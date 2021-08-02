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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато де Парана
0:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
52' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
58' Желтая карточка
Tiago Banega
63' Желтая карточка
Juan Sforza
79' Желтая карточка
Sebastian Sosa II
80' Желтая карточка
Игнасио Скокко
90'+5
12
Ибанес
Матиас
4
Lautaro
Geminiani
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
30
Lucas
Kruspzky
32
Franco
Leys
13
Brian
Nievas
8
Gabriel
Gudino
7
Кантерос
Гектор
11
Nicolas
Delgadillo
Godoy
9
Sebastian
Sosa
II
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
38
Franco
Negri
31
Jeronimo
Cacciabue
13
Juan
Sforza
36
Nicolas
Castro
32
Игнасио
Скокко
9
Кристальдо
Хонатан
17
Justo
Giani
Патронато де Парана
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Патронато де Парана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Sosa II 2 0.5
2. Franco Leys 1 0.25
3. Brian Nievas 1 0.25
4. Кантерос Гектор 0 0
5. Nicolas Delgadillo Godoy 0 0
6. Gabriel Gudino 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 2 0.5
2. Justo Giani 1 0.25
3. Игнасио Скокко 1 0.25
4. Кристальдо Хонатан 1 0.25
5. Juan Fernando Garro 1 0.25
6. Gabriel Compagnucci 1 0.25

Карточки

Патронато де Парана
# Игрок      
1. Tiago Banega 3 0
2. Brian Nievas 3 0
3. Oliver Paz Benitez 2 0
4. Lucas Kruspzky 1 0
5. Rolando Garcia 1 0
6. Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
7. Gabriel Gudino 1 0
8. Sebastian Sosa II 1 0
9. Lautaro Geminiani 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 2 1
2. Кристальдо Хонатан 0 1
3. Julian Fernandez II 1 0
4. Justo Giani 1 0
5. Juan Sforza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Патронато де Парана 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Ньюэллс Олд Бойз 14.29% (1) 0 0 0 57.14% (4) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Патронато де Парана Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Индепендьенте 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 2:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Вилья Сан-Карлос 0:1 Патронато де Парана
Патронато де Парана 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 2:2 Ланус Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Ланус 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Уракан Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте

Последние игры между собой

Патронато де Парана: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Лига професиональ Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Суперлига Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Патронато де Парана Товарищеские матчи Патронато де Парана 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
19. Росарио Сентраль 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Альдосиви 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Росарио Сентраль 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Альдосиви 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
21. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Росарио Сентраль 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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