Испания: Ла Лига 2021-2022
Гранада
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Валенсия
1:0
17' ГолСуарес Луис
45' Желтая карточкаМончу Рамон
45' Желтая карточкаДуарте Домингуш
49' Желтая карточкаСанчес Герман
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
14
Мончу
Рамон
20
Бакка
Карлос
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
45'
45'
49'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 2
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|1
|0.5
|2.
|Бакка Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|2.
|Санчес Герман
|1
|0
|3.
|Мончу Рамон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|0
|1
|2.
|Васс Даниэль
|1
|0
|3.
|Гайя Хосе
|1
|0
|4.
|Джейсон
|1
|0
|5.
|Солер Карлос
|1
|0
|6.
|Альдерете Омар
|1
|0
|7.
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Валенсия
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон
Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте
Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия
Последние игры между собой
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Валенсия: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Валенсия 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Гранада
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Гранада
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Гранада
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
|5.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Валенсия
Исход игры
Гранада
23.9% (32)
Ничья
44.8% (60)
Валенсия
31.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (35)
Меньше
73.68% (98)
Обе команды забьют
Да
67.67% (90)
Нет
32.33% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (55)
1:2 Валенсия
16.4% (22)
1:0 Гранада
13.4% (18)
0:1 Валенсия
11.9% (16)
2:1 Гранада
7.5% (10)
0:2 Валенсия
3% (4)
2:0 Гранада
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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