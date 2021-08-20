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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
8' Желтая карточка
Силва Руи
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Негредо Альваро
0:1
11' Пенальти
Негредо Альваро
1:1
22' Гол
Хуанми Мигель
62' Желтая карточка
Монтойя Мартин
90' Желтая карточка
Руибаль Айтор
90' Желтая карточка
Миранда Хуан
90'+6
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
5
Ароян
Вараздат
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
Бетис
4-2-3-1
Кадис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 2 1
2. Гонсалес Эдгар 0 0
3. Фекир Набиль 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альфонсо Луис 1 0.5
2. Негредо Альваро 1 (1) 0.5

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гонсалес Эдгар 1 0
2. Хуанми Мигель 1 0
3. Монтойя Мартин 1 0
4. Силва Руи 1 0
5. Руибаль Айтор 1 0
6. Акуоку Поль 1 0
7. Миранда Хуан 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Альфонсо Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Кадис 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс
Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес
Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия
Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кадис 0:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:0 Кадис Ла Лига Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи
Бетис 3:5 Кадис Кубок Короля Кадис 1:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:0 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Бетис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
3. Сельта Мальо Уго 0 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
5. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Бетис: 76%, Кадис: 24%.
  • 51'
    Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Переа Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Монтойя Мартин из команды Бетис заходит слишком далеко, он валит Негредо Альваро.
  • 50'
    Фекир Набиль из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 49'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 49'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Иглесиас Борха из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Хуанми Мигель из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 48'
    Бетис начинает контратаку
  • 48'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Альфонсо Луис из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 47'
    Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Родри из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Фекир Набиль из команды Бетис делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 46'
    Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Фекир Набиль бьет со штрафного удара в створ ворот
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 46'
    Фекир Набиль из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    46'
    Фекир Набиль из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    45'
    Лосано Энтони из команды Кадис опасно и грубо сыграл. Монтойя Мартин пострадал.
  • 44'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 43'
    Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Аларкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Монтойя Мартин из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Хименес Фали из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Родри
  • 41'
    Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Переа Альберто из команды Кадис подал угловой слева.
  • 40'
    Контроль мяча: Бетис: 75%, Кадис: 25%.
  • 40'
    Гонсалес Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 40'
    Каналес Серхио из команды Бетис играет в стеночку с партнером по команде. Иглесиас Борха это был.
  • 39'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 38'
    Монтойя Мартин из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Близко! Фекир Набиль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 38'
    Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 37'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 37'
    Аларкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Санчес Сальвадор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Альфонсо Луис из команды Кадис делает пас партнеру.
  • 36'
    Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Акапо Карлос из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 36'
    Родри из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 36'
    Фекир Набиль из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 35'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Бетис: 77%, Кадис: 23%.
  • 35'
    Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Бетис контролирует мяч.
  • 34'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    34'
    Фекир Набиль возвращается на поле.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 30'
    Бетис контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Бетис: 77%, Кадис: 23%.
  • 30'
    Бетис контролирует мяч.
  • 29'
    Бетис выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 28'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фекир Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Аларкон Томас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 27'
    Лосано Энтони из команды Кадис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Кадис контролирует мяч.
  • 26'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 25'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Бетис: 79%, Кадис: 21%.
  • 25'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Акапо Карлос из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Акапо Карлос
  • 22'
    Гонсалес Эдгар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    ГОООООЛ - Хуанми Мигель Бетис забивает ударом головой
  • 22'
    Гонсалес Эдгар из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    22'
    Фекир Набиль из команды Бетис подал угловой справа.
  • 22'
    Должен был быть гол! Хуанми Мигель имел отличный шанс, но Херемиас Ледесма не дал голу состоятся!
  • 21'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 20'
    Контроль мяча: Бетис: 80%, Кадис: 20%.
  • 20'
    Родри из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 20'
    Миранда Хуан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Монтойя Мартин из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Родри из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 18'
    Хорошую попытку сделал Родри. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 18'
    Бетис контролирует мяч.
  • 17'
    Каналес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Альфонсо Луис из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Родри
  • 17'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Миранда Хуан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    15'
    Акапо Карлос возвращается на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Бетис: 76%, Кадис: 24%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Акапо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фекир Набиль наказан за толчок Акапо Карлос
  • 13'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 13'
    Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Контроль мяча: Бетис: 73%, Кадис: 27%.
  • Описание гола
    11'
    'Г О О О О О Л - Негредо Альваро из команды Кадис забивает с пенальти! Он пробил левой. Руй Силва был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 11'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Кадис пробила пенальти.
  • 11'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    10'
    Негредо Альваро из команды Кадис не реализовал пенальти.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    9'
    Лосано Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    8'
    Силва Руи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    8'
    ПЕНАЛЬТИ - Силва Руи из команды Бетис привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лосано Энтони.
  • 8'
    Виктор Руис ошибается в защите.
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Миранда Хуан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Акапо Карлос из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 5'
    Контроль мяча: Бетис: 70%, Кадис: 30%.
  • 4'
    Бетис контролирует мяч.
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис подал угловой справа.
  • 4'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 4'
    Альфонсо Луис из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Кадис контролирует мяч.
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 1'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Бетис 89.8% (123)
X 8.8% (12)
Кадис 1.5% (2)
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Прогнозы на матч Бетис 1:1 Кадис

Исход игры
Бетис
89.8% (123)
Ничья
8.8% (12)
Кадис
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.47% (36)
Меньше
73.53% (100)
Обе команды забьют
Да
33.09% (45)
Нет
66.91% (91)
Популярный счёт
1:0 Бетис
51.8% (71)
2:1 Бетис
21.9% (30)
2:0 Бетис
13.1% (18)
1:1 Ничья
6.6% (9)
1:2 Кадис
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Бетис
1.5% (2)
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