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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча

Стадион:
Металлист-1925
0'
68' Желтая карточка
Костишин Денис
69' Желтая карточка
Ткачук Евгений
1:0
72' Гол
Костишин Денис
78' Желтая карточка
Кариока Силва
84' Желтая карточка
Данфа Мамаду
90' Желтая карточка
Ситчинава Ника
90'+6
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
4
Сакив
Тарас
20
Чурко
Вячеслав
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
11
Нуриев
Анатолий
18
Костишин
Денис
7
Лысенко
Владимир
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
13
Западня
Артур
77
Савин
Антон
88
Крыськив
Дмитрий
28
Габелок
Артём
9
Батюшин
Юрий
32
Голодюк
Олег
70
Фабиньо
Энрике
Колос Ковалёвка
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костишин Денис 1 0.5
2. Ильин Олег 0 0
Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 1 0.5
2. Крыськив Дмитрий 1 0.5

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Ситчинава Ника 2 0
2. Кариока Силва 1 0
3. Павловец Александр 1 0
4. Костишин Денис 1 0
5. Данфа Мамаду 1 0
6. Ильин Олег 1 0
Металлист-1925
# Игрок      
1. Голодюк Олег 1 0
2. Западня Артур 1 0
3. Сидоренко Денис 1 0
4. Ткачук Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (1) 0
Металлист-1925 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од
Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Кремень Черноморец Од 2:0 Металлист-1925

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Металлист-1925: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
8. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Верес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
4. Десна Завийский Тарас 1 0 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
3. Колос Ковалёвка Ситчинава Ника 2 0
4. Львов Ньярко Эрнест 2 0
5. Шахтёр Донецк Тете 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Колос Ковалёвка 68.2% (90)
X 21.2% (28)
Металлист-1925 10.6% (14)
Все прогнозы
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925

Исход игры
Колос Ковалёвка
68.2% (90)
Ничья
21.2% (28)
Металлист-1925
10.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
36.4% (48)
2:1 Колос Ковалёвка
22.7% (30)
1:1 Ничья
20.5% (27)
2:0 Колос Ковалёвка
8.3% (11)
0:1 Металлист-1925
4.5% (6)
1:2 Металлист-1925
3.8% (5)
0:2 Металлист-1925
1.5% (2)
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