Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
2:0
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
21' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
26' Желтая карточка
Скляр Александр
1:0
42' Гол
Скляр Александр
2:0
60' Гол
Степанюк Руслан
67' Желтая карточка
Дидик Роман
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
38
Челядин
Артём
28
Пуцлин
Давид
16
Тамм
Йоонас
5
Якубу
Наджиб
6
Скляр
Александр
4
Пердута
Игорь
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
8
Тилль
Оливье
33
Бандура
Александр
73
Лях
Ростислав
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
23
Бойчук
Богдан
7
Климчук
Юрий
91
Карасюк
Роман
15
Мартынюк
Ярослав
77
Сич
Алексей
10
Притула
Остап
9
Кузык
Орест
Ворскла
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 2 1
2. Скляр Александр 1 0.5
3. Тилль Оливье 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузык Орест 1 0.5
2. Бойчук Богдан 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 0
2. Яворский Сергей 1 0
3. Челядин Артём 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 2 0
2. Кондраков Даниил 1 0
3. Дидик Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Рух Львов 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла
Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия
Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 5:2 Рух Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Верес Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
13. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
2. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
3. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
4. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
4. Десна Селин Евгений 2 0
5. Ворскла Скляр Александр 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Скляр Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Мартынюк Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Ворскла 79.4% (112)
X 14.2% (20)
Рух Львов 6.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ворскла 2:0 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Рух Львов

Исход игры
Ворскла
79.4% (112)
Ничья
14.2% (20)
Рух Львов
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (60)
Меньше
57.14% (80)
Обе команды забьют
Да
54.29% (76)
Нет
45.71% (64)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
34% (48)
1:0 Ворскла
27.7% (39)
2:0 Ворскла
14.9% (21)
1:1 Ничья
11.3% (16)
1:2 Рух Львов
5% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:2 Ворскла
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 