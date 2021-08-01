Аргентина: Лига професьональ 2021
Платенсе
1:1
Второй тайм: 80'
Индепендьенте
17' Желтая карточкаIvan Gomez
1:0
29' ГолAugusto Schott
1:1
39' ГолРоа Андрес Фелипе
44' Желтая карточкаMauro Bogado
55' Желтая карточкаSergio Barreto
57' Желтая карточкаМансилья Брайан
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Gaston Togni
-
-
35 Tomas Pozzo
-
26 Zarza
-
-
15 Alan Sonora
-
-
32 Ayrton Costa
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
17'
29'
39'
44'
55'
57'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мансилья Брайан
|1
|0.25
|2.
|Matias Tissera
|1
|0.25
|3.
|Augusto Schott
|1
|0.25
|4.
|Куручет Факундо
|0
|0
|5.
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0.5
|2.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.25
|3.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.25
|4.
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|5.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|2.
|Mauro Bogado
|1
|0
|3.
|Hernan Lamberti
|1
|0
|4.
|Ivan Gomez
|1
|0
|5.
|Facundo Cardozo
|1
|0
|6.
|Мансилья Брайан
|1
|0
|7.
|Matias Tissera
|1
|0
|8.
|Augusto Schott
|1
|0
|9.
|Franco Baldassarra
|1
|0
|10.
|Tiago Palacios
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсаурральде Хуан
|1
|0
|2.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|3.
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|4.
|Sergio Barreto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Платенсе
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Индепендьенте
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Платенсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сармиенто 1:0 Платенсе Платенсе 0:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Платенсе 4:1 Росарио Сентраль
Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе Платенсе 0:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Платенсе Платенсе 2:4 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:1 Платенсе Платенсе 1:3 Колон Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Платенсе 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 1:1 Сармиенто Годой Крус 3:1 Платенсе Платенсе 0:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Платенсе Атлетико Рафаэла 0:2 Платенсе Платенсе 0:0 Депортиво Риестра Платенсе 2:1 Темперлей
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =6 -5Индепендьенте 2:0 Патронато де Парана Клуб Атлетико Эстудиантес 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Сантос Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сантос 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Колон Индепендьенте 1:0 Гуабира Индепендьенте 1:0 Байя Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Индепендьенте Монтевидео Сити Торке 1:1 Индепендьенте Уракан 1:3 Индепендьенте Байя 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте 3:1 Монтевидео Сити Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Гуабира 1:3 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Индепендьенте
|1:1
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|16.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|18.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|19.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|21.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Платенсе
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|26.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|18.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Платенсе
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Индепендьенте
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Платенсе
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|19.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|4.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1