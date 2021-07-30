Тете справа накрутил Якимца, но навешивать к воротам не стал, а сделал передачу назад.

Романчук помешал пробить по воротам Манору после скидки Корниенко слева.

Корниенко на фланге схватил руками за ногу Шину и получил жёлтую карточку.

Чирьяк справа со штрафного навесил на Романчука, которому соперники не позволили головой пробить по воротам.

Бусько на чужой половине поля прыгнул в ноги Манору.

Второй тайм во Львове!

Шина с пятнадцати метров с лёта пробил после навеса слева от Ньярко по центру ворот. Трубин успел сложиться и отбить мяч.

Степаненко слишком сильно сделал пас вперёд по левому флангу на Корниенко.

Манор слева прорвался вперёд, но его навес к воротам не вышел нацеленным.

Степаненко сделал неточный пас направо на Тете. Мяч улетел за боковую линию поля.

Додо не позволил Ньярко слева прорваться в штрафную площадь.

Первый тайм

— Перерыв! "Львов" - "Шахтёр" (Донецк) - 0:0.

45' "Шахтёр" перекатывает мяч на чужой половине поля с фланга на фланг.

45' 1 минуту добавил Балакин в первом тайме.

45' Брикнер у центрального круга сзади ударил по ногам Манора.

44' Манор слева из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол. Костик мяч отбил.

42' Додо слишком сильно исполнил перевод налево на Корниенко. Мяч улетел за боковую линию поля.

41' Тете на чужой половине поля зацепил ногу Чильяка.

40' Тете в центре поля прыгнул в ноги Шине и получил жёлтую карточку.

39' Манор слева сделал пас в центр на Патрика, который слишком долго готовился к удару по воротам. Соперники выбили мяч у Алана.

38' Нич на чужой половине поля сбил Додо.

37' Тете справа забрался в офсайд.

36' Удар Корниенко слева из пределов штрафной площади заблокировал Романчук.

34' Заброс Степаненко налево в штрафную площадь на Манора перехватили защитники "Львова".

33' Степаненко не позволил получить мяч Ничу на левом фланге.

32' Шина совершил проход вперёд, но перед штрафной площадью утратил контроль над мячом и завалился на газон.

31' Корниенко слева навесил на дальнюю штангу, где Тете в прыжке лишь чиркнул головой по мячу.

30' У Корниенко справа со штрафного получился удар по воротам вместо навеса. Костик уверенно поймал мяч.

29' Ньярко на фланге руками остановил Тете и получил жёлтую карточку.

28' "Львов" всё реже стал переходить на чужую половину поля, а об острых моментах у ворот гостей и вовсе нет речи.

27' Костик забрал мяч в руки после подачи Додо справа.

26' У Манора слева не прошла передача в штрафную площадь на Корниенко.

25' "Шахтёр" прижал соперника к штрафной площади. Манор слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.

24' Траоре слева сделал скидку на Патрика, который из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Костик оказался в нужном месте и мяч поймал.

23' Антонио справа навесил в центр штрафной площади, где защитники "Львова" не позволили вверху сыграть Траоре.

22' "Шахтёр" уже уверенно обосновался на чужой половине поля. Тете с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

20' Корниенко справа прострелил на Траоре, который не ожидал, что мяч дойдёт до него. Защитники "Львова" разрядили ситуацию.

18' Травма у Брикнера. Медики вышли на поле, а в матче пауза.

17' Корниенко неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч вернулся к Виктору, но и вторая его подача с фланга была заблокирована.

16' Додо справа навесил к воротам, где Махмутович едва не срезал мяч в собственные ворота. Костик справился.

15' "Шахтёр" затеял рискованную перепасовку перед своими воротами, но всё обошлось для "горняков".

14' Тете справа навесил на дальнюю штангу, где Корниенко головой пробил выше ворот.

13' "Шахтёр" всё больше начинает задействовать левый фланг, где у Корниенко не получаются точные передачи.

12' У Корниенко слева не прошёл прострел к воротам.

11' "Шахтёр" постепенно налаживает игру в пас и переводит игру на чужую половину поля.

10' Манор слева навесил на Траоре, который головой пробил в газон, а затем мяч пролетел над перекладиной.

9' Тете заработал первый угловой удар в матче. Розыгрыш "стандарта" завершить ударом по воротам гостям не удалось.

8' Корниенко слева в штрафной площади не смог сделать точную скидку на Патрика.

7' Нич на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Додо.

6' Шина справа забежал в офсайд.

5' Марлон у центрального круга сбил Брикнера.

4' Додо на правом фланге проиграл забег Ньярко и подтолкнул соперника в спину.

3' Ньярко продвинулся к штрафной площади и с двадцати метров низом пробил в сантиметрах от правой штанги.

2' "Львов" играет в синей форме, "Шахтёр" - в оранжевых футболках и чёрных трусах.