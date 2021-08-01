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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
1:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
28' Желтая карточка
Кащук Алексей
35' Вторая желтая карточка
Кащук Алексей
49' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
64' Желтая карточка
Сафронов Александр
1:0
65' Гол
Кулаков Андрей
68' Желтая карточка
Селин Евгений
1:1
71' Гол
Будковский Филипп
78' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
89' Желтая карточка
Микитишин Артур
1:2
90' Гол
Безбородько Денис
90'+6
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
3
Микицей
Станислав
4
Чоботенко
Сергей
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Кащук
Алексей
6
Чех
Максим
8
Очеретько
Олег
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
72
Литовка
Игорь
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
11
Калитвинцев
Владислав
17
Завийский
Тарас
9
Арвеладзе
Леван
7
Гуцуляк
Алексей
10
Тотовицкий
Андрей
28
Будковский
Филипп
Мариуполь
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 2 1
2. Топалов Дмитрий 0 0
3. Микитишин Артур 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калитвинцев Владислав 2 1
2. Завийский Тарас 1 0.5
3. Безбородько Денис 1 0.5
4. Будковский Филипп 1 0.5
5. Картушов Егор 0 0
6. Тотовицкий Андрей 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Кащук Алексей 1 1
2. Микицей Станислав 1 0
3. Мишнёв Дмитрий 1 0
4. Чоботенко Сергей 1 0
5. Микитишин Артур 1 0
Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 2 0
2. Калитвинцев Владислав 2 0
3. Сафронов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Десна 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов
Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка
Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Десна: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Мариуполь 4:1 Десна Премьер-лига Десна 2:0 Мариуполь Премьер-лига Десна 4:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:4 Десна Премьер-лига
Десна 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Десна Премьер-лига Мариуполь 1:1 Десна Первый дивизион Десна 3:1 Мариуполь Первый дивизион Десна 0:1 Мариуполь Первый дивизион Мариуполь 0:1 Десна Первый дивизион Мариуполь 2:1 Десна Разное
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Верес Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
13. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
2. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
3. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
4. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
4. Десна Селин Евгений 2 0
5. Ворскла Скляр Александр 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Кащук Алексей получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    28'
    Кащук Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 140
Мариуполь 35% (49)
X 25% (35)
Десна 40% (56)
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Где смотреть матч Мариуполь 1:2 Десна онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 1:2 Десна

Исход игры
Мариуполь
35% (49)
Ничья
25% (35)
Десна
40% (56)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
1:2 Десна
22.9% (32)
1:1 Ничья
22.1% (31)
2:1 Мариуполь
17.9% (25)
1:0 Мариуполь
15% (21)
0:1 Десна
13.6% (19)
0:2 Десна
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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