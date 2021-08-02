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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба
0'
0:1
22' Гол
Мартинес Алекс
52' Желтая карточка
Milton Gimenez
73' Желтая карточка
Oscar Salomon
83' Желтая карточка
Jonathan Bay
1:1
90' Гол
Mateo Agustin Coronel
90' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90'+9
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
26
Matias
Romero1
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
27
Ауче
Габриэль
9
Авалос
Габриэль
32
Andres
Mehring
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
4
Oscar
Salomon
25
Gonzalo
Bettini
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
12
Jonathan
Bay
22
Мартинес
Алекс
24
Matias
Mier
45
Milton
Gimenez
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Сентраль Кордоба
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Villalba 1 0.25
2. Mateo Agustin Coronel 1 0.25
Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 2 (1) 0.5
2. Мартинес Алекс 1 0.25
3. Gonzalo Bettini 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Kevin Mac Allister 2 0
2. Miguel Angel Torren 1 0
3. Jonathan David Gomez 1 0
4. Lucas Villalba 1 0
5. Luciano Gomez 1 0
6. Nicolas Reniero 1 0
7. Cesar Florentin 1 0
8. Marco Di Cesare 1 0
9. Lautro Ovando 1 0
Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Milton Gimenez 3 0
2. Alejandro Maciel 2 0
3. Oscar Salomon 2 0
4. Hernan Lopez 0 1
5. Cristian Vega 1 0
6. Gonzalo Bettini 1 0
7. Juan Daniel Galeano 1 0
8. Jonathan Bay 1 0
9. Federico Andueza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 100% (2)
Сентраль Кордоба 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Сентраль Кордоба 0:0 Мидленд Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:4 Атлетико Атлас Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Экскурсионистас 0:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Лига професиональ Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Суперлига Сентраль Кордоба 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
19. Росарио Сентраль 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Альдосиви 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Росарио Сентраль 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Альдосиви 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
21. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Росарио Сентраль 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Alejandro Martinez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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