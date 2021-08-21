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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Аталанта
0' 1'
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
32
Пессина
Маттео
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
Торино
3-4-2-1
Аталанта
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех
Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне
Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя

Последние игры между собой

Торино: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Аталанта 3:3 Торино Серия A Торино 2:4 Аталанта Серия A Торино 0:7 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Торино Серия A
Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Эмполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Эмполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
3. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
5. Интер Милан Чалханоглу Хакан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Дженоа Кришито Доменико 1 0
3. Верона Ди Кармине Самуэль 1 0
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0
5. Дженоа Стураро Стефано 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Бремер у центрального круга ударил сзади по ногам Иличича.
  • 2'
    "Торино" играет в бордовых футболках и белых трусах, "Аталанта" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Торино 0:0 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Торино 0:0 Аталанта

Исход игры
Торино
4.7% (6)
Ничья
7.8% (10)
Аталанта
87.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
80.31% (102)
Меньше
19.69% (25)
Обе команды забьют
Да
81.1% (103)
Нет
18.9% (24)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
49.6% (64)
1:3 Аталанта
16.3% (21)
0:2 Аталанта
8.5% (11)
0:1 Аталанта
4.7% (6)
1:1 Ничья
4.7% (6)
2:1 Торино
3.1% (4)
2:4 Аталанта
2.3% (3)
0:3 Аталанта
2.3% (3)
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