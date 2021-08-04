Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Генк

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 1
2. Тете 1 (1) 1
3. Исмаили Гонсалвес 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 1 1
2. Ито Дзюнъя 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 1 0
2. Майкон Барберан 1 0
3. Педриньо II 1 0
Генк
# Игрок      
1. Торстведт Кристиан 1 0
2. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Генк 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец
Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек
Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Синт-Трейден АХ Лёвен 2:3 Генк

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Генк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Шахтёр Донецк 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Генк 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Генк
    1.77
    4.21
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Генк онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Генк

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Генк
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    33.3% (15)
    2:0 Шахтёр Донецк
    31.1% (14)
    1:0 Шахтёр Донецк
    13.3% (6)
    3:1 Шахтёр Донецк
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     