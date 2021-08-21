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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2896
Мальорка
0'
38' Желтая карточка
Лежён Флорьян
45' Желтая карточка
Дуарте Рубен
60' Желтая карточка
Маффео Пабло
66' Вторая желтая карточка
Дуарте Рубен
72' Желтая карточка
Дьедью Амат
0:1
80' Гол
Ниньо Фер
90' Желтая карточка
Родригес Даниэль
90'+6
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
8
Пина
Томас
17
Эдгар
Мендес
14
Гарсия
Мануэль
II
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
5
Руссо
Франко
24
Вальент
Мартин
3
Оливан
Бриан
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
7
Мбула
Хорди
17
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
9
Пратс
Абдон
Алавес
4-2-3-1
Мальорка
4-2-3-1

Ход матча

38'
Лежён Флорьян
 
45'
Дуарте Рубен
 
60'
 
Маффео Пабло
62'
Гвидетти Йон
Эдгар Мендес
 
64'
 
Ниньо Фер
Пратс Абдон
64'
 
Батталья Родриго
Руис Иньиго
66'
Дуарте Рубен
 
70'
 
Сальва Севилья
Баба Иддрису
70'
 
Дьедью Амат
Мбула Хорди
72'
 
Дьедью Амат
76'
Н'Диайе Лум
Гарсия Мануэль
 
76'
Хави Лопеc
Хоселу Санмартин
 
80'
0:1
Ниньо Фер
(Сальва Севилья)
84'
Мартин Иван
Пина Томас
 
84'
Пельистри Факундо
Понс Пере
 
88'
 
Лаго Жуниор
Кубо Такефуса
90'
 
Родригес Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.5
Мальорка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливан Бриан 1 0.5
2. Ниньо Фер 1 0.5
3. Сальва Севилья 0 0
4. Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 1 1
2. Лежён Флорьян 1 0
3. Гарсия Мануэль II 1 0
Мальорка
# Игрок      
1. Родригес Даниэль 1 0
2. Фебас Алейкс 1 0
3. Маффео Пабло 1 0
4. Дьедью Амат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0
 Мальорка 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес
Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка
Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка Мальорка 1:0 Леганес Фуэнлабрада 4:1 Мальорка

Последние игры между собой

Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Мальорка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Мальорка 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 2:0 Мальорка Ла Лига Мальорка 0:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда
Алавес 2:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:1 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Гранада 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Валенсия 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Эспаньол 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Вильярреал 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Гранада 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Гранада 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Валенсия 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Вильярреал Капу Этьен 2 0
5. Сельта Мальо Уго 0 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Алавес 66.2% (88)
X 29.3% (39)
Мальорка 4.5% (6)
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Где смотреть матч Алавес 0:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:1 Мальорка

Исход игры
Алавес
66.2% (88)
Ничья
29.3% (39)
Мальорка
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.45% (27)
Меньше
79.55% (105)
Обе команды забьют
Да
46.97% (62)
Нет
53.03% (70)
Популярный счёт
1:0 Алавес
48.1% (64)
1:1 Ничья
26.3% (35)
2:1 Алавес
15.8% (21)
1:2 Мальорка
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Алавес
1.5% (2)
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