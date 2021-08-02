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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 22'
Альдосиви
0' 22'
12
Juan
Pablo
Romero
4
Damian
Alberto
Martinez
2
Nicolas
Ferreyra
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
7
Alan
Marinelli
10
Emiliano
Vecchio
25
Pedro
Ojeda
18
Francesco
Lo
Celso
17
Каральо
Милтон
28
Lucas
Emanuel
Gamba
25
Девекки
Хосе
36
Joaquin
Indacoechea
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
18
Серро
Франсиско
5
Ромеро
Гастон
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
Росарио Сентраль
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 0.25
2. Каральо Милтон 1 0.25
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brian Guzman 1 0.25

Карточки

Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Diego Zabala 1 0
3. Damian Alberto Martinez 1 0
4. Facundo Almada 1 0
5. Francesco Lo Celso 1 0
6. Gaston Avilla 1 0
7. Lautaro Blanco 1 0
8. Rafael Sangiovani 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Leandro Maciel 2 0
2. Joaquin Indacoechea 0 1
3. Jonathan Zacaria 1 0
4. Инсуа Эмануэль 1 0
5. Девекки Хосе 1 0
6. Emanuel Iniguez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Росарио Сентраль 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Альдосиви 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль
Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви
Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 1:0 Альдосиви Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 11
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Лига професиональ Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Кубок Диего Марадоны Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Копа де ла Суперлига
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Копа де ла Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
19. Росарио Сентраль 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Альдосиви 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Росарио Сентраль 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Альдосиви 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
21. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Росарио Сентраль 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Альдосиви
2.28
3.54
3.54
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Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви онлайн




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