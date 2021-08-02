Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ингулец
1:5
Конец матча
Стадион: Inhulets Stadium
Заря
0:1
6' ГолКочергин Владислав
0:2
7' ГолКочергин Владислав
0:3
51' ГолКочергин Владислав
56' Желтая карточкаШишка Михаил
69' Желтая карточкаВернидуб Виталий
1:3
75' ГолСитало Артём
80' Желтая карточкаСитало Артём
1:4
82' ГолФагундес Кристиан
86' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
1:5
90' ГолОвусу Раймонд
23
Шишка
Михаил
17
Ситало
Артём
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
-
17 Ситало АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
6'
7'
51'
56'
69'
75'
1:3
80'
82'
90'
1:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|1
|0.5
|2.
|Гопей Стефен Майкл
|1
|0.5
|3.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|4.
|Полегенько Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|1.5
|2.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.5
|3.
|Овусу Раймонд
|1
|0.5
|4.
|Булеца Сергей
|0
|0
|5.
|Громов Артём
|0
|0
|6.
|Захеди Шахаб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Павлов Виталий
|1
|0
|2.
|Шишка Михаил
|1
|0
|3.
|Ситало Артём
|1
|0
|4.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гладкий Александр
|1
|0
|2.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|3.
|Имереков Максим
|1
|0
|4.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Кочергин Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Заря
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +5 =6 -9Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец
Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря
Заря Последние 20 матчей: +14 =0 -6Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря
Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заря: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|0
|2.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|4.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
|5.
|Ворскла
|Скляр Александр
|2
|0
Прогнозы на матч Ингулец 1:5 Заря
Исход игры
Ингулец
4.1% (6)
Ничья
19.9% (29)
Заря
76% (111)
Тотал 2.5
Больше
42.76% (62)
Меньше
57.24% (83)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
1:2 Заря
39.7% (58)
0:1 Заря
28.1% (41)
1:1 Ничья
17.8% (26)
0:2 Заря
6.2% (9)
1:0 Ингулец
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Заря
1.4% (2)
2:1 Ингулец
1.4% (2)
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