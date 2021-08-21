Испания: Ла Лига 2021-2022
Алавес
0:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 2896
Мальорка
38' Желтая карточкаЛежён Флорьян
45' Желтая карточкаДуарте Рубен
60' Желтая карточкаМаффео Пабло
66' Вторая желтая карточкаДуарте Рубен
72' Желтая карточкаДьедью Амат
0:1
80' ГолНиньо Фер
90' Желтая карточкаРодригес Даниэль
23
Химо
Наварро
20
Понс
Пере
17
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
15 Мойя АнтониоЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
26 Ниньо ФерНападающий
-
29 Josep Gaya
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
45'
60'
64'
66'
72'
80'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливан Бриан
|1
|0.5
|2.
|Ниньо Фер
|1
|0.5
|3.
|Сальва Севилья
|0
|0
|4.
|Родригес Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|1
|0
|3.
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Даниэль
|1
|0
|2.
|Фебас Алейкс
|1
|0
|3.
|Маффео Пабло
|1
|0
|4.
|Дьедью Амат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Мальорка
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес
Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка
Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка Кастельон 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Луго Лас-Пальмас 1:1 Мальорка Мальорка 1:0 Леганес Фуэнлабрада 4:1 Мальорка
Последние игры между собой
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Мальорка: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Гранада
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Гранада
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Гранада
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
|5.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Мальорка
Исход игры
Алавес
66.2% (88)
Ничья
29.3% (39)
Мальорка
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
20.45% (27)
Меньше
79.55% (105)
Обе команды забьют
Да
46.97% (62)
Нет
53.03% (70)
Популярный счёт
1:0 Алавес
48.1% (64)
1:1 Ничья
26.3% (35)
2:1 Алавес
15.8% (21)
1:2 Мальорка
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Алавес
1.5% (2)
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