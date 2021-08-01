Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
2:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Рух Львов
21' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
26' Желтая карточкаСкляр Александр
1:0
42' ГолСкляр Александр
2:0
60' ГолСтепанюк Руслан
67' Желтая карточкаДидик Роман
28
Пуцлин
Давид
16
Тамм
Йоонас
50
Кане
Ибрахим
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
77
Сич
Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Пуцлин ДавидЗащитник
-
16 Тамм ЙоонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
21'
26'
42'
1:0
60'
2:0
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|2.
|Скляр Александр
|1
|0.5
|3.
|Тилль Оливье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузык Орест
|1
|0.5
|2.
|Бойчук Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|0
|2.
|Яворский Сергей
|1
|0
|3.
|Челядин Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|2.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|3.
|Дидик Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Рух Львов
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла
Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: +6 =8 -6Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия
Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|2.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
|5.
|Ворскла
|Скляр Александр
|2
|0
Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Рух Львов
Исход игры
Ворскла
79.4% (112)
Ничья
14.2% (20)
Рух Львов
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (60)
Меньше
57.14% (80)
Обе команды забьют
Да
54.29% (76)
Нет
45.71% (64)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
34% (48)
1:0 Ворскла
27.7% (39)
2:0 Ворскла
14.9% (21)
1:1 Ничья
11.3% (16)
1:2 Рух Львов
5% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:2 Ворскла
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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