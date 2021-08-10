Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Генк
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
3
Витао
22
Матвиенко
Николай
8
Антонио
Маркос
38
Педриньо
II
14
Тете
7
Майкон
Барберан
21
Патрик
Алан
23
Траоре
Лассина
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
42
Торстведт
Кристиан
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Шахтёр Донецк
4-1-4-1
Генк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 1
2. Тете 1 (1) 1
3. Исмаили Гонсалвес 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 1 1
2. Ито Дзюнъя 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 1 0
2. Майкон Барберан 1 0
3. Педриньо II 1 0
Генк
# Игрок      
1. Торстведт Кристиан 1 0
2. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Генк 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец
Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек
Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Синт-Трейден АХ Лёвен 2:3 Генк

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    Бесплатная видеотрансляция доступна после регистрации на сайте букмекера WinLine
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
    Ассистент: Хишам Закрани (Франция);
    Ассистент: Орельен Бертомье (Франция);
    Резервный: Жереми Пиньяр (Франция).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного поединка 3-го квалификационного раунда самого престижного клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу футболисты донецкого «Шахтера» и «Генка». Встреча состоится в Киеве, на стадионе «НСК Олимпийский».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Генк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 31 минуту.



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Прогнозы 143
Шахтёр Донецк 91.6% (131)
X 6.3% (9)
Генк 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Генк
2.03
3.93
3.46
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Генк

Исход игры
Шахтёр Донецк
91.6% (131)
Ничья
6.3% (9)
Генк
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
42.7% (61)
2:0 Шахтёр Донецк
24.5% (35)
3:1 Шахтёр Донецк
10.5% (15)
1:0 Шахтёр Донецк
9.8% (14)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:2 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Генк
1.4% (2)
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