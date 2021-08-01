Украина: Премьер-лига 2021-2022
Мариуполь
1:2
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Десна
28' Желтая карточкаКащук Алексей
35' Вторая желтая карточкаКащук Алексей
49' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
64' Желтая карточкаСафронов Александр
1:0
65' ГолКулаков Андрей
68' Желтая карточкаСелин Евгений
1:1
71' ГолБудковский Филипп
78' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
89' Желтая карточкаМикитишин Артур
1:2
90' ГолБезбородько Денис
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
28'
35'
65'
68'
71'
76'
78'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|2
|1
|2.
|Топалов Дмитрий
|0
|0
|3.
|Микитишин Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калитвинцев Владислав
|2
|1
|2.
|Завийский Тарас
|1
|0.5
|3.
|Безбородько Денис
|1
|0.5
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.5
|5.
|Картушов Егор
|0
|0
|6.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кащук Алексей
|1
|1
|2.
|Микицей Станислав
|1
|0
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|4.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|5.
|Микитишин Артур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|2
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|3.
|Сафронов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Десна
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =7 -10Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов
Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка
Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Десна: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|2.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
|5.
|Ворскла
|Скляр Александр
|2
|0
Прогнозы на матч Мариуполь 1:2 Десна
Исход игры
Мариуполь
35% (49)
Ничья
25% (35)
Десна
40% (56)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
1:2 Десна
22.9% (32)
1:1 Ничья
22.1% (31)
2:1 Мариуполь
17.9% (25)
1:0 Мариуполь
15% (21)
0:1 Десна
13.6% (19)
0:2 Десна
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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