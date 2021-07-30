Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
0:3
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Шахтёр Донецк
28' Желтая карточкаНьярко Эрнест
38' Желтая карточкаТете
54' Желтая карточкаКорниенко Виктор
66' Желтая карточкаНич Назарий
70' Желтая карточкаБусько Андрей
0:1
73' ГолТраоре Лассина
0:2
85' ГолДентиньо
0:3
90' ГолПедриньо
12
Костик
Орест
25
Чирьяк
Фране
13
Нич
Назарий
5
Марлон
14
Тете
21
Патрик
Алан
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
28'
38'
54'
64'
66'
67'
70'
72'
73'
0:1
85'
0:2
90'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ременяк Артур
|1
|0.5
|2.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|2
|1
|2.
|Патрик Алан
|1
|0.5
|3.
|Дентиньо
|1
|0.5
|4.
|Педриньо II
|1
|0.5
|5.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|7.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|8.
|Манор Соломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|2.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|3.
|Бусько Андрей
|1
|0
|4.
|Нич Назарий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тете
|2
|0
|2.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Шахтёр Донецк
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов
Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =1 -7Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Львов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Верес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|4.
|Десна
|Завийский Тарас
|1
|0
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Тете
|2
|0
|5.
|Заря
|Гладкий Александр
|1
|0
Прогнозы на матч Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Исход игры
Львов
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Шахтёр Донецк
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
50.75% (68)
Меньше
49.25% (66)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
41.8% (56)
1:2 Шахтёр Донецк
23.9% (32)
1:3 Шахтёр Донецк
17.2% (23)
0:1 Шахтёр Донецк
6% (8)
0:3 Шахтёр Донецк
6% (8)
1:4 Шахтёр Донецк
2.2% (3)
0:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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