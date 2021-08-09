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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
3:0
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
3' Гол
Франсиско Мартинес
2:0
24' Гол
Лино Сэмуел
53' Желтая карточка
Зауэр Густаво
3:0
56' Гол
Франсиско Мартинес
63' Желтая карточка
Ауашерия Билель
69' Желтая карточка
Педринью
79' Желтая карточка
Matheus Bueno
79' Желтая карточка
Перес Себастьян
82' Желтая карточка
Поросо Джаксон
90'+6
1
Крицюк
Станислав
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
7
Ауашерия
Билель
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
21
Поросо
Джаксон
6
Гарсия
Хави
25
Хамаче
Янис
14
Реймао
Томас
24
Перес
Себастьян
8
Зауэр
Густаво
77
Сантос
Луис
73
Мораиш
Тиагу
11
Нжие
Юсуфа
Жил Висенте
4-3-3
Боавишта
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Франсиско Мартинес 2 2
2. Лино Сэмуел 1 1
3. Педринью V 0 0
4. Фудзимото Канья 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Ауашерия Билель 1 0
2. Педринью V 1 0
3. Matheus Bueno 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Перес Себастьян 1 0
2. Зауэр Густаво 1 0
3. Поросо Джаксон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Боавишта 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта
Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 2:4 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Порту Тондела 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Санта-Клара Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Спортинг Л
Боавишта Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Боавишта 2:0 Портимоненсе Маритиму 0:1 Боавишта Жил Висенте 1:2 Боавишта Боавишта 1:0 Портимоненсе
Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта Боавишта 1:0 Морейренсе Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Боавишта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Жил Висенте 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Жил Висенте Примейра-лига Боавишта 0:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Боавишта Примейра-лига
Жил Висенте 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:2 Жил Висенте Примейра-лига Боавишта 0:1 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 2:0 Боавишта Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Тондела 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Жил Висенте 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Брага 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Пасуш де Феррейра 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Порту 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Бенфика 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Портимоненсе 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Витория Гимарайнш 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Морейренсе 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арока 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Белененсеш 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Маритиму 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Визела 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Боавишта 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Санта-Клара 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Жил Висенте 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Тондела 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Пасуш де Феррейра 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Порту 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Белененсеш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Морейренсе 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Витория Гимарайнш 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Арока 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Маритиму 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бенфика 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Портимоненсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тондела 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Морейренсе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Белененсеш 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Визела 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Боавишта 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Санта-Клара 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Жил Висенте Франсиско Мартинес 2 0 0
2. Тондела Daniel III 2 0 0
3. Спортинг Л Поте 2 0 0
4. Спортинг Л Паулинью Жуан 1 0 1
5. Брага Орта Рикарду 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бенфика Гонсалвеш Диогу 0 1
2. Бенфика Адель Таарабт 1 0
3. Морейренсе Пачеку Фабиу 1 0
4. Санта-Клара Mansur 1 0
5. Маритиму Кошта Эдгар 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лино Сэмуел бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Франсиско Мартинес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 142
Жил Висенте 42.3% (60)
X 40.1% (57)
Боавишта 17.6% (25)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жил Висенте 3:0 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 3:0 Боавишта

Исход игры
Жил Висенте
42.3% (60)
Ничья
40.1% (57)
Боавишта
17.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (36)
Меньше
74.29% (104)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (51)
1:0 Жил Висенте
26.1% (37)
2:1 Жил Висенте
13.4% (19)
1:2 Боавишта
11.3% (16)
0:1 Боавишта
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Боавишта
2.1% (3)
2:0 Жил Висенте
2.1% (3)
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