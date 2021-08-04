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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Штуттгарт

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кемпф Марк-Оливер 2 2
2. Эндо Ватару 1 1
3. Аль-Гаддиуи Хамади 1 1
4. Клемент Филипп 1 1
5. Соса Борна 0 0
6. Фёрстер Филипп 0 0
7. Климович Матео 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 1 0
2. Забитцер Марсель 1 0
Штуттгарт
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 0
 Штуттгарт 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье
РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Штуттгарт 5:1 Гройтер Фюрт Динамо Берлин 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 0:3 Барселона Штуттгарт 5:2 Арминия
Штуттгарт 1:0 Ваккер Инсбрук Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Дармштадт Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Холленбах 1:10 Штуттгарт Штуттгарт 0:2 Арминия Боруссия М 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 2:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Штуттгарт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Бундеслига
Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 2 0 2
2. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 0
3. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
4. Боруссия Д Ройс Марко 1 0 1
5. Хоффенхайм Рюттер Жоржиньо 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бохум Теше Роберт 0 1
2. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0
3. Боруссия М Штиндль Ларс 1 0
4. Арминия Клос Фабиан 1 0
5. Фрайбург Гульде Мануэль 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Штуттгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    РБ Лейпциг 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Штуттгарт 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Штуттгарт
    1.51
    5.20
    6.90
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Штуттгарт онлайн


    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Штуттгарт

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Штуттгарт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    47.7% (21)
    2:0 РБ Лейпциг
    22.7% (10)
    3:1 РБ Лейпциг
    11.4% (5)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.8% (3)
    3:2 РБ Лейпциг
    4.5% (2)
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