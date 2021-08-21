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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
17' Гол
Суарес Луис
45' Желтая карточка
Мончу Рамон
45' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
49' Желтая карточка
Санчес Герман
50'
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
14
Мончу
Рамон
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
20
Бакка
Карлос
9
Суарес
Луис
III
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
8
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
9
Макси
Гомес
7
Гуэдеш
Гонсалу
Гранада
5-3-2
Валенсия
4-4-2

Ход матча

17'
Суарес Луис
(Бакка Карлос)
1:0
45'
Мончу Рамон
 
45'
Дуарте Домингуш
 
46'
Пуэртас Антонио
Абрам Луис
 
46'
Милья Луис
Мончу Рамон
 
49'
Санчес Герман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 1 0.5
2. Бакка Карлос 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 1 (1) 0.5

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Дуарте Домингуш 1 0
2. Санчес Герман 1 0
3. Мончу Рамон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 0 1
2. Васс Даниэль 1 0
3. Гайя Хосе 1 0
4. Джейсон 1 0
5. Солер Карлос 1 0
6. Альдерете Омар 1 0
7. Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 0 0 0 0 0 0
 Валенсия 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон
Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте
Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
Валенсия: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Валенсия 2:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Валенсия Ла Лига Гранада 2:2 Валенсия Ла Лига Гранада 2:1 Валенсия Кубок Короля
Валенсия 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Гранада 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Валенсия 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Эспаньол 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Вильярреал 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Гранада 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Валенсия 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Гранада 1:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Валенсия 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Вильярреал Капу Этьен 2 0
5. Сельта Мальо Уго 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Герман Санчес срубил соперника на его половине поля. Как итог эпизода - карточка желтого цвета для футболиста "Гранады".
  • 50'
    Даже сейчас, если верить метеорологическим станциям, в Гранаде душно, а столбик термометра показывает +32. играть при таких условиях крайне сложно.
  • 49'
    Бодро футболисты "Гранады" ворвались во второй тайм. Мне кажется, что они сделали ставку на быстрый гол, чтобы окончательно ошарашить своего соперника.
  • 47'
    Сразу же угловой игроки "Гранады" заработали, и после подачи корнера едва Суарес не переправил сферу в сетку. Выше цели он пробил.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершился первый тайм в нашем матче! 1:0, впереди пока футболисты "Гранады". Возобновим игру через 15 минут, не переключайтесь!
  • 45'
    Очень опасно играет в компенсированное время первого тайма каждая из команд. Уверен я, что голы в этой встрече мы с вами все-таки еще увидим.
  • Опасный момент
    45'
    СУАРЕС! Было круто! Получил Луис мяч спиной к воротам, после чего красиво развернулся к рамке соперника и нанес выстрел с разворота в ближнюю "шестерку". Мяч просвистел рядом со стойкой!
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Мог забить Васс! Плавно перебрасывал игрок "Валенсии" "стенку", и едва не закрутил снаряд в правую "девятку". Красивый момент!
  • Желтая карточка
    45'
    Дуарте также карточкой наказан. В перебинтованному Макси Гомесу он бросился, и увидел за свой подкат карточку желтого цвета.
  • Желтая карточка
    45'
    Мончу за задержку соперника руками в райне центрального круга получил карточку желтого цвета.
  • Дополнительное время
    45'
    Восемь минут переиграют команды! Во как!
  • 44'
    Много было пауз в нашей встрече, и арбитр наверняка компенсирует немало дополнительных минут. По крайней мере, все именно к этому и идет.
  • 43'
    Постепенно завершается первый тайм. Солер отдавал передача на Васса, который сделал слишком сильный ответный пас партнеру. Мяч укатился за пределы газона.
  • Опасный момент
    42'
    Солер! Классно он пробил с линии штрафной, но мяч прошел рядом с правой стойкой. Было очень близко к попаданию, но все же мимо цели сфера прошла!
  • 40'
    Стартовала у нас последняя 5-минутка. Как кажется, сейчас "Валенсия" пытается добавить, но получается у коллектива "летучих мышей" далеко не все.
  • Судья
    39'
    И снова Черышев врывался в штрафную, но явно цеплял его за ногу защитник "Гранады", а потому выполнить прострел Денису не удалось. Нет пенальти? Вы уверены?
  • 38'
    Черышев показывает большой палец партнерам, которые искали его передачей, но Денис, даже включив скорость на левом фланге, до мяча добраться не сумел.
  • 37'
    Около 10 минут остается играть соперникам в первой половине встречи. Будут ли еще голы в этом временно отрезке? Или команды уйдут на перерыв при счете 1:0?
  • 35'
    И снова Солер солировал с мячом. Пробивал он по воротам метров с 25-ти, однако направил мяч точно по позиции голкипера обороняющегося коллектива.
  • 34'
    Солер с правого фланга простреливал сферу в чужую штрафную, но на сей раз углового заработать футболистам Валенсии" не удалось.
  • 33'
    Обрезал своей неточной передачей команду кипер "Валенсии". В итоге Мончу получил снаряд и с линии штрафной отправлял сферу в сторону ворот. Мяч чуть выше цели пролетел!
  • Офсайд
    32'
    На левом фланге мяч принял Черышев, после чего ворвался в чужую штрафную, но выполнить передачу не успел. Боковой уже поднял флажок. Офсайд.
  • 30'
    Васс нанес удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком сильно и высоко. В итоге оказалась сфера за пределами футбольного газона.
  • 29'
    Пауза на водопой у нас образовалась. Воспользовались наставники обеих команд и дали пару советов своим подопечным.
  • Фол, нарушение
    28'
    Черышев сейчас нарушил правила в атаке, после чего поспешил удалиться, не желая попасть в немилость главного арбитра матча.
  • Угловой
    27'
    Подали сразу два угловых футболисты "Валенсии", но ни одно из стандартных положений не принесло команде гостей ожидаемых дивидендов.
  • 26'
    Что интересно, "грана" и сейчас пытается своего соперника активнейшим образом запутать и привести в заблуждение. Достаточно активно атакуют хозяева и свою хватку ослаблять даже близко не собираются.
  • 25'
    "Гранада" смогла немного успокоить своего соперника. Удалось "красно-белым" отвести мяч от своих ворот в район центрального круга.
  • 23'
    Не самым лучшим образом был разыгран угловой футболистами "Валенсии". "Грана" смогла отбиться, выбив сферу подальше от опасной зоны.
  • Угловой
    22'
    На угловой в подкате выбивают мяч игроки "Гранады". Гуэдеш выполнял прострельный пас на партнеров, но до снаряда смоги дотянуться защитники.
  • 21'
    Показали нам прошлый эпизод еще раз в динамике. Стоит отметить, что не было никакого офсайда у Суареса действительно, так что претензии тренерского штаба "Валенсии" по поводу возможного офсайда в 9-го номера хозяев были справедливо отклонены. 
  • 19'
    Шикарный отрезок в матче выдали соперники. Будем надеяться, что оппоненты и дальше будут радовать нас с вами голами и голевыми моментами.
  • Опасный момент
    18'
    МОМЕНТ! Едва не сравняла счет "Валенсия"! Васс получил мяч на линии штрафной, после чего направил сферу в сторону правой "девятки", и мяч чудом не оказался в сетке! Было очень опасно!
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СУАРЕС! 
    Открывает счет в матче "Гранада"! Обрезались на чужой половине поля игроки "Валенсии". Мяч получил Бакка, который отправил сферу вперед, на Суареса, и тот реализовал свой шанс, убрав на своем пути защитника и вратаря!
  • 16'
    Незаметен пока и Денис Черышев, который где-то в одиночестве бороздит то на одном, то на другом фланге, практически не получая снаряд под свой персональный контроль.
  • 14'
    "Валенсия" как будто прикрадывается к воротам соперника. Уж больно активны футболисты "граны" впереди. Голевых же моментов в нашей встрече как не было, так их и нет.
  • 13'
    Даже арбитр подошел к Мончу и спросил, как себя чувствует 14-й номер "Гранады". Судя по соответствующему кивку врачей, игрок сможет играть даже без ограничений.
  • Травма, повреждение
    12'
    Мончу на некоторое время покидал пределы футбольного поля, потому как ударился головой о газон. Приводили его в порядок врачи. Как кажется, с футболистом все в порядке.
  • 11'
    Уверенно перекатывает мяч на половине поля соперника "Валенсия". Рачич нанес дальний удар по воротам оппонента, но получился удар точно в руки голкиперу.
  • Судья
    10'
    Корреа рискованно отбирал мяч у соперника, выполняя подкат в ноги сопернику. Получилось рискованно, и этот шаг едва не привел к назначению  11-метрового удара в ворота гостей.
  • 9'
    Практически 10 мину отыграли команды, но пока в нашей встрече нет опасных моментов, зато немало остановок по причине фолов.
  • Офсайд
    7'
    Суарес в атаке принимает мяч у "Гранады", после чего пытается сместиться в центр, но его останавливает флажок арбитра. Оказывается, имел место быть офсайд.
  • 6'
    В обороне отрабатывает все тот же Рачич, который в подкате выбивает мяч у своего соперника. Весьма надежно действует футболист гостей.
  • Фол, нарушение
    5'
    Рачич в атаке нарушает правила против соперника. Получает он устные внушения со стороны арбитра. В следующий раз это обязательно будет карточка желтого цвета.
  • 4'
    Сегодня оба коллектива наверняка будут играть на победу. Каждой из команд нужно набирать очки. Так что, по сути, это поединок за шесть баллов. Никто из противников уступать не намерен.
  • 3'
    Первый удар по воротам "Гранады" сейчас состоялся. Макси Гомес со входа в чужую штрафную наносил выстрел по рамке противника, но выстрелил он выше цели!
  • 2'
    Футболисты "Гранады" сегодня предстали на футбольном поле в красно-синем обмундировании, в то время, как игроки "Валенсии" вышли на футбольный газон в черно-белых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Гранаде! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гранада 1:0 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Гранада 1:0 Валенсия

Исход игры
Гранада
23.9% (32)
Ничья
44.8% (60)
Валенсия
31.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (35)
Меньше
73.68% (98)
Обе команды забьют
Да
67.67% (90)
Нет
32.33% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (55)
1:2 Валенсия
16.4% (22)
1:0 Гранада
13.4% (18)
0:1 Валенсия
11.9% (16)
2:1 Гранада
7.5% (10)
0:2 Валенсия
3% (4)
2:0 Гранада
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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