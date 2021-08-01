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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
4:0
Конец матча

Стадион:
Верес
0'
1:0
4' Гол
Попов Денис II
2:0
6' Гол
Гармаш Денис
3:0
42' Гол
Тымчик Александр
85' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
4:0
86' Пенальти
Цыганков Виктор
90'+4
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
10
Шапаренко
Николай
18
Андриевский
Александр
20
Караваев
Александр
19
Гармаш
Денис
14
Де
Пена
Карлос
29
Буяльский
Виталий
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
77
Полулях
Никита
42
Пасич
Евгений
29
Кучеров
Валерий
88
Гегедош
Роберт
17
Пасич
Геннадий
7
Сергийчук
Михаил
Динамо Киев
Верес

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тымчик Александр 1 1
2. Гармаш Денис 1 1
3. Попов Денис II 1 1
4. Цыганков Виктор 1 (1) 1
5. Андриевский Александр 0 0
6. Караваев Александр 0 0
Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
Верес
# Игрок      
1. Полулях Никита 1 0
2. Немчанинов Дмитрий 1 0
3. Кучеров Валерий 1 0
4. Клёц Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 50% (2) 0 25% (1) 0 0 25% (1)
 Верес 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев
Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов Вильярреал 2:0 Динамо Киев Заря 0:2 Динамо Киев
Верес Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес
Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье Верес 1:2 Заря Верес 1:0 Мариуполь Верес 1:0 Оболонь-Бровар

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Верес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Киев 3:0 Верес Товарищеские матчи Верес 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Верес Премьер-лига Верес 3:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 0:0 Верес Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Верес Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
13. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
2. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
3. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
4. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
4. Десна Селин Евгений 2 0
5. Ворскла Скляр Александр 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Тымчик Александр бьет в цель!
  • 34'
    Попов Денис II уходит с поля. Илья Забарный выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Гармаш Денис бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Попов Денис II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 140
Динамо Киев 100% (140)
X 0% (0)
Верес 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Динамо Киев 4:0 Верес онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 4:0 Верес

Исход игры
Динамо Киев
100% (140)
Ничья
0% (0)
Верес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
14.39% (20)
Нет
85.61% (119)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
50.7% (71)
3:0 Динамо Киев
22.9% (32)
3:1 Динамо Киев
10% (14)
1:0 Динамо Киев
8.6% (12)
2:1 Динамо Киев
3.6% (5)
4:0 Динамо Киев
2.1% (3)
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