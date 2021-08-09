- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Гордон КайдПолузащитник
-
76 Уильямс НекоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кариус ЛорисВратарь
-
53 Дэвис ХарвиВратарь
-
28 Дэвис БенЗащитник
-
46 Уильямс РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Кейн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Основной состав
-
25 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
30 Барберо ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль
Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос
Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна