Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль
Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос
Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна