  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8600
Хайденхайм
0'
71' Желтая карточка
Франке Марсель
85' Желтая карточка
Бурнич Дженис
86' Желтая карточка
Дем Янник
1:0
88' Гол
Вайдандт Хендрик
90'+6
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
20
Окс
Филипп
8
Франц
Майк
13
Кайзер
Доминик
25
Дем
Янник
10
Эрнст
Себастьян
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
19
Фёренбах
Йонас
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
29
Мор
Тобиас
11
Томалла
Денис
10
Кляйндинст
Тим
24
Кюльветтер
Кристиан
Ганновер 96
4-2-3-1
Хайденхайм
4-1-2-1-2

Ход матча

46'
Керк Себастьян
Майна Линтон
 
66'
 
Лайпертц Роберт
Кюльветтер Кристиан
71'
Франке Марсель
 
75'
Вайдандт Хендрик
Франц Майк
 
75'
 
Шмидт Патрик
Томалла Денис
75'
 
Пик Флориан
Мор Тобиас
85'
 
Бурнич Дженис
86'
Дем Янник
 
88'
Вайдандт Хендрик
1:0
89'
 
Шиммер Штефан
Лайпертц Роберт
89'
 
Риттмюллер Марвин
Фёренбах Йонас
90'
Муслия Флоран
Окс Филипп
 
90'
Бейер Максимилиан
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.25
2. Вайдандт Хендрик 1 0.25
3. Муроя Сэй 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 2 0.5
2. Шмидт Патрик II 1 0.25
3. Лайпертц Роберт 0 0
4. Хюсинг Оливер 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 2 0
2. Кайзер Доминик 1 0
3. Бёрнер Юлиан 1 0
4. Франке Марсель 1 0
5. Эрнст Себастьян 1 0
6. Дем Янник 1 0
7. Муроя Сэй 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 1 0
2. Буш Марнон 1 0
3. Хюсинг Оливер 1 0
4. Бурнич Дженис 1 0
5. Мор Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Хайденхайм 0 0 0 0 100% (3) 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96
Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт
Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн
Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Фортуна

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Бундеслига 2
Хайденхайм 0:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Падерборн 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
13. Вердер 3 1 1 1 5 - 7 4
14. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Падерборн Михель Свен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганза Майсснер Томас 2 0
5. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганновер 96 1:0 Хайденхайм онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 