Первый тайм

28' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Дюссо Дамьен взял и забрал мяч на выходе

25' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Питу Алекси получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Питу Алекси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Бетанкор Хефте получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Бетанкор Хефте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

16' Дюссо Дамьен не смог попасть в створ ударом издали

15' Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе

14' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе

3' Бэлан Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

2' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру