Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Фортуна
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Эсприт-Арена
Хольштайн Киль
0:1
5' ГолМюлинг Александер
9' Желтая карточкаChristoph Klarer
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
23
Корб
Юлиан
24
Валь
Хауке
29
Меес
Джошуа
19
Лоренц
Симон
31
Бартельс
Фин
27
Порат
Финн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Tim Oberdorf
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лоренц СимонПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|0.75
|2.
|Нарей Халед
|1
|0.25
|3.
|Схипноски Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Приб Эдгар
|2
|0
|2.
|Неделку Драгош
|2
|0
|3.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|4.
|Бодзек Адам
|1
|0
|5.
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|6.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|7.
|Christoph Klarer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мюлинг Александер
|2
|0
|2.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|3.
|Эррас Патрик
|1
|0
|4.
|Нойман Фил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна
Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ян 1:1 Фортуна
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хольштайн Киль 0:3 Ян Вайхе 2:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль
Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Ян Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Нюрнберг 1:1 Хольштайн Киль Оснабрюк 1:3 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Бохум 2:1 Хольштайн Киль
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Карлсруэ
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Ганновер 96
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Хайденхайм
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Ганновер 96
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Хольштайн Киль
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|Фортуна
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Хольштайн Киль
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Фортуна
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ганновер 96
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Падерборн
|Михель Свен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|4.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0
|5.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|2
|0