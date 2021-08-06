Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Ливерпуль
 
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Атлетик Б

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль
Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Атлетик Б Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен
Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетик Б: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль 3:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2021, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.



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