29
Lucas
Daniel
Romero
34
Паласиос
Себастьян
10
Alan
Velasco
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
Платенсе
4-1-4-1
Индепендьенте
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мансилья Брайан 1 0.25
2. Matias Tissera 1 0.25
3. Augusto Schott 1 0.25
4. Куручет Факундо 0 0
5. Nicolas Zalazar 0 0
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роа Андрес Фелипе 2 0.5
2. Инсаурральде Хуан 1 0.25
3. Ромеро Сильвио 1 0.25
4. Паласиос Себастьян 0 0
5. Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Платенсе
# Игрок      
1. Де Оливера Хорхе 0 1
2. Mauro Bogado 1 0
3. Hernan Lamberti 1 0
4. Ivan Gomez 1 0
5. Facundo Cardozo 1 0
6. Мансилья Брайан 1 0
7. Matias Tissera 1 0
8. Augusto Schott 1 0
9. Franco Baldassarra 1 0
10. Tiago Palacios 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Инсаурральде Хуан 1 0
2. Lucas Daniel Romero 1 0
3. Роа Андрес Фелипе 1 0
4. Sergio Barreto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Платенсе 0 0 100% (2) 0 0 0
 Индепендьенте 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Платенсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сармиенто 1:0 Платенсе Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Платенсе 4:1 Росарио Сентраль
Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Платенсе Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:1 Платенсе Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Индепендьенте 2:0 Патронато де Парана Клуб Атлетико Эстудиантес 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Сантос Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сантос 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Колон Индепендьенте 1:0 Гуабира Индепендьенте 1:0 Байя Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Индепендьенте Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Уракан 1:3 Индепендьенте Байя 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Гуабира 1:3 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Индепендьенте 1:1 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
16. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
19. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 1:1 4 0 2 2 3 - 5 2
25. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
26. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 1:1 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
17. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
18. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
19. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Платенсе 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Индепендьенте 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Платенсе 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
19. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
4. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мауро Богадо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Роа Андрес Фелипе бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Augusto Schott бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Ivan Gomez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Индепендьенте
4.10
3.15
1.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Платенсе 1:1 Индепендьенте онлайн




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