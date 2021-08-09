Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 7'
Осасуна
0' 7'
Ливерпуль
Осасуна

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль
Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос
Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна
  • Первый тайм
  • 7'
    Авила справа сместился в центр и с двадцати двух метров пробил на трибуны.
  • Угловой
    6'
    Ещё один угловой удар исполнили гости. Мяч дошёл до Авилы, который от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    5'
    Торрес от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка на дальнюю, где Торро не попал ногой по мячу.
  • 4'
    Хуан Перес "дежурит" у линии своей штрафной площади и уже пару раз прервал длинные забросы хозяев вперёд.
  • 3'
    Авила справа прошёл вперёд и навесил на дальнюю штангу, где Торрес не смог выиграть борьбу вверху.
  • 2'
    "Ливерпуль" играет в красной форме, "Осасуна" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Энфилде"!
  • До матча
  • Всё готово к началу встречи. Игроки занимают свои позиции на поле.
  • Предварительно игра задерживается на 15 минут.
  • Игроки пока вышли только на разминку. Начало игры немного задерживается.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и испанская «Осасуна». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Осасуна
1.90
4.10
4.00
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Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Осасуна онлайн




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