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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:3
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
28' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
38' Желтая карточка
Тете
54' Желтая карточка
Корниенко Виктор
66' Желтая карточка
Нич Назарий
70' Желтая карточка
Бусько Андрей
0:1
73' Гол
Траоре Лассина
0:2
85' Гол
Дентиньо
0:3
90' Гол
Педриньо
90'+6
12
Костик
Орест
27
Бусько
Андрей
21
Романчук
Александр
II
4
Махмутович
Энес
24
Якимец
Владимир
25
Чирьяк
Фране
7
Шина
Алвес
8
Брикнер
Иван
89
Политыло
Сергей
30
Ньярко
Эрнест
13
Нич
Назарий
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
22
Матвиенко
Николай
44
Корниенко
Виктор
8
Антонио
Маркос
6
Степаненко
Тарас
14
Тете
21
Патрик
Алан
19
Манор
Соломон
23
Траоре
Лассина
Львов
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ременяк Артур 1 0.5
2. Ньярко Эрнест 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 2 1
2. Патрик Алан 1 0.5
3. Дентиньо 1 0.5
4. Педриньо II 1 0.5
5. Степаненко Тарас 0 0
6. Исмаили Гонсалвес 0 0
7. Марлос Ромеро 0 0
8. Манор Соломон 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Ньярко Эрнест 2 0
2. Чирьяк Фране 1 0
3. Бусько Андрей 1 0
4. Нич Назарий 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тете 2 0
2. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 0 100% (1) 0 0 0
 Шахтёр Донецк 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов
Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Львов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Львов 3:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Львов 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Металлист-1925 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Металлист-1925 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Металлист-1925 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Верес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
4. Десна Завийский Тарас 1 0 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
3. Львов Ньярко Эрнест 2 0
4. Шахтёр Донецк Тете 2 0
5. Заря Гладкий Александр 1 0
Весь список
Новости матча
  • После матча
  • "Львов" - "Шахтёр" (Донецк) - 0:3. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ПЕДРИНЬО!!! Додо справа прострелил к воротам. Хозяева выбили мяч на Педриньо, который сделал себе скидку грудью и с двенадцати метров поразил ворота.
  • 90'
    Бусько справа с дальней дистанции пробил выше ворот.
  • 90'
    "Львов" старается организовать игру в атаке, но гости грамотно сбивают темп.
  • 90'
    Додо справа сместился к центру и с линии штрафной площади пробил в Дентиньо.
  • 90'
    Бусько справа навесил на Ньярко, который головой пробил выше ворот.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавил Балакин во втором тайме.
  • 90'
    Додло справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
  • Фол, нарушение
    89'
    Зозуля на фланге сбил Марлоса.
  • Фол, нарушение
    88'
    Ньярко в центре поля сбил Степаненко.
  • Описание гола
    86'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ДЕННТИНЬО!!! Первым касанием Дентиньо отличается. Нападающий "Шахтура" удачно замкнул прострел Исмаили слева.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Лассина Траоре на поле вышел Дентиньо.
  • Угловой
    85'
    Марлон не попал головой по мячу после навеса партнёра от углового флага.
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Львова": вместо Ивана Брикнера на поле вышел Владислав Хамелюк.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Львова": вместо Алвеса Шины на поле вышел Алексей Зозуля.
  • Офсайд
    83'
    Марлос справа забрался в офсайд.
  • 82'
    Педриньо справа с восемнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Травма, повреждение
    80'
    У Бусько свело ногу. Партнёры оказывают помощь Андрею.
  • 78'
    Манору слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Львова": вместо Александра Романчука на поле вышел Борис Крушиньский.
  • 76'
    Педриньо с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Костик поймал мяч.
  • Травма, повреждение
    75'
    Романчуку потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ТРАОРЕ!!! Марлос справа навесил на Траоре, которрпый головой переправил мяч в дальний угол.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Алана Патрика на поле вышел Педриньо.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Маркоса Антонио на поле вышел Барберан Майкон.
  • Желтая карточка
    72'
    Бусько в центре поля схватил руками за футболку Манора, за что получил жёлтую карточку.
  • 71'
    "Шахтёр" отошёл с мячом к центральному кругу, где ведёт неспешную перепасовку.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Львова": вместо Сергея Политыло на поле вышел Соарес Ренан.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Львова": вместо Назария Нича на поле вышел Алваро.
  • Угловой
    68'
    Манор от углового флага подачу исполнил слишком сильно.
  • Желтая карточка
    67'
    Нич перед чужой штрафной площадью проиграл забег Степаненко и прихватил соперника руками. Жёлтая карточка нападающему "Львова".
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Тете на поле вышел Ромеро Марлос.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Шахтёра": вместо Виктора Корниенко на поле вышел Гонсалвес Исмаили.
  • 64'
    Степаненко с тридцати двух метров пробил низом по центру ворот. Костик поймал мяч.
  • 63'
    Манор слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • 62'
    Тете справа навесил на дальнюю штангу. Корниенко сделал скидку на Патрика, которому Романчук не позволил нанести удар по воротам.
  • Угловой
    61'
    Корниенко от углового флага навесил на дальнюю штангу, где никого не оказалось.
  • 60'
    Степаненко навесил слева близко к воротам. Костик кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • 59'
    "Львов" стал часто пользоваться длинными забросами вперёд на Нича, которого легко опережает Матвиенко.
  • Фол, нарушение
    58'
    Бусько на чужой половине поля прыгнул в ноги Манору.
  • 56'
    Чирьяк справа со штрафного навесил на Романчука, которому соперники не позволили головой пробить по воротам.
  • Желтая карточка
    55'
    Корниенко на фланге схватил руками за ногу Шину и получил жёлтую карточку.
  • 54'
    Романчук помешал пробить по воротам Манору после скидки Корниенко слева.
  • 53'
    Тете справа накрутил Якимца, но навешивать к воротам не стал, а сделал передачу назад.
  • 52'
    Додо не позволил Ньярко слева прорваться в штрафную площадь.
  • 50'
    Степаненко сделал неточный пас направо на Тете. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 49'
    Манор слева прорвался вперёд, но его навес к воротам не вышел нацеленным.
  • 48'
    Степаненко слишком сильно сделал пас вперёд по левому флангу на Корниенко.
  • Опасный момент
    47'
    Шина с пятнадцати метров с лёта пробил после навеса слева от Ньярко по центру ворот. Трубин успел сложиться и отбить мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм во Львове!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Львов" - "Шахтёр" (Донецк) - 0:0.
  • 45'
    "Шахтёр" перекатывает мяч на чужой половине поля с фланга на фланг.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Балакин в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Брикнер у центрального круга сзади ударил по ногам Манора.
  • Опасный момент
    44'
    Манор слева из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол. Костик мяч отбил.
  • 42'
    Додо слишком сильно исполнил перевод налево на Корниенко. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    41'
    Тете на чужой половине поля зацепил ногу Чильяка.
  • Желтая карточка
    40'
    Тете в центре поля прыгнул в ноги Шине и получил жёлтую карточку.
  • 39'
    Манор слева сделал пас в центр на Патрика, который слишком долго готовился к удару по воротам. Соперники выбили мяч у Алана.
  • Фол, нарушение
    38'
    Нич на чужой половине поля сбил Додо.
  • Офсайд
    37'
    Тете справа забрался в офсайд.
  • 36'
    Удар Корниенко слева из пределов штрафной площади заблокировал Романчук.
  • 34'
    Заброс Степаненко налево в штрафную площадь на Манора перехватили защитники "Львова".
  • 33'
    Степаненко не позволил получить мяч Ничу на левом фланге.
  • 32'
    Шина совершил проход вперёд, но перед штрафной площадью утратил контроль над мячом и завалился на газон.
  • 31'
    Корниенко слева навесил на дальнюю штангу, где Тете в прыжке лишь чиркнул головой по мячу.
  • 30'
    У Корниенко справа со штрафного получился удар по воротам вместо навеса. Костик уверенно поймал мяч.
  • Желтая карточка
    29'
    Ньярко на фланге руками остановил Тете и получил жёлтую карточку.
  • 28'
    "Львов" всё реже стал переходить на чужую половину поля, а об острых моментах у ворот гостей и вовсе нет речи.
  • 27'
    Костик забрал мяч в руки после подачи Додо справа.
  • 26'
    У Манора слева не прошла передача в штрафную площадь на Корниенко.
  • 25'
    "Шахтёр" прижал соперника к штрафной площади. Манор слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • 24'
    Траоре слева сделал скидку на Патрика, который из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Костик оказался в нужном месте и мяч поймал.
  • 23'
    Антонио справа навесил в центр штрафной площади, где защитники "Львова" не позволили вверху сыграть Траоре.
  • 22'
    "Шахтёр" уже уверенно обосновался на чужой половине поля. Тете с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • 20'
    Корниенко справа прострелил на Траоре, который не ожидал, что мяч дойдёт до него. Защитники "Львова" разрядили ситуацию.
  • Травма, повреждение
    18'
    Травма у Брикнера. Медики вышли на поле, а в матче пауза.
  • Угловой
    17'
    Корниенко неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч вернулся к Виктору, но и вторая его подача с фланга была заблокирована.
  • Опасный момент
    16'
    Додо справа навесил к воротам, где Махмутович едва не срезал мяч в собственные ворота. Костик справился.
  • 15'
    "Шахтёр" затеял рискованную перепасовку перед своими воротами, но всё обошлось для "горняков".
  • 14'
    Тете справа навесил на дальнюю штангу, где Корниенко головой пробил выше ворот.
  • 13'
    "Шахтёр" всё больше начинает задействовать левый фланг, где у Корниенко не получаются точные передачи.
  • 12'
    У Корниенко слева не прошёл прострел к воротам.
  • 11'
    "Шахтёр" постепенно налаживает игру в пас и переводит игру на чужую половину поля.
  • Опасный момент
    10'
    Манор слева навесил на Траоре, который головой пробил в газон, а затем мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    9'
    Тете заработал первый угловой удар в матче. Розыгрыш "стандарта" завершить ударом по воротам гостям не удалось.
  • 8'
    Корниенко слева в штрафной площади не смог сделать точную скидку на Патрика.
  • Фол, нарушение
    7'
    Нич на левом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Додо.
  • Офсайд
    6'
    Шина справа забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    5'
    Марлон у центрального круга сбил Брикнера.
  • Фол, нарушение
    4'
    Додо на правом фланге проиграл забег Ньярко и подтолкнул соперника в спину.
  • Опасный момент
    3'
    Ньярко продвинулся к штрафной площади и с двадцати метров низом пробил в сантиметрах от правой штанги.
  • 2'
    "Львов" играет в синей форме, "Шахтёр" - в оранжевых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Львов"!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Тете получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ньярко Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Львов 0:3 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:3 Шахтёр Донецк

Исход игры
Львов
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Шахтёр Донецк
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
50.75% (68)
Меньше
49.25% (66)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
41.8% (56)
1:2 Шахтёр Донецк
23.9% (32)
1:3 Шахтёр Донецк
17.2% (23)
0:1 Шахтёр Донецк
6% (8)
0:3 Шахтёр Донецк
6% (8)
1:4 Шахтёр Донецк
2.2% (3)
0:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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