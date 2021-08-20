Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганновер 96
1:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 8600
Хайденхайм
71' Желтая карточкаФранке Марсель
85' Желтая карточкаБурнич Дженис
86' Желтая карточкаДем Янник
1:0
88' ГолВайдандт Хендрик
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
20
Окс
Филипп
25
Дем
Янник
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дем ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
24 Ламти МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
71'
85'
86'
88'
1:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0.25
|2.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.25
|3.
|Муроя Сэй
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|2
|0.5
|2.
|Шмидт Патрик II
|1
|0.25
|3.
|Лайпертц Роберт
|0
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукш Марвин
|2
|0
|2.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|3.
|Бёрнер Юлиан
|1
|0
|4.
|Франке Марсель
|1
|0
|5.
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|6.
|Дем Янник
|1
|0
|7.
|Муроя Сэй
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|2.
|Буш Марнон
|1
|0
|3.
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|4.
|Бурнич Дженис
|1
|0
|5.
|Мор Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =6 -11Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96
Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт
Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн
Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Фортуна
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Карлсруэ
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Падерборн
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Падерборн
|Михель Свен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|4.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0
|5.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|2
|0