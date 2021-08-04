Германия: Бундеслига 2021-2022
РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Штуттгарт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|2
|2.
|Эндо Ватару
|1
|1
|3.
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|1
|4.
|Клемент Филипп
|1
|1
|5.
|Соса Борна
|0
|0
|6.
|Фёрстер Филипп
|0
|0
|7.
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|1
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Штуттгарт
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье
РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =2 -7Штуттгарт 5:1 Гройтер Фюрт Динамо Берлин 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 0:3 Барселона Штуттгарт 5:2 Арминия
Штуттгарт 1:0 Ваккер Инсбрук Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Дармштадт Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Холленбах 1:10 Штуттгарт Штуттгарт 0:2 Арминия Боруссия М 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 2:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Штуттгарт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|0
|3.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|4.
|Боруссия Д
|Ройс Марко
|1
|0
|1
|5.
|Хоффенхайм
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бохум
|Теше Роберт
|0
|1
|2.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|1
|0
|4.
|Арминия
|Клос Фабиан
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Гульде Мануэль
|1
|0
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Штуттгарт
Исход игры
РБ Лейпциг
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
47.7% (21)
2:0 РБ Лейпциг
22.7% (10)
3:1 РБ Лейпциг
11.4% (5)
1:0 РБ Лейпциг
6.8% (3)
3:2 РБ Лейпциг
4.5% (2)
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