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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
0:0
Второй тайм: 77'
Велес Сарсфилд
0'
20' Желтая карточка
Вергини Сантьяго
26' Желтая карточка
Guillermo Acosta
28' Желтая карточка
Ramiro Carrera
37' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
77'
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
27
Вергини
Сантьяго
6
Mauro
Osores
33
Marcos
Valor
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
23
Ramiro
Carrera
10
Leonardo
Heredia
9
Augusto
Lotti
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
23
Agustin
Bouzat
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
9
Cristian
Alberto
Tarragona
Атлетико Тукуман
4-4-1-1
Велес Сарсфилд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.75
2. Leonardo Heredia 1 0.25
3. Guillermo Acosta 1 0.25
4. Augusto Lotti 0 0
5. Gabriel Risso 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Nicolas Lamendola 1 1
2. Ramiro Carrera 2 0
3. Муссис Франко 2 0
4. Эрбес Кристиан 1 0
5. Вергини Сантьяго 1 0
6. Guillermo Acosta 1 0
7. Marcelo Ortiz 1 0
8. Renzo Tesuri 1 0
9. Abel Bustos 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Damian Fernandez 1 1
2. Адриан Рикардо 1 0
3. Juan Martin Lucero 1 0
4. Cristian Alberto Tarragona 1 0
5. Касерес Сантьяго 1 0
6. Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Лига професиональ Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд Кубок
Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Клуб Атлетико Эстудиантес 4 2 0 2 9 - 5 6
11. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
13. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
19. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
21. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 5 3
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Велес Сарсфилд 0:0 4 0 3 1 0 - 1 3
24. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Тукуман 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 4 - 1 3
16. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
18. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
19. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
20. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
21. Велес Сарсфилд 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 0:0 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Велес Сарсфилд 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Juan Martin Lucero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Велес Сарсфилд
4.20
3.34
3.25
Все Коэффициенты
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