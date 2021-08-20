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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
0:1
5' Гол
Мюлинг Александер
9' Желтая карточка
Christoph Klarer
17'
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
16
Неделку
Драгош
22
Кутрис
Леонардо
13
Бодзек
Адам
6
Приб
Эдгар
20
Нарей
Халед
23
Аппелькамп
Синта
11
Клаус
Феликс
28
Хеннингс
Роувен
1
Гелиос
Иоаннис
23
Корб
Юлиан
24
Валь
Хауке
6
Бенгер
Марсель
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
29
Меес
Джошуа
8
Мюлинг
Александер
19
Лоренц
Симон
31
Бартельс
Фин
27
Порат
Финн
14
Скрибски
Стивен
Фортуна
4-2-3-1
Хольштайн Киль
4-5-1

Ход матча

5'
0:1
Мюлинг Александер
(Ван ден Берг Йоханнес)
9'
Christoph Klarer
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 3 (1) 0.75
2. Нарей Халед 1 0.25
3. Схипноски Никлас 0 0
Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Приб Эдгар 2 0
2. Неделку Драгош 2 0
3. Хеннингс Роувен 1 0
4. Бодзек Адам 1 0
5. Петерсон Кристофер 1 0
6. Аппелькамп Синта 1 0
7. Christoph Klarer 1 0
Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мюлинг Александер 2 0
2. Фридьонссон Хольмберт 1 0
3. Эррас Патрик 1 0
4. Нойман Фил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)
 Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна
Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ян 1:1 Фортуна
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хольштайн Киль 0:3 Ян Вайхе 2:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль
Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Ян Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Нюрнберг 1:1 Хольштайн Киль Оснабрюк 1:3 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Бохум 2:1 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Фортуна 0:2 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хайденхайм 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Падерборн 3 1 2 0 6 - 3 5
8. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
14. Хольштайн Киль 1:0 4 1 0 3 1 - 9 3
15. Фортуна 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Ганновер 96 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Хайденхайм 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Ганновер 96 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
18. Фортуна 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Хайденхайм 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Хольштайн Киль 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Фортуна 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ганновер 96 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Падерборн Михель Свен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганза Майсснер Томас 2 0
5. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Мюлинг Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Хольштайн Киль
1.86
4.14
4.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:1 Хольштайн Киль онлайн




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