Сразу же угловой игроки "Гранады" заработали, и после подачи корнера едва Суарес не переправил сферу в сетку. Выше цели он пробил.

Бодро футболисты "Гранады" ворвались во второй тайм. Мне кажется, что они сделали ставку на быстрый гол, чтобы окончательно ошарашить своего соперника.

Даже сейчас, если верить метеорологическим станциям, в Гранаде душно, а столбик термометра показывает +32. играть при таких условиях крайне сложно.

Герман Санчес срубил соперника на его половине поля. Как итог эпизода - карточка желтого цвета для футболиста "Гранады".

Первый тайм

— Завершился первый тайм в нашем матче! 1:0, впереди пока футболисты "Гранады". Возобновим игру через 15 минут, не переключайтесь!

45' Очень опасно играет в компенсированное время первого тайма каждая из команд. Уверен я, что голы в этой встрече мы с вами все-таки еще увидим.

45' СУАРЕС! Было круто! Получил Луис мяч спиной к воротам, после чего красиво развернулся к рамке соперника и нанес выстрел с разворота в ближнюю "шестерку". Мяч просвистел рядом со стойкой!

45' ОПАСНО! Мог забить Васс! Плавно перебрасывал игрок "Валенсии" "стенку", и едва не закрутил снаряд в правую "девятку". Красивый момент!

45' Дуарте также карточкой наказан. В перебинтованному Макси Гомесу он бросился, и увидел за свой подкат карточку желтого цвета.

45' Мончу за задержку соперника руками в райне центрального круга получил карточку желтого цвета.

45' Восемь минут переиграют команды! Во как!

44' Много было пауз в нашей встрече, и арбитр наверняка компенсирует немало дополнительных минут. По крайней мере, все именно к этому и идет.

43' Постепенно завершается первый тайм. Солер отдавал передача на Васса, который сделал слишком сильный ответный пас партнеру. Мяч укатился за пределы газона.

42' Солер! Классно он пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом с правой стойкой. Было очень близко к попаданию, но все же мимо цели сфера прошла!

40' Стартовала у нас последняя 5-минутка. Как кажется, сейчас "Валенсия" пытается добавить, но получается у коллектива "летучих мышей" далеко не все.

39' И снова Черышев врывался в штрафную, но явно цеплял его за ногу защитник "Гранады", а потому выполнить прострел Денису не удалось. Нет пенальти? Вы уверены?

38' Черышев показывает большой палец партнерам, которые искали его передачей, но Денис, даже включив скорость на левом фланге, до мяча добраться не сумел.

37' Около 10 минут остается играть соперникам в первой половине встречи. Будут ли еще голы в этом временно отрезке? Или команды уйдут на перерыв при счете 1:0?

35' И снова Солер солировал с мячом. Пробивал он по воротам метров с 25-ти, однако направил мяч точно по позиции голкипера обороняющегося коллектива.

34' Солер с правого фланга простреливал сферу в чужую штрафную, но на сей раз углового заработать футболистам Валенсии" не удалось.

33' Обрезал своей неточной передачей команду кипер "Валенсии". В итоге Мончу получил снаряд и с линии штрафной отправлял сферу в сторону ворот. Мяч чуть выше цели пролетел!

32' На левом фланге мяч принял Черышев, после чего ворвался в чужую штрафную, но выполнить передачу не успел. Боковой уже поднял флажок. Офсайд.

30' Васс нанес удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком сильно и высоко. В итоге оказалась сфера за пределами футбольного газона.

29' Пауза на водопой у нас образовалась. Воспользовались наставники обеих команд и дали пару советов своим подопечным.

28' Черышев сейчас нарушил правила в атаке, после чего поспешил удалиться, не желая попасть в немилость главного арбитра матча.

27' Подали сразу два угловых футболисты "Валенсии", но ни одно из стандартных положений не принесло команде гостей ожидаемых дивидендов.

26' Что интересно, "грана" и сейчас пытается своего соперника активнейшим образом запутать и привести в заблуждение. Достаточно активно атакуют хозяева и свою хватку ослаблять даже близко не собираются.

25' "Гранада" смогла немного успокоить своего соперника. Удалось "красно-белым" отвести мяч от своих ворот в район центрального круга.

23' Не самым лучшим образом был разыгран угловой футболистами "Валенсии". "Грана" смогла отбиться, выбив сферу подальше от опасной зоны.

22' На угловой в подкате выбивают мяч игроки "Гранады". Гуэдеш выполнял прострельный пас на партнеров, но до снаряда смоги дотянуться защитники.

21' Показали нам прошлый эпизод еще раз в динамике. Стоит отметить, что не было никакого офсайда у Суареса действительно, так что претензии тренерского штаба "Валенсии" по поводу возможного офсайда в 9-го номера хозяев были справедливо отклонены.

19' Шикарный отрезок в матче выдали соперники. Будем надеяться, что оппоненты и дальше будут радовать нас с вами голами и голевыми моментами.

18' МОМЕНТ! Едва не сравняла счет "Валенсия"! Васс получил мяч на линии штрафной, после чего направил сферу в сторону правой "девятки", и мяч чудом не оказался в сетке! Было очень опасно!

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СУАРЕС!

Открывает счет в матче "Гранада"! Обрезались на чужой половине поля игроки "Валенсии". Мяч получил Бакка, который отправил сферу вперед, на Суареса, и тот реализовал свой шанс, убрав на своем пути защитника и вратаря!

16' Незаметен пока и Денис Черышев, который где-то в одиночестве бороздит то на одном, то на другом фланге, практически не получая снаряд под свой персональный контроль.

14' "Валенсия" как будто прикрадывается к воротам соперника. Уж больно активны футболисты "граны" впереди. Голевых же моментов в нашей встрече как не было, так их и нет.

13' Даже арбитр подошел к Мончу и спросил, как себя чувствует 14-й номер "Гранады". Судя по соответствующему кивку врачей, игрок сможет играть даже без ограничений.

12' Мончу на некоторое время покидал пределы футбольного поля, потому как ударился головой о газон. Приводили его в порядок врачи. Как кажется, с футболистом все в порядке.

11' Уверенно перекатывает мяч на половине поля соперника "Валенсия". Рачич нанес дальний удар по воротам оппонента, но получился удар точно в руки голкиперу.

10' Корреа рискованно отбирал мяч у соперника, выполняя подкат в ноги сопернику. Получилось рискованно, и этот шаг едва не привел к назначению 11-метрового удара в ворота гостей.

9' Практически 10 мину отыграли команды, но пока в нашей встрече нет опасных моментов, зато немало остановок по причине фолов.

7' Суарес в атаке принимает мяч у "Гранады", после чего пытается сместиться в центр, но его останавливает флажок арбитра. Оказывается, имел место быть офсайд.

6' В обороне отрабатывает все тот же Рачич, который в подкате выбивает мяч у своего соперника. Весьма надежно действует футболист гостей.

5' Рачич в атаке нарушает правила против соперника. Получает он устные внушения со стороны арбитра. В следующий раз это обязательно будет карточка желтого цвета.

4' Сегодня оба коллектива наверняка будут играть на победу. Каждой из команд нужно набирать очки. Так что, по сути, это поединок за шесть баллов. Никто из противников уступать не намерен.

3' Первый удар по воротам "Гранады" сейчас состоялся. Макси Гомес со входа в чужую штрафную наносил выстрел по рамке противника, но выстрелил он выше цели!

2' Футболисты "Гранады" сегодня предстали на футбольном поле в красно-синем обмундировании, в то время, как игроки "Валенсии" вышли на футбольный газон в черно-белых цветах.