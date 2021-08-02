Аргентина: Лига професьональ 2021
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 22'
Альдосиви
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Alejo Veliz
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Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Brian Guzman
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.25
|2.
|Каральо Милтон
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brian Guzman
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|2.
|Diego Zabala
|1
|0
|3.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|4.
|Facundo Almada
|1
|0
|5.
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|6.
|Gaston Avilla
|1
|0
|7.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|8.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Maciel
|2
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|0
|1
|3.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|5.
|Девекки Хосе
|1
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =5 -6Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль
Тачира 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =3 -12Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви
Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 1:0 Альдосиви Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 11
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Копа де ла Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|18.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|19.
|Росарио Сентраль
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|21.
|Альдосиви
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|15.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Альдосиви
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0