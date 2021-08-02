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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато де Парана
0:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
12
Ибанес
Матиас
4
Lautaro
Geminiani
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
30
Lucas
Kruspzky
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
8
Gabriel
Gudino
7
Кантерос
Гектор
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
9
Sebastian
Sosa
II
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
31
Jeronimo
Cacciabue
13
Juan
Sforza
36
Nicolas
Castro
32
Игнасио
Скокко
9
Кристальдо
Хонатан
17
Justo
Giani
Патронато де Парана
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Патронато де Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.5
2. Franco Leys 1 0.25
3. Brian Nievas 1 0.25
4. Кантерос Гектор 0 0
5. Nicolas Delgadillo Godoy 0 0
6. Gabriel Gudino 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 2 0.5
2. Justo Giani 1 0.25
3. Игнасио Скокко 1 0.25
4. Кристальдо Хонатан 1 0.25
5. Juan Fernando Garro 1 0.25
6. Gabriel Compagnucci 1 0.25

Карточки

Патронато де Парана
# Игрок      
1. Brian Nievas 3 0
2. Oliver Paz Benitez 2 0
3. Tiago Banega 2 0
4. Lucas Kruspzky 1 0
5. Rolando Garcia 1 0
6. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
7. Gabriel Gudino 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 1 1
2. Кристальдо Хонатан 0 1
3. Julian Fernandez II 1 0
4. Justo Giani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Патронато де Парана 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Ньюэллс Олд Бойз 14.29% (1) 0 0 0 57.14% (4) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Патронато де Парана Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Индепендьенте 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато де Парана
Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 2:2 Ланус Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте

Последние игры между собой

Патронато де Парана: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Лига професиональ Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Суперлига Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Патронато де Парана Товарищеские матчи Патронато де Парана 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Сентраль Кордоба 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
11. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
16. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Аргентинос Хуниорс 0:1 4 1 1 2 1 - 2 4
18. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
20. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
21. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
12. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
17. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
18. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Патронато де Парана 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Сентраль Кордоба 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
22. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
4. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
5. Ривер Плейт Карраскаль Хорхе 3 0
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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