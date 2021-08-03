Разладилось у "Шахтёра" при переходе из обороны в атаку. А у нас заключительная пятиминутка первого тайма пошла.

Очень даже хорошее настроение у болельщиков на трибунах, да и "Генк" продолжает инициативой владеть. "Шахтёру" перед ответным поединком точно надо забивать, так что Де Дзерби есть, о чём подумать.

Де Дзерби уже нервно прогуливается вдоль бровки поля, порой даже весьма удивлённый взгляд у наставника "горняков" читается.

Попытка "Шахтёра" перейти в атаку завершилась нарушением правил на чужой половине поля. Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

Бельгийцы спокойно, без лишнего риска, докатали первый тайм, не дав разбежаться "Шахтёру". Греческий рефери отправил команды на перерыв. "Генк" пока впереди, Де Дзерби и "Шахтёру" надо что-то менять. Атака во второй половине тайма у гостей откровенно разладилась. Отдыхаем!

40' Включил прессинг "Генк" на волне куража, вновь удалось мяч перехватить, навесить на Онуачу, но на этот раз форвард был в офсайде, да и Трубин успел дотянуться.

39' ГОЛ! Пол Онуачу. 1:0.

Неожиданно, но закономерно! "Шахтёр" потерял мяч перед своей штрафной, бельгийцы быстро разыграли, и Ито забросил мяч вперёд на высоченного Онуачу, который с линии вратарской переправил его в створ.

37' Хорошая атака "Генка" вновь пришла с правого фланга! Ито подключил Муньоса, который на дальнюю штангу навесил, но там Ндайишимий ошибся на приёме, далековато от себя мяч отпустив, и защитник "Шахтёра" вынес его.

36' Вновь угловой заработал "Шахтёр", пошла подача слева на ближнюю штангу, Матвиенко неплохо переводил мяч в центр к линии вратарской, но никто подправить не смог! Отбился "Генк"!

35' Ито раз за разом пытается обострять на правом фланге, но пока не проходят его передачи. Вот и сейчас Марлон успел сыграть на перехвате.

33' Неудачный угловой получился у "Генка". Украинская команда смогла выбить мяч из своей штрафной площади, а затем хозяева правила нарушили.

32' Неплохая атака "Генка", Ито справа набрал скорость, навесил в центр к линии вратарской на Онуачу, но на перехвате оказался Марлон. Мяч выбит на угловой.

31' Педриньо неплохой дальний удар наносил по воротам соперника, но в створ попасть не удалось. Высоковато, и Вандервоордт всё тут контролировал.

30' И вновь "Шахтёр" катает мяч, но в основном в центре поля Полчаса команды сыграли, пока голов мы не видели.

29' Долго готовили свой штрафной футболисты "Генка", Тео Бонгонда собственноручно решил наказать соперника за фол, но попал в стенку. Ничего особенного не получилось из этого перспективного штрафного.

27' Интересно! Бонгонда оказался на газоне недалеко от штрафной площади соперника. Маркос Антонио перестарался, и теперь будет приличный штрафной. По центру мяч стоит.

26' Да, давление "Шахтёра" усиливается, после подачи углового до удара дело довести правда не удалось, Онуачу оказался выше всех и мяч вынес.

24' Опасно! Педриньо после прострела справа с линии штрафной отыграл налево на Соломона, который в ближний угол довольно сильно пробил, Вандервоордт в прыжке команду спас!

23' Середина первого тайма у нас идёт, Додо опасно прострелил с правого края, но до удара дело не дошло.

21' Посчитаем за голевой момент! Траоре отыграл в штрафной площади на Тете, который пробил из-под защитника, но получилось не очень сильно. Зато в створ, и Вандервоордт в игру вступил!

20' Навесил Соломон на дальнюю штангу справа, Марлон там был активен, но в борьбе с Ндайишимием упустил мяч за лицевую линию.

19' Довольно опасный угловой получился. Мяч отлетел в штрафной к Тете, который наносил неплохой в принципе удар, но случился рикошет. Повторный корнер будет.

19' Хорошая атака "Шахтёра", Тете подключил по правому флангу Додо, который прострелил в штрафную площадь, но защитник выносит мяч на угловой.

18' "Генк" пошёл в атаку, пошла длинная передача вперёд на Онуачу, но Трубин оказался первым на мяче, забрал его в руки.

16' К слову, у "Генка" на поле бельгийцев тоже не так много. Их можно узнать по сложным фамилиям. Вратарь Вандервоордт, полузащитник Ндайишимий, вот и всё. А, ну ещё Тео Бонгонда - футболист конголезского происхождения с бельгийским гражданством, привлекавшийся в юниорскую и молодёжную команды Бельгии.

15' Заброс вперёд на Траоре, который не смог на приёме прокинуть мяч мимо защитника, зато после отскока из-за пределов штрафной площади пробил Майкон. Высоковато получилось, но в целом неплохо!

14' Включают прессинг игроки "Генка", и Марлон вынужден через голкипера сыграть. Ну хоть Трубин мяч потрогает.

13' Попытались в контратаку перейти игроки "Генка", Ндайишимий попытался с левого фланга сместиться в центр, но отобрали у него мяч. Потеря на ровном месте.

12' Невнимательно сейчас сыграли защитники "Генка", и очень вовремя до мяча успел добраться Вандервоордт. Обошлось для хозяев поля.

11' Поют болельщики "Генка", всё же Лига чемпионов - не пустой звук. И пусть "Шахтёр" смотрится явным фаворитом противостояния, шансы есть всегда.

10' А вот и "Генк" рванул в контратаку, дошло дело до подачи с правого фланга, Хейнен тянулся к мячу, но слишком высоко он летел. Онуачу даже прыгать не стал.

9' Соломон слева здорово продрался к лицевой линии, искал партнёра на дальней штанге, но получилось не очень удачно. Там никого не было.

8' Продолжает бразильская диаспора "Шахтёра" комбинировать на половине поля соперника, неплохая передача на Тете получилась, но у того жёстко мяч отобрали. Жёстко, но в рамках правил.

7' Неплохая атака "Шахтёра", Садик очень вовремя сыграл на опережение, отыграл на своего голкипера. Вандервоордт сильно ввёл мяч в игру.

6' Ито жестковато сыграл в центре поля, Манору Соломону досталось от японца. Можно было и карточку показать, но греческий рефери пока решил без предупреждения обойтись. Де Дзерби недоволен.

5' И вновь игроки "Шахтёра" после непродолжительной активности хозяев катают мяч на своей половине поля. Перейти на половину поля соперника не особо получается.

4' И вновь быстрая атака прошла у футболистов "Генка", Онуачу рванул по левому флангу, навешивал на дальнюю штангу на ход Ито, но японец до мяча не добрался. Слишком сильная подача.

3' Перехватили игроки "Генка" мяч, попытались провести быструю атаку, но она завершилась потерей.

3' А вот и в атаку перешли футболисты "Шахтёра", не получается у "Генка" мяч отобрать.

2' Попытались бельгийцы на первых минутах провести поспешную атаку, но "Шахтёр" мяч отобрал и неторопливо катает его на своей половине поля.