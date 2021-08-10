Шахтёр Донецк

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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках ответного поединка 3-го квалификационного раунда самого престижного клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу футболисты донецкого «» и «». Встреча состоится в Киеве, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию встречи проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!