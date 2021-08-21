Италия: Серия A 2021-2022
Верона
2:3
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Сассуоло
23' Желтая карточкаЛопес Максим
0:1
32' ГолРаспадори Джакомо
35' Желтая карточкаВелозу Мигель
45' Вторая желтая карточкаВелозу Мигель
0:2
51' ГолДжуричич Филип
1:2
71' ПенальтиДзакканьи Маттиа
75' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
1:3
77' ГолТраоре Хамед
79' Желтая карточкаДжуричич Филип
2:3
90' ГолДзакканьи Маттиа
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
32'
35'
45'
51'
71'
1:2
77'
1:3
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|2
|2.
|Лазович Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричич Филип
|1
|1
|2.
|Траоре Хамед
|1
|1
|3.
|Распадори Джакомо
|1
|1
|4.
|Капуто Франческо
|0
|0
|5.
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джуричич Филип
|1
|0
|2.
|Лопес Максим
|1
|0
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +5 =6 -9Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона
Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль
Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи
Последние игры между собой
Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Сассуоло: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Верона 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
|5.
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|1
|0
|3.
|Верона
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|5.
|Дженоа
|Стураро Стефано
|1
|0
Прогнозы на матч Верона 2:3 Сассуоло
Исход игры
Верона
28.6% (38)
Ничья
48.1% (64)
Сассуоло
23.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (45)
Меньше
65.91% (87)
Обе команды забьют
Да
77.27% (102)
Нет
22.73% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:2 Сассуоло
16.5% (22)
2:1 Верона
13.5% (18)
1:0 Верона
9% (12)
2:0 Верона
5.3% (7)
0:1 Сассуоло
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Сассуоло
2.3% (3)
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