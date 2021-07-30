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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
0:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
45' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
56' Желтая карточка
Кастанеда Хосе
90' Желтая карточка
Мораис Жуниор
90'+6
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
30
Дандя
Александру
22
Сэпунару
Кристиан
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
10
Rares
Ilie
8
Кырнац
Николае
9
Бэлан
Адриан
94
Catalin
Hlistei
1
Тордой
Арпад
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
21
Добросавлевичи
Алин
6
Де
Нойер
Брадлей
52
Пирес
Ромарио
5
Младен
Себастьян
66
Кастанеда
Хосе
22
Андронаке
Лука
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
Рапид Бухарест
Вииторул Констанца

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэлан Адриан 2 0.67
2. Григоре Драгош 1 0.33
3. Црепуля Любян 0 0
4. Кырнац Николае 0 0
5. Rares Ilie 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петре Адриан 1 0.33
2. Бетанкор Хефте 1 (1) 0.33

Карточки

Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 1 0
2. Бэлан Адриан 1 0
3. Албу Кристиан 1 0
4. Rares Ilie 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Дюссо Дамьен 1 1
2. Де Нойер Брадлей 2 0
3. Добросавлевичи Алин 2 0
4. Младен Себастьян 1 0
5. Кастанеда Хосе 1 0
6. Питу Алекси 1 0
7. Пирес Ромарио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Бухарест 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Вииторул Констанца 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова
Рапид Бухарест 1:0 Политехника Тимишоара Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест Политехника Тимишоара 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара Политехника Тимишоара 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Решица
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вииторул Констанца 2:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 1:0 Астра Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Арджеш Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:3 Вииторул Констанца Волунтари 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:2 Газ-Метан Медиаш Вииторул Констанца 1:2 Политехника Яссы Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:5 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Рапид Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Вииторул Констанца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест Первая лига Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 2 1 0 3 - 0 7
2. ЧФР Клуж 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Университатя Крайова 4 2 0 2 5 - 7 6
4. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 0 5
5. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 4
7. УТА Арад 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ботошани 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Арджеш 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Волунтари 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Академика Клинчени 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
4. ФКСБ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Сепси 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1 1 0 0 3 - 2 3
8. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ботошани 1 0 1 0 0 - 0 1
11. УТА Арад 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Академика Клинчени 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. УТА Арад 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Миовени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Волунтари 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Университатя Крайова 2 0 0 2 3 - 7 0
15. Динамо Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 3 0 0
2. Рапид Бухарест Бэлан Адриан 2 0 0
3. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 2 0 0
4. ФКСБ Кордя Андрей 1 0 2
5. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
2. Волунтари Тамаш Габриэль 2 0
3. Академика Клинчени Ванцо Флориано 2 0
4. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 2 0
5. Вииторул Констанца Де Нойер Брадлей 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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