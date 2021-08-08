1:0
13' ГолЖота Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кариус ЛорисВратарь
-
46 Уильямс РисЗащитник
-
63 Owen BeckЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Кейн ДжекПолузащитник
-
80 Tyler MortonПолузащитник
-
49 Kaide GordonНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
16 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
Ход матча
13'
1:0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль
Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев
Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетик Б: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1