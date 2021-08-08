Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Ливерпуль
1:0
Второй тайм: 52'
Атлетик Б
0'
1:0
13' Гол
Жота Диогу
52'
Ливерпуль
Атлетик Б

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль
Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев
Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетик Б: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль 3:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • Угловой
    51'
    "Атлетик" разыграл угловой, но никто пробить не смог - Сансет на линии штрафной открывался под удар, но его накрыл Милнер.
  • 50'
    Муньяин подключил на фланге Уильямса, Иньяки проскочил практически к лицевой, но мяч попал в выставленную Матипом ногу.
  • Опасный момент
    49'
    Опасно! Бек выдал мяч понизу на Эллиотта, и молодой англичанин зарядил с левой ноги примерно с 13 метров. Снаряд прошёл рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    48'
    Венседор некорректно сыграл против Милнера - возрастной универсал "Ливерпуля" упал на газон после толчка в спину.
  • Офсайд
    47'
    Милнер выполнил навесную передачу в сторону разбегавшегося по флангу Салаха, но Мохамед забрался в офсайд.
  • Замена
    46'
    Замена в составе "Ливерпуля" - Робертсон отправился на скамейку, а его место занял валлиец Бек.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Вернёмся через 15 минут.
  • 45'
    У "Ливерпуля" готовится замена, но случится она, конечно, после перерыва. Валлиец Бек получает указания от Клоппа.
  • Офсайд
    44'
    Уильямс оказался в офсайде - несколько сантиметров испанец с ганскими корнями проиграл защитнику Матипу.
  • 43'
    Никак не могут врачи привести шотландца в чувства - кажется, будет замена. Уводят его за пределы поля. Очень скверная травма.
  • Травма, повреждение
    42'
    У Робертсона какие-то мышечные проблемы - корчится шотландец от боли в окружении двух игроков "Ливерпуля". Выглядит пока всё не лучшим образом.
  • 41'
    Робертсон выполнил прицельный навес во вратарскую площадь, но Агиррезабала опередил всех игроков группы атаки "Ливерпуля".
  • 40'
    На скамейке "Ливерпуля" пребывает Марсело Питалуга. Вратарь -  бразилец с немецкими корнями, как и Алиссон, да и разница в возрасте у них ровно 10 лет. Интересное совпадение.
  • Фол, нарушение
    39'
    Штрафной заработал Салах - снёс его Вивиан возле штрафной. Египтянин навесил в штрафную, но Беренгер головой вынес.
  • 38'
    Алиссон без проблем зафиксировал мяч после удара Сансета - мяч не попал в ногу испанца, и футболист "Атлетика" пробил в голкипера "красных".
  • Угловой
    37'
    Александер-Арнольд роскошно навесил в сторону ван Дейка, и голландец с угла вратарской "рыбкой" нырнул, зарядив лбом мимо штанги.
  • Фол, нарушение
    36'
    Эллиотт вокруг пальца обвёл Вивиана, которому пришлось сносить юркого англичанина около боковой линии. "Красные" быстро разыграли штрафной.
  • Опасный момент
    35'
    Ну и игра, друзья! Алиссон выскочил из ворот и, сомкнув колени, отбил снаряд в сторону после залпа Уильямса, которого за плечи держал Матип.
  • Опасный момент
    34'
    Ах, какой пас! Какой же умница Уильямс! Проскочил из свободной зоны в штрафную с угла и тут же выдал зрячий прострел в сторону Сансета, но испанец пробил выше ворот!
  • Опасный момент
    33'
    И снова Агиррезабала! В прыжке кулаками из вратарской голкипер "Атлетика" вынес мяч после удара головой в исполнении Мане!
  • Опасный момент
    32'
    Салах на скорости ворвался в штрафную, включил технику и устранил с пути де Маркоса, но его прицельный удар не позволил заработать угловой.
  • Угловой
    31'
    "Ливерпуль" заработал угловой - последовал навес в сторону ван Дейка, и голландец лбом пробил по мячу на неудобной высоте. Снаряд прошёл рядом со штангой.
  • Офсайд
    30'
    Мане выскочил 1 на 1 с Агиррезабалой и нанёс удар в угол, но арбитр зафиксировал офсайд у лидера сборной Сенегала.
  • 29'
    "Ливерпуль" пытается и дальше нащупать слабые стороны в обороне представителя Примеры - Робертсон на фланге разобрался с Баленсиагой и выполнил корявый прострел.
  • 28'
    Агиррезабала, совершив мощный рывок, опередил Салаха на пару секунд и не позволил египтянину коснуться мяча возле лицевой линии.
  • 27'
    Уильямс проскочил к штрафной Алиссона и убрал за счёт финта хвалёного ван Дейка, однако мяч стал лёгкой добычей бразильца.
  • 26'
    Салах подкрался к штрафной, но своевременно в эту зону сместился де Маркос, который за счёт выставленной ноги "обокрал" египтянина.
  • Фол, нарушение
    25'
    Мане и Иньиго столкнулись в штрафной площади - африканец сразу поднялся, а его оппонент потёр голову и встал через 20-30 секунд. 
  • Опасный момент
    24'
    Эллиотт классно пробил обводящим ударом, и Агиррезабале пришлось сложиться в струнку, чтобы дотянуться кончиками пальцев.
  • 23'
    Клопп, словно тигр, бродит по технической зоне, держа руки в карманах. Немец держит в уме матч первого тура АПЛ.
  • 22'
    Салах на скорости прошёл вдоль линии штрафной, но с небольшой подкруткой пробить не смог - де Маркос бросился под мяч.
  • Опасный момент
    21'
    Опасно! Алиссон завалился на газон, не совладав с Уильямсом, но испанец пробил со второй попытки в лежавшего бразильца!
  • 20'
    Робертсон закрутил навес в район вратарской, но оперативно подбежать в нужную зону не смог молоденький Эллиотт.
  • Опасный момент
    19'
    Александр-Арнольд с правой ноги мощно зарядил из-под двух сразу защитников "Атлетика" - Агиррезабала в прыжке выудил мяч из угла!
  • Фол, нарушение
    18'
    Около лицевой линии держится за спину Робертсон - заехал ему по ноге Вивиан, но шотландец неудачно приземлился на траву.
  • 17'
    "Ливерпуль" на всех парах сегодня несётся вперёд - подгоняют футболистов Клоппа зрители, коих собралось немало на трибунах "Энфилда".
  • Опасный момент
    16'
    ОПАСНО! С близкого расстояния после контратаки пробил Мане из пределов вратарской, но головой вынес снаряд Иньиго!
  • 15'
    "Атлетик" целую минуту перекатывал мяч возле штрафной площади Алиссона, однако в последний момент ошибся с пасом Беренгер.
  • Фол, нарушение
    14'
    Муньяин получил по ногам возле центрального круга - получилась накладка, и Мане заехал случайно испанцу по колену.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЖОТА! Вивиан ошибся под давлением, Мане подхватил мяч и вывел на ударную позицию португальца, который с левой ноги пробил в угол!
  • Опасный момент
    12'
    Агиррезабала! Салах вылетал с ним на рандеву, но испанский вратарь своевременно выскочил из "рамки" и ладонями отразил мяч.
  • Опасный момент
    11'
    Из пределов штрафной с левой ноги пробил правша Муньяин, но мяч коснулся сетки с внешней стороны. Александер-Арнольд пролетел мимо снаряда.
  • Опасный момент
    10'
    Агиррезабала под прессингом Мане только со второй попытки забрал мяч на границе штрафной площади. А навес вырезал Робертсон.
  • Офсайд
    9'
    Уильямс забил гол, однако чуть ранее боковой арбитр поднял флажок - форвард гостей забрался в офсайд, проиграв позицию Матипу.
  • 8'
    Робертсон эффектно в "домик" закинул мяч Баленсиаге на фланге, но дальше лидер "тартановой армии" не прошёл - его остановил Вивиан.
  • Фол, нарушение
    7'
    Милнер только с фолом остановил прорыв Уильямса - форвард "Атлетика" был сбит в грубом подкате около лицевой.
  • 6'
    Жота с левого фланга сместился в штрафную и отдал мяч на Мане, который решил снабдить снарядом Робертсона. Долго думали игроки "Ливерпуля".
  • 5'
    "Атлетик" включил прессинг, и Робертсона накрыл возле лицевой линии Уильямс. Шотландец едва не привёз беду на ворота Алиссона.
  • 4'
    Эллиотт завалился на ходу в штрафной "Атлетика", выпрашивая пенальти после небольшого столкновения с Баленсиагой.
  • Опасный момент
    3'
    Опасно! Едва не забил "Атлетик" - Уильямс выполнил ловкий прострел вдоль ворот, и Венседор с близкого расстояния не замкнул пас.
  • 2'
    "Ливерпуль" в дебюте матча контролирует мяч значительно чаще. Коллектив Клоппа - в красной форме, а "Атлетик" - в нежно-салатовой амуниции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Sky Sports сообщает, что стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени - стало быть, в 18:30 начнётся матч.
  • Начало матча отложено на несколько минут. Подождём.
  • Добрый вечер! Сегодня, восьмого августа, "Ливерпуль" в преддверии старта сезона в АПЛ столкнётся с испанским "Атлетиком". Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Атлетик Б
1.47
6.80
6.80
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