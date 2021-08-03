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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
18' Желтая карточка
Вергини Сантьяго
26' Желтая карточка
Guillermo Acosta
28' Желтая карточка
Ramiro Carrera
37' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
90' Красная карточка
Адриан Рикардо
90'+5
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
27
Вергини
Сантьяго
6
Mauro
Osores
33
Marcos
Valor
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
23
Ramiro
Carrera
10
Leonardo
Heredia
9
Augusto
Lotti
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
23
Agustin
Bouzat
35
Касерес
Сантьяго
30
Манкуэльо
Федерико
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
9
Cristian
Alberto
Tarragona
Атлетико Тукуман
4-4-1-1
Велес Сарсфилд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ramiro Carrera 3 0.75
2. Leonardo Heredia 1 0.25
3. Guillermo Acosta 1 0.25
4. Augusto Lotti 0 0
5. Gabriel Risso 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Nicolas Lamendola 1 1
2. Ramiro Carrera 2 0
3. Муссис Франко 2 0
4. Эрбес Кристиан 1 0
5. Вергини Сантьяго 1 0
6. Guillermo Acosta 1 0
7. Marcelo Ortiz 1 0
8. Renzo Tesuri 1 0
9. Abel Bustos 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Damian Fernandez 1 1
2. Адриан Рикардо 1 1
3. Juan Martin Lucero 1 0
4. Cristian Alberto Tarragona 1 0
5. Касерес Сантьяго 1 0
6. Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Тукуман 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0
 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 5:0 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 3:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Сармиенто 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 3:0 Комуникасьонес Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Велес Сарсфилд 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Унион Ла-Калера Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 3:1 ЛДУ Кито Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Унион Ла-Калера 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана ЛДУ Кито 3:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Фламенго Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 2:3 Банфилд

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Тукуман 2:0 Велес Сарсфилд Лига професиональ Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд Кубок
Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:2 Велес Сарсфилд Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 3 - 0 8
2. Сан-Лоренсо 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Индепендьенте 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 9 - 3 7
5. Ланус 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Атлетико Тукуман 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Клуб Атлетико Эстудиантес 4 2 0 2 9 - 5 6
11. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Альдосиви 4 2 0 2 3 - 5 6
13. Банфилд 4 1 3 0 3 - 2 6
14. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Аргентинос Хуниорс 4 1 2 1 2 - 2 5
16. Уракан 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 5 - 5 5
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 5 - 5 4
19. Дефенса и Хустисия 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Арсенал Саранди 4 1 1 2 2 - 7 4
21. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 5 3
22. Сармиенто 4 1 0 3 1 - 6 3
23. Велес Сарсфилд 4 0 3 1 0 - 1 3
24. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 3 3
25. Платенсе 4 0 2 2 3 - 5 2
26. Унион Санта-Фе 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Патронато де Парана 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Ривер Плейт 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 5 - 6 4
15. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 4 - 1 3
16. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Дефенса и Хустисия 2 1 0 1 4 - 4 3
18. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
19. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
20. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
21. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Платенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
22. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
23. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
24. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Арсенал Саранди 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 4 0 0
3. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
4. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
2. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
3. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 0
5. Сан-Лоренсо Yeison Gordillo 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Juan Martin Lucero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд онлайн




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