Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Какой промах! Мбула Хорди имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

48' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Риоха Луис из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Удар от ворот произведет Алавес

40' Баба Иддрису из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Руис Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Лежён Флорьян получил желтую карточку от судьи

38' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Игрок Хоселу Санмартин из команды Алавес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Плохо сыграл Дуарте Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Мальорка выполняет удар от ворот.

31' Отличный пас сделал Риоха Луис из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Руис Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Алавес

27' Оливан Бриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Эдгар Мендес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

23' Алавес выполняет удар от ворот.

22' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Алавес выполняет удар от ворот.

13' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Алавес выполняет удар от ворот.

11' Отличный пас сделал Мбула Хорди из команды Мальорка . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хороший удар издали нанес Руис Иньиго , но отличный сейв сделал Фернандо Пачеко. Угловой.

8' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Химо Наварро из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Так близко к голу! Понс Пере имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Маноло Рейна!

4' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля