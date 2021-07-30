"Львов" - "Шахтёр" (Донецк) - 0:3. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

"Львов" старается организовать игру в атаке, но гости грамотно сбивают темп.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ПЕДРИНЬО!!! Додо справа прострелил к воротам. Хозяева выбили мяч на Педриньо, который сделал себе скидку грудью и с двенадцати метров поразил ворота.

90' Додо справа сместился к центру и с линии штрафной площади пробил в Дентиньо.

90' Бусько справа навесил на Ньярко, который головой пробил выше ворот.

90' 4 минуты добавил Балакин во втором тайме.

90' Додло справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

89' Зозуля на фланге сбил Марлоса.

88' Ньярко в центре поля сбил Степаненко.

86' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ДЕННТИНЬО!!! Первым касанием Дентиньо отличается. Нападающий "Шахтура" удачно замкнул прострел Исмаили слева.

85' Замена в составе "Шахтёра": вместо Лассина Траоре на поле вышел Дентиньо.

85' Марлон не попал головой по мячу после навеса партнёра от углового флага.

85' Замена в составе "Львова": вместо Ивана Брикнера на поле вышел Владислав Хамелюк.

84' Замена в составе "Львова": вместо Алвеса Шины на поле вышел Алексей Зозуля.

83' Марлос справа забрался в офсайд.

82' Педриньо справа с восемнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

80' У Бусько свело ногу. Партнёры оказывают помощь Андрею.

78' Манору слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

77' Замена в составе "Львова": вместо Александра Романчука на поле вышел Борис Крушиньский.

76' Педриньо с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Костик поймал мяч.

75' Романчуку потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.

73' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТРАОРЕ!!! Марлос справа навесил на Траоре, которрпый головой переправил мяч в дальний угол.

72' Замена в составе "Шахтёра": вместо Алана Патрика на поле вышел Педриньо.

72' Замена в составе "Шахтёра": вместо Маркоса Антонио на поле вышел Барберан Майкон.

72' Бусько в центре поля схватил руками за футболку Манора, за что получил жёлтую карточку.

71' "Шахтёр" отошёл с мячом к центральному кругу, где ведёт неспешную перепасовку.

70' Замена в составе "Львова": вместо Сергея Политыло на поле вышел Соарес Ренан.

69' Замена в составе "Львова": вместо Назария Нича на поле вышел Алваро.

68' Манор от углового флага подачу исполнил слишком сильно.

67' Нич перед чужой штрафной площадью проиграл забег Степаненко и прихватил соперника руками. Жёлтая карточка нападающему "Львова".

66' Замена в составе "Шахтёра": вместо Тете на поле вышел Ромеро Марлос.

65' Замена в составе "Шахтёра": вместо Виктора Корниенко на поле вышел Гонсалвес Исмаили.

64' Степаненко с тридцати двух метров пробил низом по центру ворот. Костик поймал мяч.

63' Манор слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.

62' Тете справа навесил на дальнюю штангу. Корниенко сделал скидку на Патрика, которому Романчук не позволил нанести удар по воротам.

61' Корниенко от углового флага навесил на дальнюю штангу, где никого не оказалось.

60' Степаненко навесил слева близко к воротам. Костик кулаками выбил мяч из штрафной площади.

59' "Львов" стал часто пользоваться длинными забросами вперёд на Нича, которого легко опережает Матвиенко.

58' Бусько на чужой половине поля прыгнул в ноги Манору.

56' Чирьяк справа со штрафного навесил на Романчука, которому соперники не позволили головой пробить по воротам.

55' Корниенко на фланге схватил руками за ногу Шину и получил жёлтую карточку.

54' Романчук помешал пробить по воротам Манору после скидки Корниенко слева.

53' Тете справа накрутил Якимца, но навешивать к воротам не стал, а сделал передачу назад.

52' Додо не позволил Ньярко слева прорваться в штрафную площадь.

50' Степаненко сделал неточный пас направо на Тете. Мяч улетел за боковую линию поля.

49' Манор слева прорвался вперёд, но его навес к воротам не вышел нацеленным.

48' Степаненко слишком сильно сделал пас вперёд по левому флангу на Корниенко.

47' Шина с пятнадцати метров с лёта пробил после навеса слева от Ньярко по центру ворот. Трубин успел сложиться и отбить мяч.