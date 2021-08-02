Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато де Парана
0:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
52' Желтая карточкаLautaro Geminiani
58' Желтая карточкаTiago Banega
63' Желтая карточкаJuan Sforza
79' Желтая карточкаSebastian Sosa II
80' Желтая карточкаИгнасио Скокко
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Justo GianiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
Главный тренер: Бургос Херман
Ход матча
58'
63'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Sosa II
|2
|0.5
|2.
|Franco Leys
|1
|0.25
|3.
|Brian Nievas
|1
|0.25
|4.
|Кантерос Гектор
|0
|0
|5.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|0
|0
|6.
|Gabriel Gudino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|2
|0.5
|2.
|Justo Giani
|1
|0.25
|3.
|Игнасио Скокко
|1
|0.25
|4.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.25
|5.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.25
|6.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tiago Banega
|3
|0
|2.
|Brian Nievas
|3
|0
|3.
|Oliver Paz Benitez
|2
|0
|4.
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|5.
|Rolando Garcia
|1
|0
|6.
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|7.
|Gabriel Gudino
|1
|0
|8.
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|9.
|Lautaro Geminiani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|3.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|4.
|Justo Giani
|1
|0
|5.
|Juan Sforza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Патронато де Парана
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|57.14% (4)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Патронато де Парана Последние 20 матчей: +9 =1 -10Индепендьенте 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато де Парана
Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 2:2 Ланус Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте
Последние игры между собой
Патронато де Парана: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|18.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|19.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|21.
|Альдосиви
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Альдосиви
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0