Лига чемпионов 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Генк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|1
|1
|2.
|Тете
|1 (1)
|1
|3.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|1
|1
|2.
|Ито Дзюнъя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марлон
|1
|0
|2.
|Майкон Барберан
|1
|0
|3.
|Педриньо II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|2.
|Муньос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Генк
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец
Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Генк
Исход игры
Шахтёр Донецк
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Генк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
33.3% (15)
2:0 Шахтёр Донецк
31.1% (14)
1:0 Шахтёр Донецк
13.3% (6)
3:1 Шахтёр Донецк
13.3% (6)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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