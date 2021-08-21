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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Мальорка
0'
38' Желтая карточка
Лежён Флорьян
45' Желтая карточка
Дуарте Рубен
57'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
8
Пина
Томас
17
Эдгар
Мендес
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
5
Руссо
Франко
24
Вальент
Мартин
3
Оливан
Бриан
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
7
Мбула
Хорди
17
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
9
Пратс
Абдон
Алавес
4-2-3-1
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

38'
Лежён Флорьян
 
45'
Дуарте Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.5
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливан Бриан 1 0.5
2. Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 1 0
2. Дуарте Рубен 1 0
3. Гарсия Мануэль II 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Фебас Алейкс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0
 Мальорка 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес
Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка
Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка Мальорка 1:0 Леганес Фуэнлабрада 4:1 Мальорка

Последние игры между собой

Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Мальорка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Мальорка 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 2:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 0:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда
Алавес 2:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:1 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мальорка 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Алавес 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мальорка 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Алавес 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Алавес 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
3. Сельта Мальо Уго 0 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
5. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Алавес 66.2% (88)
X 29.3% (39)
Мальорка 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Мальорка
2.90
3.22
4.05
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Где смотреть матч Алавес 0:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:0 Мальорка

Исход игры
Алавес
66.2% (88)
Ничья
29.3% (39)
Мальорка
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.45% (27)
Меньше
79.55% (105)
Обе команды забьют
Да
46.97% (62)
Нет
53.03% (70)
Популярный счёт
1:0 Алавес
48.1% (64)
1:1 Ничья
26.3% (35)
2:1 Алавес
15.8% (21)
1:2 Мальорка
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Алавес
1.5% (2)
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