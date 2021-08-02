Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато де Парана
0:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Justo GianiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
Главный тренер: Бургос Херман
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.5
|2.
|Franco Leys
|1
|0.25
|3.
|Brian Nievas
|1
|0.25
|4.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|5.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|0
|0
|6.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|2
|0.5
|2.
|Justo Giani
|1
|0.25
|3.
|Игнасио Скокко
|1
|0.25
|4.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.25
|5.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.25
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Brian Nievas
|3
|0
|2.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|3.
|Tiago Banega
|2
|0
|4.
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|5.
|Rolando Garcia
|1
|0
|6.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|7.
|Gabriel Gudino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|1
|1
|2.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|3.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|4.
|Justo Giani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Патронато де Парана
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|57.14% (4)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Патронато де Парана Последние 20 матчей: +9 =1 -10Индепендьенте 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато де Парана
Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 2:2 Ланус Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте
Последние игры между собой
Патронато де Парана: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Сентраль Кордоба
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|21.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|12.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|17.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Патронато де Парана
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Сентраль Кордоба
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Карраскаль Хорхе
|3
|0