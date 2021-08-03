Аргентина: Лига професьональ 2021
Клуб Атлетико Эстудиантес
4:0
Конец матча
Арсенал Саранди
60' Желтая карточкаAlejandro Medina I
1:0
61' ГолLeonardo Godoy
71' Желтая карточкаNicolas Castro1
2:0
72' ГолНогера Фабьян
74' Желтая карточкаLucas Albertengo
3:0
75' ГолКастро Мануэль
4:0
90' ГолLeandro Diaz III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Руис АланНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
61'
1:0
71'
72'
2:0
74'
75'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Мануэль
|4
|1
|2.
|Juan Apaolaza
|2
|0.5
|3.
|Leonardo Godoy
|1
|0.25
|4.
|Ногера Фабьян
|1
|0.25
|5.
|Leandro Diaz III
|1
|0.25
|6.
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|7.
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|8.
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.25
|2.
|Mateo Carabajal
|1
|0.25
|3.
|Lucas Albertengo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паскини Николас
|1
|0
|2.
|Ногера Фабьян
|1
|0
|3.
|Juan Apaolaza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|2.
|Lucas Albertengo
|2
|0
|3.
|Эмилиано Папа
|1
|0
|4.
|Emiliano Mendez
|1
|0
|5.
|Alejandro Medina I
|1
|0
|6.
|Gaston Suso
|1
|0
|7.
|Julian Navas
|1
|0
|8.
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|0
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Клуб Атлетико Эстудиантес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сан-Мартин Тукуман 0:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 0:1 Индепендьенте Клуб Атлетико Эстудиантес 1:2 Альмиранте Браун
Клуб Атлетико Эстудиантес 1:1 Нуэва Чикаго Сармиенто 0:3 Клуб Атлетико Эстудиантес Чакарита Хуниорс 0:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Атланта Атлетико Митре 0:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 1:3 Альварадо Тигре 2:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Индепендьенте Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Кильмес Агропекуарио 0:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Платенсе Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Депортиво Майпу Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Темперлей 3:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Химнасия Ла-Плата
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +7 =7 -6Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо
Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Клуб Атлетико Эстудиантес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Арсенал Саранди 1:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Товарищеские матчи Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Клуб Атлетико Эстудиантес 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Арсенал Саранди 2:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Клуб Атлетико Эстудиантес 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:1 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Арсенал Саранди 1:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Примера Клуб Атлетико Эстудиантес 2:1 Арсенал Саранди Примера Клуб Атлетико Эстудиантес 1:1 Арсенал Саранди Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|11.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|13.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|16.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|19.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|20.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|21.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|22.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0