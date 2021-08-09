Первый тайм

7' Авила справа сместился в центр и с двадцати двух метров пробил на трибуны.

6' Ещё один угловой удар исполнили гости. Мяч дошёл до Авилы, который от угла штрафной площади пробил выше ворот.

5' Торрес от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка на дальнюю, где Торро не попал ногой по мячу.

4' Хуан Перес "дежурит" у линии своей штрафной площади и уже пару раз прервал длинные забросы хозяев вперёд.