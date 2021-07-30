Румыния: Первая лига 2021-2022
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Вииторул Констанца
77
Белу
Клаудиу
10
Rares
Ilie
17
Ларие
Йонуц
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
13 Petre Goge
-
21 Bogdan Barbu
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэлан Адриан
|2
|0.67
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.33
|3.
|Црепуля Любян
|0
|0
|4.
|Кырнац Николае
|0
|0
|5.
|Rares Ilie
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петре Адриан
|1
|0.33
|2.
|Бетанкор Хефте
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлан Адриан
|1
|0
|2.
|Албу Кристиан
|1
|0
|3.
|Rares Ilie
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|2.
|Де Нойер Брадлей
|2
|0
|3.
|Младен Себастьян
|1
|0
|4.
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|5.
|Питу Алекси
|1
|0
|6.
|Пирес Ромарио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Бухарест
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова
Рапид Бухарест 1:0 Политехника Тимишоара Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест Политехника Тимишоара 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара Политехника Тимишоара 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Решица
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Вииторул Констанца 1:2 Политехника Яссы Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:5 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Рапид Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Вииторул Констанца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|4.
|Вииторул Констанца
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|УТА Арад
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|УТА Арад
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Университатя Крайова
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|15.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|3
|0
|0
|2.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|2
|0
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|0
|4.
|ФКСБ
|Кордя Андрей
|1
|0
|2
|5.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|2.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|2
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Ванцо Флориано
|2
|0
|4.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|5.
|Вииторул Констанца
|Де Нойер Брадлей
|2
|0