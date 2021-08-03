Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
18' Желтая карточкаВергини Сантьяго
26' Желтая карточкаGuillermo Acosta
28' Желтая карточкаRamiro Carrera
37' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
90' Красная карточкаАдриан Рикардо
33
Marcos
Valor
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Marcos ValorЗащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Kevin Isa
-
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
18'
26'
28'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ramiro Carrera
|3
|0.75
|2.
|Leonardo Heredia
|1
|0.25
|3.
|Guillermo Acosta
|1
|0.25
|4.
|Augusto Lotti
|0
|0
|5.
|Gabriel Risso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Lamendola
|1
|1
|2.
|Ramiro Carrera
|2
|0
|3.
|Муссис Франко
|2
|0
|4.
|Эрбес Кристиан
|1
|0
|5.
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|6.
|Guillermo Acosta
|1
|0
|7.
|Marcelo Ortiz
|1
|0
|8.
|Renzo Tesuri
|1
|0
|9.
|Abel Bustos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Damian Fernandez
|1
|1
|2.
|Адриан Рикардо
|1
|1
|3.
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|4.
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|5.
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|6.
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Тукуман
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =3 -8Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Индепендьенте
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Колон
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|11.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Альдосиви
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Банфилд
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|14.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|22.
|Сармиенто
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|24.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|25.
|Платенсе
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Патронато де Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|15.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|18.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|19.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|20.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|22.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|23.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|5
|1
|0
|2.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|3.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1
|2.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|Yeison Gordillo
|3
|0