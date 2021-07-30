Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Рефери не любит споров - именно за это Мораис Жуниор II сейчас получил желтую

92' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Пирес Ромарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

89' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Албу Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Тордой Арпад взял и забрал мяч на выходе

84' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Какой промах! Младен Себастьян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

81' Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Петре Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Stefan Panoiu имел все шансы забить, но Arpad Tordai сделал отличный сейв!

72' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Бну-Марзук Юнес имел все шансы забить, но Arpad Tordai сделал отличный сейв!

67' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Как он промахнулся? Бетанкор Хефте имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

60' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Кырнац Николае пробует нанести удар издали, но Arpad Tordai держит все под контролем

56' Кастанеда Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Выглядело как неплохой момент. Бетанкор Хефте из команды Вииторул Констанца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

52' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Catalin Hlistei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля