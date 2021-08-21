VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Давидович Павел из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Сассуоло выполняет удар от ворот.

49' Дзакканьи Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

46' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Джуричич Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Джуричич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Тольян Йереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Распадори Джакомо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Удар от ворот произведет Сассуоло

35' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Велозу Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

33' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Распадори Джакомо забивает с правой ноги!

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Капуто Франческо и попал в каркас ворот!

30' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Лазович Дарко пробил со штрафного прямо в стенку

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Как он промахнулся? Дзакканьи Маттиа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Судья подбегает и показывает Лопес Максим из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.

22' Удар от ворот произведет Верона

21' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Сассуоло

19' Велозу Мигель не смог попасть в створ ударом издали

18' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хорошую попытку сделал Распадори Джакомо . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Фраттези Давиде нанес удар издали, а Ивор Пандур отбил его обратно в игру!

16' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Сассуоло выполняет удар от ворот.

15' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ивор Пандур отбил мяч на угловой после удара Капуто Франческо из штрафной площади.

11' Удар от ворот произведет Верона

10' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

9' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Феррари Джанмарко из команды Сассуоло

8' Удар от ворот произведет Сассуоло

7' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Сассуоло выполняет удар от ворот.

5' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Тольян Йереми из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Фраттези Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Андреа Консильи отбил мяч на угловой после удара Барак Антонин из штрафной площади.

2' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Верона

1' Бога Жереми не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля