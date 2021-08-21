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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
2:3
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
23' Желтая карточка
Лопес Максим
0:1
32' Гол
Распадори Джакомо
35' Желтая карточка
Велозу Мигель
45' Вторая желтая карточка
Велозу Мигель
0:2
51' Гол
Джуричич Филип
1:2
71' Пенальти
Дзакканьи Маттиа
75' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
1:3
77' Гол
Траоре Хамед
79' Желтая карточка
Джуричич Филип
2:3
90' Гол
Дзакканьи Маттиа
90'+7
1
Пандур
Ивор
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
16
Казале
Николо
78
Хонгла
Мартин
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Дзакканьи
Маттиа
9
Калинич
Никола
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
10
Джуричич
Филип
18
Распадори
Джакомо
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Верона
3-4-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзакканьи Маттиа 2 (1) 2
2. Лазович Дарко 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 1 1
2. Траоре Хамед 1 1
3. Распадори Джакомо 1 1
4. Капуто Франческо 0 0
5. Бога Жереми 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Велозу Мигель 1 1
2. Ди Кармине Самуэль 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Джуричич Филип 1 0
2. Лопес Максим 1 0

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона
Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль
Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи

Последние игры между собой

Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Сассуоло: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 3:2 Верона Серия A Верона 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Верона Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A
Верона 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Верона Серия A Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Эмполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Эмполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
3. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
5. Интер Милан Чалханоглу Хакан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Дженоа Кришито Доменико 1 0
3. Верона Ди Кармине Самуэль 1 0
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0
5. Дженоа Стураро Стефано 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Верона 28.6% (38)
X 48.1% (64)
Сассуоло 23.3% (31)
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Прогнозы на матч Верона 2:3 Сассуоло

Исход игры
Верона
28.6% (38)
Ничья
48.1% (64)
Сассуоло
23.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (45)
Меньше
65.91% (87)
Обе команды забьют
Да
77.27% (102)
Нет
22.73% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (57)
1:2 Сассуоло
16.5% (22)
2:1 Верона
13.5% (18)
1:0 Верона
9% (12)
2:0 Верона
5.3% (7)
0:1 Сассуоло
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Сассуоло
2.3% (3)
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