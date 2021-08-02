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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
1:5
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
0:1
6' Гол
Кочергин Владислав
0:2
7' Гол
Кочергин Владислав
0:3
51' Гол
Кочергин Владислав
56' Желтая карточка
Шишка Михаил
69' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
1:3
75' Гол
Ситало Артём
80' Желтая карточка
Ситало Артём
1:4
82' Гол
Фагундес Кристиан
86' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
1:5
90' Гол
Овусу Раймонд
90'+3
21
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
28
Павлов
Виталий
39
Опанасенко
Евгений
5
Запорожец
Евгений
15
Коробенко
Андрей
23
Шишка
Михаил
17
Ситало
Артём
99
Гопей
Стефен
Майкл
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
29
Назарина
Егор
23
Булеца
Сергей
90
Сайяд
Аллахьяр
7
Кочергин
Владислав
28
Громов
Артём
9
Захеди
Шахаб
Ингулец
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 1 0.5
2. Гопей Стефен Майкл 1 0.5
3. Опанасенко Евгений 0 0
4. Полегенько Павел 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 1.5
2. Фагундес Кристиан 1 0.5
3. Овусу Раймонд 1 0.5
4. Булеца Сергей 0 0
5. Громов Артём 0 0
6. Захеди Шахаб 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Павлов Виталий 1 0
2. Шишка Михаил 1 0
3. Ситало Артём 1 0
4. Запорожец Евгений 1 0
Заря
# Игрок      
1. Гладкий Александр 1 0
2. Вернидуб Виталий 1 0
3. Имереков Максим 1 0
4. Хомченовский Дмитрий 1 0
5. Кочергин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Заря 40% (2) 0 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец
Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря
Заря Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря
Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заря: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заря 2:0 Ингулец Премьер-лига Ингулец 1:1 Заря Премьер-лига Ингулец 2:1 Заря Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Заря Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Верес Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Верес Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Кочергин Владислав 3 0 0
2. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
4. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
4. Десна Селин Евгений 2 0
5. Ворскла Скляр Александр 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Кочергин Владислав бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Кочергин Владислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 146
Ингулец 4.1% (6)
X 19.9% (29)
Заря 76% (111)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ингулец 1:5 Заря онлайн


Прогнозы на матч Ингулец 1:5 Заря

Исход игры
Ингулец
4.1% (6)
Ничья
19.9% (29)
Заря
76% (111)
Тотал 2.5
Больше
42.76% (62)
Меньше
57.24% (83)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
1:2 Заря
39.7% (58)
0:1 Заря
28.1% (41)
1:1 Ничья
17.8% (26)
0:2 Заря
6.2% (9)
1:0 Ингулец
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Заря
1.4% (2)
2:1 Ингулец
1.4% (2)
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