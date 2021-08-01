Украина: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Киев
4:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Верес
1:0
4' ГолПопов Денис II
2:0
6' ГолГармаш Денис
3:0
42' ГолТымчик Александр
85' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
4:0
86' ПенальтиЦыганков Виктор
19
Гармаш
Денис
47
Когут
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
4'
6'
2:0
42'
86'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тымчик Александр
|1
|1
|2.
|Гармаш Денис
|1
|1
|3.
|Попов Денис II
|1
|1
|4.
|Цыганков Виктор
|1 (1)
|1
|5.
|Андриевский Александр
|0
|0
|6.
|Караваев Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Полулях Никита
|1
|0
|2.
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0
|3.
|Кучеров Валерий
|1
|0
|4.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев
Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов Вильярреал 2:0 Динамо Киев Заря 0:2 Динамо Киев
Верес Последние 20 матчей: +14 =3 -3Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес
Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье Верес 1:2 Заря Верес 1:0 Мариуполь Верес 1:0 Оболонь-Бровар
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Верес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|2.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
|5.
|Ворскла
|Скляр Александр
|2
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев 4:0 Верес
Исход игры
Динамо Киев
100% (140)
Ничья
0% (0)
Верес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
14.39% (20)
Нет
85.61% (119)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
50.7% (71)
3:0 Динамо Киев
22.9% (32)
3:1 Динамо Киев
10% (14)
1:0 Динамо Киев
8.6% (12)
2:1 Динамо Киев
3.6% (5)
4:0 Динамо Киев
2.1% (3)
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