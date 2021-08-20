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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Хайденхайм
0' 18'
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
20
Окс
Филипп
8
Франц
Майк
13
Кайзер
Доминик
25
Дем
Янник
10
Эрнст
Себастьян
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
19
Фёренбах
Йонас
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
29
Мор
Тобиас
11
Томалла
Денис
10
Кляйндинст
Тим
24
Кюльветтер
Кристиан
Ганновер 96
4-2-3-1
Хайденхайм
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.25
2. Муроя Сэй 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 2 0.5
2. Шмидт Патрик II 1 0.25
3. Лайпертц Роберт 0 0
4. Хюсинг Оливер 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 2 0
2. Кайзер Доминик 1 0
3. Бёрнер Юлиан 1 0
4. Эрнст Себастьян 1 0
5. Муроя Сэй 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 1 0
2. Буш Марнон 1 0
3. Хюсинг Оливер 1 0
4. Мор Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 0 0 100% (1) 0 0
 Хайденхайм 0 0 0 0 100% (3) 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96
Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт
Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн
Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Фортуна

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Бундеслига 2
Хайденхайм 0:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хайденхайм 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Падерборн 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Хольштайн Киль 1:0 4 1 0 3 1 - 9 3
15. Фортуна 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Ганновер 96 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Хайденхайм 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Ганновер 96 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
18. Фортуна 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Хайденхайм 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Хольштайн Киль 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Фортуна 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ганновер 96 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Падерборн Михель Свен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганза Майсснер Томас 2 0
5. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Хайденхайм
2.36
3.56
3.49
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