Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

51' Переа Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Родри из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

46' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фекир Набиль бьет со штрафного удара в створ ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Кадис

42' Аларкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гонсалес Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Кадис

38' Близко! Фекир Набиль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

36' Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Кадис

36' Родри из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

35' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Бетис выполняет удар от ворот.

28' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Фекир Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гуардадо Андрес не смог попасть в створ ударом издали

27' Аларкон Томас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

25' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

22' Должен был быть гол! Хуанми Мигель имел отличный шанс, но Херемиас Ледесма не дал голу состоятся!

20' Удар от ворот произведет Кадис

20' Родри из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Родри из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

18' Хорошую попытку сделал Родри. Удар в створ, но вратарь начеку

17' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ох, нехорошо это выглядит. Акапо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Акапо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Кадис

13' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' 'Г О О О О О Л - Негредо Альваро из команды Кадис забивает с пенальти! Он пробил левой. Руй Силва был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

11' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Кадис пробила пенальти.

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

9' Матч возобновлен

9' Лосано Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Силва Руи получил желтую карточку от судьи

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Бетис начинает с центра поля