Милнер выполнил навесную передачу в сторону разбегавшегося по флангу Салаха, но Мохамед забрался в офсайд.

Венседор некорректно сыграл против Милнера - возрастной универсал "Ливерпуля" упал на газон после толчка в спину.

Опасно! Бек выдал мяч понизу на Эллиотта, и молодой англичанин зарядил с левой ноги примерно с 13 метров. Снаряд прошёл рядом со штангой.

Муньяин подключил на фланге Уильямса, Иньяки проскочил практически к лицевой, но мяч попал в выставленную Матипом ногу.

"Атлетик" разыграл угловой, но никто пробить не смог - Сансет на линии штрафной открывался под удар, но его накрыл Милнер.

Замена в составе "Ливерпуля" - Робертсон отправился на скамейку, а его место занял валлиец Бек.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. Вернёмся через 15 минут.

45' У "Ливерпуля" готовится замена, но случится она, конечно, после перерыва. Валлиец Бек получает указания от Клоппа.

44' Уильямс оказался в офсайде - несколько сантиметров испанец с ганскими корнями проиграл защитнику Матипу.

43' Никак не могут врачи привести шотландца в чувства - кажется, будет замена. Уводят его за пределы поля. Очень скверная травма.

42' У Робертсона какие-то мышечные проблемы - корчится шотландец от боли в окружении двух игроков "Ливерпуля". Выглядит пока всё не лучшим образом.

41' Робертсон выполнил прицельный навес во вратарскую площадь, но Агиррезабала опередил всех игроков группы атаки "Ливерпуля".

40' На скамейке "Ливерпуля" пребывает Марсело Питалуга. Вратарь - бразилец с немецкими корнями, как и Алиссон, да и разница в возрасте у них ровно 10 лет. Интересное совпадение.

39' Штрафной заработал Салах - снёс его Вивиан возле штрафной. Египтянин навесил в штрафную, но Беренгер головой вынес.

38' Алиссон без проблем зафиксировал мяч после удара Сансета - мяч не попал в ногу испанца, и футболист "Атлетика" пробил в голкипера "красных".

37' Александер-Арнольд роскошно навесил в сторону ван Дейка, и голландец с угла вратарской "рыбкой" нырнул, зарядив лбом мимо штанги.

36' Эллиотт вокруг пальца обвёл Вивиана, которому пришлось сносить юркого англичанина около боковой линии. "Красные" быстро разыграли штрафной.

35' Ну и игра, друзья! Алиссон выскочил из ворот и, сомкнув колени, отбил снаряд в сторону после залпа Уильямса, которого за плечи держал Матип.

34' Ах, какой пас! Какой же умница Уильямс! Проскочил из свободной зоны в штрафную с угла и тут же выдал зрячий прострел в сторону Сансета, но испанец пробил выше ворот!

33' И снова Агиррезабала! В прыжке кулаками из вратарской голкипер "Атлетика" вынес мяч после удара головой в исполнении Мане!

32' Салах на скорости ворвался в штрафную, включил технику и устранил с пути де Маркоса, но его прицельный удар не позволил заработать угловой.

31' "Ливерпуль" заработал угловой - последовал навес в сторону ван Дейка, и голландец лбом пробил по мячу на неудобной высоте. Снаряд прошёл рядом со штангой.

30' Мане выскочил 1 на 1 с Агиррезабалой и нанёс удар в угол, но арбитр зафиксировал офсайд у лидера сборной Сенегала.

29' "Ливерпуль" пытается и дальше нащупать слабые стороны в обороне представителя Примеры - Робертсон на фланге разобрался с Баленсиагой и выполнил корявый прострел.

28' Агиррезабала, совершив мощный рывок, опередил Салаха на пару секунд и не позволил египтянину коснуться мяча возле лицевой линии.

27' Уильямс проскочил к штрафной Алиссона и убрал за счёт финта хвалёного ван Дейка, однако мяч стал лёгкой добычей бразильца.

26' Салах подкрался к штрафной, но своевременно в эту зону сместился де Маркос, который за счёт выставленной ноги "обокрал" египтянина.

25' Мане и Иньиго столкнулись в штрафной площади - африканец сразу поднялся, а его оппонент потёр голову и встал через 20-30 секунд.

24' Эллиотт классно пробил обводящим ударом, и Агиррезабале пришлось сложиться в струнку, чтобы дотянуться кончиками пальцев.

23' Клопп, словно тигр, бродит по технической зоне, держа руки в карманах. Немец держит в уме матч первого тура АПЛ.

22' Салах на скорости прошёл вдоль линии штрафной, но с небольшой подкруткой пробить не смог - де Маркос бросился под мяч.

21' Опасно! Алиссон завалился на газон, не совладав с Уильямсом, но испанец пробил со второй попытки в лежавшего бразильца!

20' Робертсон закрутил навес в район вратарской, но оперативно подбежать в нужную зону не смог молоденький Эллиотт.

19' Александр-Арнольд с правой ноги мощно зарядил из-под двух сразу защитников "Атлетика" - Агиррезабала в прыжке выудил мяч из угла!

18' Около лицевой линии держится за спину Робертсон - заехал ему по ноге Вивиан, но шотландец неудачно приземлился на траву.

17' "Ливерпуль" на всех парах сегодня несётся вперёд - подгоняют футболистов Клоппа зрители, коих собралось немало на трибунах "Энфилда".

16' ОПАСНО! С близкого расстояния после контратаки пробил Мане из пределов вратарской, но головой вынес снаряд Иньиго!

15' "Атлетик" целую минуту перекатывал мяч возле штрафной площади Алиссона, однако в последний момент ошибся с пасом Беренгер.

14' Муньяин получил по ногам возле центрального круга - получилась накладка, и Мане заехал случайно испанцу по колену.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЖОТА! Вивиан ошибся под давлением, Мане подхватил мяч и вывел на ударную позицию португальца, который с левой ноги пробил в угол!

12' Агиррезабала! Салах вылетал с ним на рандеву, но испанский вратарь своевременно выскочил из "рамки" и ладонями отразил мяч.

11' Из пределов штрафной с левой ноги пробил правша Муньяин, но мяч коснулся сетки с внешней стороны. Александер-Арнольд пролетел мимо снаряда.

10' Агиррезабала под прессингом Мане только со второй попытки забрал мяч на границе штрафной площади. А навес вырезал Робертсон.

9' Уильямс забил гол, однако чуть ранее боковой арбитр поднял флажок - форвард гостей забрался в офсайд, проиграв позицию Матипу.

8' Робертсон эффектно в "домик" закинул мяч Баленсиаге на фланге, но дальше лидер "тартановой армии" не прошёл - его остановил Вивиан.

7' Милнер только с фолом остановил прорыв Уильямса - форвард "Атлетика" был сбит в грубом подкате около лицевой.

6' Жота с левого фланга сместился в штрафную и отдал мяч на Мане, который решил снабдить снарядом Робертсона. Долго думали игроки "Ливерпуля".

5' "Атлетик" включил прессинг, и Робертсона накрыл возле лицевой линии Уильямс. Шотландец едва не привёз беду на ворота Алиссона.

4' Эллиотт завалился на ходу в штрафной "Атлетика", выпрашивая пенальти после небольшого столкновения с Баленсиагой.

3' Опасно! Едва не забил "Атлетик" - Уильямс выполнил ловкий прострел вдоль ворот, и Венседор с близкого расстояния не замкнул пас.

2' "Ливерпуль" в дебюте матча контролирует мяч значительно чаще. Коллектив Клоппа - в красной форме, а "Атлетик" - в нежно-салатовой амуниции.