Украина: Премьер-лига 2021-2022
Колос Ковалёвка
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Металлист-1925
68' Желтая карточкаКостишин Денис
69' Желтая карточкаТкачук Евгений
1:0
72' ГолКостишин Денис
78' Желтая карточкаКариока Силва
84' Желтая карточкаДанфа Мамаду
90' Желтая карточкаСитчинава Ника
14
Милько
Вадим
77
Савин
Антон
32
Голодюк
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Квакич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Valeriy Kryventsov
Ход матча
68'
69'
72'
1:0
78'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костишин Денис
|1
|0.5
|2.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Батюшин Юрий
|1
|0.5
|2.
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ситчинава Ника
|2
|0
|2.
|Кариока Силва
|1
|0
|3.
|Павловец Александр
|1
|0
|4.
|Костишин Денис
|1
|0
|5.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|6.
|Ильин Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голодюк Олег
|1
|0
|2.
|Западня Артур
|1
|0
|3.
|Сидоренко Денис
|1
|0
|4.
|Ткачук Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Металлист-1925
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +12 =4 -4Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од
Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Кремень Черноморец Од 2:0 Металлист-1925
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Металлист-1925: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Верес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|4.
|Десна
|Завийский Тарас
|1
|0
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ситчинава Ника
|2
|0
|4.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Тете
|2
|0
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925
Исход игры
Колос Ковалёвка
68.2% (90)
Ничья
21.2% (28)
Металлист-1925
10.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.03% (37)
Меньше
71.97% (95)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
36.4% (48)
2:1 Колос Ковалёвка
22.7% (30)
1:1 Ничья
20.5% (27)
2:0 Колос Ковалёвка
8.3% (11)
0:1 Металлист-1925
4.5% (6)
1:2 Металлист-1925
3.8% (5)
0:2 Металлист-1925
1.5% (2)
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