Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Аргентина: Лига професьональ 2021

Клуб Атлетико Эстудиантес
0:0
Первый тайм: 22'
Арсенал Саранди
0' 22'
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
30
Jorge
Rodriguez
I
17
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
14
Санчес-Миньо
Хуан
10
Gustavo
Del
Prete
16
Juan
Apaolaza
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
18
Julian
Navas
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
2
Juan
Andrada
20
Valentin
Larralde
21
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
12
Массола
Николас
9
Lucas
Albertengo
Клуб Атлетико Эстудиантес
4-1-4-1
Арсенал Саранди
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Клуб Атлетико Эстудиантес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Мануэль 3 0.75
2. Juan Apaolaza 2 0.5
3. Санчес-Миньо Хуан 0 0
4. Сукуи Фернандо 0 0
5. Leonardo Godoy 0 0
6. Jorge Rodriguez I 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bruno Christian Sepulveda 1 0.25
2. Mateo Carabajal 1 0.25
3. Lucas Albertengo 0 0

Карточки

Клуб Атлетико Эстудиантес
# Игрок      
1. Паскини Николас 1 0
2. Ногера Фабьян 1 0
3. Juan Apaolaza 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 1 1
2. Эмилиано Папа 1 0
3. Emiliano Mendez 1 0
4. Lucas Albertengo 1 0
5. Gaston Suso 1 0
6. Julian Navas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клуб Атлетико Эстудиантес 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0
 Арсенал Саранди 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Клуб Атлетико Эстудиантес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сан-Мартин Тукуман 0:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 0:1 Индепендьенте Клуб Атлетико Эстудиантес 1:2 Альмиранте Браун
Клуб Атлетико Эстудиантес 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Чакарита Хуниорс 0:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Индепендьенте Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Кильмес Агропекуарио 0:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Депортиво Майпу Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Темперлей 3:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Химнасия Ла-Плата
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо
Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Клуб Атлетико Эстудиантес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Арсенал Саранди 0:5 Клуб Атлетико Эстудиантес Лига професиональ Арсенал Саранди 3:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Суперлига Арсенал Саранди 2:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Кубок Арсенал Саранди 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Товарищеские матчи
Арсенал Саранди 1:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Товарищеские матчи Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Арсенал Саранди 2:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Клуб Атлетико Эстудиантес 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Арсенал Саранди 1:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Арсенал Саранди Примера Клуб Атлетико Эстудиантес 1:1 Арсенал Саранди Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
10. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
19. Росарио Сентраль 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
20. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
21. Альдосиви 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Арсенал Саранди 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Росарио Сентраль 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
17. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
19. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
20. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Альдосиви 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
21. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Росарио Сентраль 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клуб Атлетико Эстудиантес
Ничья
Арсенал Саранди
1.74
3.93
5.70
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