Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Генк
1:0
Перерыв

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
1:0
39' Гол
Онуачу Пол
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
11
Ндайишимий
Майк
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
3
Витао
22
Матвиенко
Николай
8
Антонио
Маркос
38
Педриньо
II
14
Тете
27
Майкон
Барберан
19
Манор
Соломон
23
Траоре
Лассина
Генк
4-3-3
Шахтёр Донецк
4-1-4-1

Ход матча

39'
Онуачу Пол
(Ито Дзюнъя)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт
Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Синт-Трейден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Бельгийцы спокойно, без лишнего риска, докатали первый тайм, не дав разбежаться "Шахтёру". Греческий рефери отправил команды на перерыв. "Генк" пока впереди, Де Дзерби и "Шахтёру" надо что-то менять. Атака во второй половине тайма у гостей откровенно разладилась. Отдыхаем!
  • Дополнительное время
    45'
    Попытка "Шахтёра" перейти в атаку завершилась нарушением правил на чужой половине поля. Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Де Дзерби уже нервно прогуливается вдоль бровки поля, порой даже весьма удивлённый взгляд у наставника "горняков" читается.
  • 42'
    Очень даже хорошее настроение у болельщиков на трибунах, да и "Генк" продолжает инициативой владеть. "Шахтёру" перед ответным поединком точно надо забивать, так что Де Дзерби есть, о чём подумать.
  • 41'
    Разладилось у "Шахтёра" при переходе из обороны в атаку. А у нас заключительная пятиминутка первого тайма пошла.
  • Офсайд
    40'
    Включил прессинг "Генк" на волне куража, вновь удалось мяч перехватить, навесить на Онуачу, но на этот раз форвард был в офсайде, да и Трубин успел дотянуться.
  • Описание гола
    39'
    ГОЛ! Пол Онуачу. 1:0.
    Неожиданно, но закономерно! "Шахтёр" потерял мяч перед своей штрафной, бельгийцы быстро разыграли, и Ито забросил мяч вперёд на высоченного Онуачу, который с линии вратарской переправил его в створ.
  • 37'
    Хорошая атака "Генка" вновь пришла с правого фланга! Ито подключил Муньоса, который на дальнюю штангу навесил, но там Ндайишимий ошибся на приёме, далековато от себя мяч отпустив, и защитник "Шахтёра" вынес его.
  • Угловой
    36'
    Вновь угловой заработал "Шахтёр", пошла подача слева на ближнюю штангу, Матвиенко неплохо переводил мяч в центр к линии вратарской, но никто подправить не смог! Отбился "Генк"!
  • 35'
    Ито раз за разом пытается обострять на правом фланге, но пока не проходят его передачи. Вот и сейчас Марлон успел сыграть на перехвате.
  • Угловой
    33'
    Неудачный угловой получился у "Генка". Украинская команда смогла выбить мяч из своей штрафной площади, а затем хозяева правила нарушили.
  • 32'
    Неплохая атака "Генка", Ито справа набрал скорость, навесил в центр к линии вратарской на Онуачу, но на перехвате оказался Марлон. Мяч выбит на угловой.
  • 31'
    Педриньо неплохой дальний удар наносил по воротам соперника, но в створ попасть не удалось. Высоковато, и Вандервоордт всё тут контролировал.
  • 30'
    И вновь "Шахтёр" катает мяч, но в основном в центре поля Полчаса команды сыграли, пока голов мы не видели.
  • 29'
    Долго готовили свой штрафной футболисты "Генка", Тео Бонгонда собственноручно решил наказать соперника за фол, но попал в стенку. Ничего особенного не получилось из этого перспективного штрафного.
  • Фол, нарушение
    27'
    Интересно! Бонгонда оказался на газоне недалеко от штрафной площади соперника. Маркос Антонио перестарался, и теперь будет приличный штрафной. По центру мяч стоит.
  • Угловой
    26'
    Да, давление "Шахтёра" усиливается, после подачи углового до удара дело довести правда не удалось, Онуачу оказался выше всех и мяч вынес.
  • Опасный момент
    24'
    Опасно! Педриньо после прострела справа с линии штрафной отыграл налево на Соломона, который в ближний угол довольно сильно пробил, Вандервоордт в прыжке команду спас!
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт, Додо опасно прострелил с правого края, но до удара дело не дошло.
  • Опасный момент
    21'
    Посчитаем за голевой момент! Траоре отыграл в штрафной площади на Тете, который пробил из-под защитника, но получилось не очень сильно. Зато в створ, и Вандервоордт в игру вступил!
  • Угловой
    20'
    Навесил Соломон на дальнюю штангу справа, Марлон там был активен, но в борьбе с Ндайишимием упустил мяч за лицевую линию.
  • Угловой
    19'
    Довольно опасный угловой получился. Мяч отлетел в штрафной к Тете, который наносил неплохой в принципе удар, но случился рикошет. Повторный корнер будет.
  • 19'
    Хорошая атака "Шахтёра", Тете подключил по правому флангу Додо, который прострелил в штрафную площадь, но защитник выносит мяч на угловой.
  • 18'
    "Генк" пошёл в атаку, пошла длинная передача вперёд на Онуачу, но Трубин оказался первым на мяче, забрал его в руки.
  • 16'
    К слову, у "Генка" на поле бельгийцев тоже не так много. Их можно узнать по сложным фамилиям. Вратарь Вандервоордт, полузащитник Ндайишимий, вот и всё. А, ну ещё Тео Бонгонда - футболист конголезского происхождения с бельгийским гражданством, привлекавшийся в юниорскую и молодёжную команды Бельгии.
  • 15'
    Заброс вперёд на Траоре, который не смог на приёме прокинуть мяч мимо защитника, зато после отскока из-за пределов штрафной площади пробил Майкон. Высоковато получилось, но в целом неплохо!
  • 14'
    Включают прессинг игроки "Генка", и Марлон вынужден через голкипера сыграть. Ну хоть Трубин мяч потрогает.
  • 13'
    Попытались в контратаку перейти игроки "Генка", Ндайишимий попытался с левого фланга сместиться в центр, но отобрали у него мяч. Потеря на ровном месте.
  • 12'
    Невнимательно сейчас сыграли защитники "Генка", и очень вовремя до мяча успел добраться Вандервоордт. Обошлось для хозяев поля.
  • 11'
    Поют болельщики "Генка", всё же Лига чемпионов - не пустой звук. И пусть "Шахтёр" смотрится явным фаворитом противостояния, шансы есть всегда.
  • 10'
    А вот и "Генк" рванул в контратаку, дошло дело до подачи с правого фланга, Хейнен тянулся к мячу, но слишком высоко он летел. Онуачу даже прыгать не стал.
  • 9'
    Соломон слева здорово продрался к лицевой линии, искал партнёра на дальней штанге, но получилось не очень удачно. Там никого не было.
  • 8'
    Продолжает бразильская диаспора "Шахтёра" комбинировать на половине поля соперника, неплохая передача на Тете получилась, но у того жёстко мяч отобрали. Жёстко, но в рамках правил.
  • 7'
    Неплохая атака "Шахтёра", Садик очень вовремя сыграл на опережение, отыграл на своего голкипера. Вандервоордт сильно ввёл мяч в игру.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ито жестковато сыграл в центре поля, Манору Соломону досталось от японца. Можно было и карточку показать, но греческий рефери пока решил без предупреждения обойтись. Де Дзерби недоволен.
  • 5'
    И вновь игроки "Шахтёра" после непродолжительной активности хозяев катают мяч на своей половине поля. Перейти на половину поля соперника не особо получается.
  • 4'
    И вновь быстрая атака прошла у футболистов "Генка", Онуачу рванул по левому флангу, навешивал на дальнюю штангу на ход Ито, но японец до мяча не добрался. Слишком сильная подача.
  • 3'
    Перехватили игроки "Генка" мяч, попытались провести быструю атаку, но она завершилась потерей.
  • 3'
    А вот и в атаку перешли футболисты "Шахтёра", не получается у "Генка" мяч отобрать.
  • 2'
    Попытались бельгийцы на первых минутах провести поспешную атаку, но "Шахтёр" мяч отобрал и неторопливо катает его на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Генка". В синих майках и белых трусах предстали хозяева, а "Шахтёр" - в традиционной оранжево-чёрной форме.
  • До матча
  • Судья
    Судейская бригада сегодня из Греции.
    Рефери - Тасос Сидиропулос;
    Помощники рефери: Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис;
    Четвёртый судья - Агелос Эвангелу.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между командами "Генк" (Бельгия) и "Шахтёр" (Донецк, Украина). С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
    • Прогнозы 149
    Генк 13.4% (20)
    X 27.5% (41)
    Шахтёр Донецк 59.1% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Генк
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    2.47
    3.61
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Генк 1:0 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Генк 1:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Генк
13.4% (20)
Ничья
27.5% (41)
Шахтёр Донецк
59.1% (88)
Тотал 2.5
Больше
69.66% (101)
Меньше
30.34% (44)
Обе команды забьют
Да
85.52% (124)
Нет
14.48% (21)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
45% (67)
1:1 Ничья
16.1% (24)
2:2 Ничья
10.1% (15)
2:1 Генк
6.7% (10)
0:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
1:3 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
0:2 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
1:0 Генк
2.7% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 