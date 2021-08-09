Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Жил Висенте
3:0
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
Боавишта
1:0
3' ГолФрансиско Мартинес
2:0
24' ГолЛино Сэмуел
53' Желтая карточкаЗауэр Густаво
3:0
56' ГолФрансиско Мартинес
63' Желтая карточкаАуашерия Билель
69' Желтая карточкаПедринью
79' Желтая карточкаMatheus Bueno
79' Желтая карточкаПерес Себастьян
82' Желтая карточкаПоросо Джаксон
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
25
Хамаче
Янис
14
Реймао
Томас
77
Сантос
Луис
73
Мораиш
Тиагу
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
20 Каиаду ЖоауПолузащитник
-
25 ДжинПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
80 Berna
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
Ход матча
3'
24'
2:0
53'
56'
3:0
63'
69'
79'
79'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Франсиско Мартинес
|2
|2
|2.
|Лино Сэмуел
|1
|1
|3.
|Педринью V
|0
|0
|4.
|Фудзимото Канья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ауашерия Билель
|1
|0
|2.
|Педринью V
|1
|0
|3.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Себастьян
|1
|0
|2.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|3.
|Поросо Джаксон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +9 =2 -9Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте Тондела 0:1 Жил Висенте Визела 2:3 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Боавишта
Пасуш де Феррейра 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Брага Маритиму 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Фаренсе Белененсеш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:3 Фамаликан Бенфика 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Морейренсе Риу Аве 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 2:4 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Порту Тондела 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Санта-Клара Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Спортинг Л
Боавишта Последние 20 матчей: +8 =4 -8Боавишта 2:0 Портимоненсе Маритиму 0:1 Боавишта Жил Висенте 1:2 Боавишта Боавишта 1:0 Портимоненсе
Спортинг Л 1:0 Боавишта Боавишта 1:1 Тондела Санта-Клара 3:3 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Брага 2:1 Боавишта Боавишта 2:0 Пасуш де Феррейра Боавишта 3:3 Риу Аве Белененсеш 0:2 Боавишта Боавишта 0:1 Фаренсе Бенфика 2:0 Боавишта Боавишта 3:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта Боавишта 1:0 Морейренсе Порту 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Боавишта 1:2 Жил Висенте
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Боавишта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Тондела
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Пасуш де Феррейра
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Витория Гимарайнш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Морейренсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Белененсеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Боавишта
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Тондела
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Пасуш де Феррейра
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Белененсеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Морейренсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Витория Гимарайнш
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Портимоненсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тондела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Морейренсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Белененсеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Визела
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Боавишта
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|0
|2.
|Тондела
|Daniel III
|2
|0
|0
|3.
|Спортинг Л
|Поте
|2
|0
|0
|4.
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|1
|0
|1
|5.
|Брага
|Орта Рикарду
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бенфика
|Гонсалвеш Диогу
|0
|1
|2.
|Бенфика
|Адель Таарабт
|1
|0
|3.
|Морейренсе
|Пачеку Фабиу
|1
|0
|4.
|Санта-Клара
|Mansur
|1
|0
|5.
|Маритиму
|Кошта Эдгар
|1
|0
Прогнозы на матч Жил Висенте 3:0 Боавишта
Исход игры
Жил Висенте
42.3% (60)
Ничья
40.1% (57)
Боавишта
17.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (36)
Меньше
74.29% (104)
Обе команды забьют
Да
61.43% (86)
Нет
38.57% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (51)
1:0 Жил Висенте
26.1% (37)
2:1 Жил Висенте
13.4% (19)
1:2 Боавишта
11.3% (16)
0:1 Боавишта
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Боавишта
2.1% (3)
2:0 Жил Висенте
2.1% (3)
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