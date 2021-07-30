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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Генк
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт
Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Генк - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Генк 19.5% (8)
    X 36.6% (15)
    Шахтёр Донецк 43.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Генк
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    3.30
    3.30
    2.33
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Генк - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Генк - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Генк
    19.5% (8)
    Ничья
    36.6% (15)
    Шахтёр Донецк
    43.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    29.3% (12)
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    2:2 Ничья
    12.2% (5)
    2:1 Генк
    9.8% (4)
    2:0 Генк
    7.3% (3)
    0:2 Шахтёр Донецк
    4.9% (2)
    1:3 Шахтёр Донецк
    4.9% (2)
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