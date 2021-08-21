Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Мальорка вырывает победу

96' Сальва Севилья из команды Мальорка сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Родригес Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Риоха Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Хави Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Удар от ворот произведет Алавес

92' Игрок Дьедью Амат из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Фернандо Ниньо из команды Мальорка делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сальва Севилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Алавес выполняет удар от ворот.

86' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Фернандо Ниньо задерживает мяч рукой

86' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Фернандо Ниньо из команды Мальорка

79' Фернандо Ниньо из команды Мальорка заходит слишком далеко, он валит Хави Лопес.

79' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Мальорка пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Хави Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Кубо Такефуса из команды Мальорка направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Мальорка выполняет удар от ворот.

76' Тактическая замена. Хоселу Санмартин уходит с поля и его заменяет Хави Лопес

72' Дьедью Амат получил желтую карточку от судьи

72' Маффео Пабло из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

72' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Какой шанс! Хоселу Санмартин почти забил, но мяч вынесли с линии!

71' Плохо сыграл Рейна Маноло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Плохо сыграл Батталья Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Алавес

69' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Безумный фол. Дуарте Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Фернандо Ниньо

66' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Мальорка выполняет удар от ворот.

65' Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Тактическая замена. Пратс Абдон уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

62' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Риоха Луис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

61' Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сегодняшная посещаемость составляет 2896 болельщиков

61' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Судья подбегает и показывает Маффео Пабло из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

59' Удар от ворот произведет Алавес

59' Руис Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

59' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Отличная возможность! Пратс Абдон упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

58' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Алавес выполняет удар от ворот.

55' Руис Иньиго из команды Мальорка не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Мальорка выполняет удар от ворот.

53' Какой промах! Лагуардия Виктор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

53' Мбула Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Руис Иньиго разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Маффео Пабло делает скидку назад вдоль ворот

49' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Алавес выполняет удар от ворот.