Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба
0:1
22' ГолМартинес Алекс
52' Желтая карточкаMilton Gimenez
73' Желтая карточкаOscar Salomon
83' Желтая карточкаJonathan Bay
1:1
90' ГолMateo Agustin Coronel
90' Желтая карточкаKevin Mac Allister
24
Elias
Gomez
12
Jonathan
Bay
24
Matias
Mier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
22'
0:1
52'
73'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Villalba
|1
|0.25
|2.
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|2 (1)
|0.5
|2.
|Мартинес Алекс
|1
|0.25
|3.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|2.
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|3.
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|4.
|Lucas Villalba
|1
|0
|5.
|Luciano Gomez
|1
|0
|6.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|7.
|Cesar Florentin
|1
|0
|8.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|9.
|Lautro Ovando
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Milton Gimenez
|3
|0
|2.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|3.
|Oscar Salomon
|2
|0
|4.
|Hernan Lopez
|0
|1
|5.
|Cristian Vega
|1
|0
|6.
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|7.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|8.
|Jonathan Bay
|1
|0
|9.
|Federico Andueza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Сентраль Кордоба
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =10 -3Сентраль Кордоба 0:0 Мидленд Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:4 Атлетико Атлас Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Экскурсионистас 0:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|18.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|19.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|21.
|Альдосиви
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Альдосиви
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0