Лига чемпионов 2021-2022
Генк
1:0
Перерыв
Стадион: Кристал-арена
Шахтёр Донецк
1:0
39' ГолОнуачу Пол
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
5
Марлон
3
Витао
38
Педриньо
II
14
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вик ШамбареВратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =1 -7Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Генк 1:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Генк
13.4% (20)
Ничья
27.5% (41)
Шахтёр Донецк
59.1% (88)
Тотал 2.5
Больше
69.66% (101)
Меньше
30.34% (44)
Обе команды забьют
Да
85.52% (124)
Нет
14.48% (21)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
45% (67)
1:1 Ничья
16.1% (24)
2:2 Ничья
10.1% (15)
2:1 Генк
6.7% (10)
0:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
1:3 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
0:2 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
1:0 Генк
2.7% (4)
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