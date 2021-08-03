Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Тукуман
0:0
Второй тайм: 77'
Велес Сарсфилд
20' Желтая карточкаВергини Сантьяго
26' Желтая карточкаGuillermo Acosta
28' Желтая карточкаRamiro Carrera
37' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
33
Marcos
Valor
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Marcos ValorЗащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Kevin Isa
-
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.75
|2.
|Leonardo Heredia
|1
|0.25
|3.
|Guillermo Acosta
|1
|0.25
|4.
|Augusto Lotti
|0
|0
|5.
|Gabriel Risso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Lamendola
|1
|1
|2.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|3.
|Муссис Франко
|2
|0
|4.
|Эрбес Кристиан
|1
|0
|5.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|6.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|7.
|Marcelo Ortiz
|1
|0
|8.
|Renzo Tesuri
|1
|0
|9.
|Abel Bustos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Damian Fernandez
|1
|1
|2.
|Адриан Рикардо
|1
|0
|3.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|4.
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|5.
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|6.
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =3 -8Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|11.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|24.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|15.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|20.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0