Испания: Ла Лига 2021-2022
Бетис
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Кадис
8' Желтая карточкаСилва Руи
10' Undefined phrase: football_event_Негредо Альваро
0:1
11' ПенальтиНегредо Альваро
1:1
22' ГолХуанми Мигель
62' Желтая карточкаМонтойя Мартин
90' Желтая карточкаРуибаль Айтор
90' Желтая карточкаМиранда Хуан
13
Силва
Руи
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
10'
11'
0:1
22'
1:1
62'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуанми Мигель
|2
|1
|2.
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|3.
|Фекир Набиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альфонсо Луис
|1
|0.5
|2.
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|2.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|3.
|Монтойя Мартин
|1
|0
|4.
|Силва Руи
|1
|0
|5.
|Руибаль Айтор
|1
|0
|6.
|Акуоку Поль
|1
|0
|7.
|Миранда Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альфонсо Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Кадис
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =8 -4Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс
Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия
Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|0
|1
|5.
|Райо Вальекано
|Зидан Люка
|0
|1
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Кадис
Исход игры
Бетис
89.8% (123)
Ничья
8.8% (12)
Кадис
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.47% (36)
Меньше
73.53% (100)
Обе команды забьют
Да
33.09% (45)
Нет
66.91% (91)
Популярный счёт
1:0 Бетис
51.8% (71)
2:1 Бетис
21.9% (30)
2:0 Бетис
13.1% (18)
1:1 Ничья
6.6% (9)
1:2 Кадис
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Бетис
1.5% (2)
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