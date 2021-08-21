Италия: Серия A 2021-2022
Торино
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Аталанта
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
11
Пьяца
Марко
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matteo Paro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех
Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне
Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя
Последние игры между собой
Торино: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
|5.
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|1
|0
|3.
|Верона
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|5.
|Дженоа
|Стураро Стефано
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 0:0 Аталанта
Исход игры
Торино
4.7% (6)
Ничья
7.8% (10)
Аталанта
87.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
80.31% (102)
Меньше
19.69% (25)
Обе команды забьют
Да
81.1% (103)
Нет
18.9% (24)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
49.6% (64)
1:3 Аталанта
16.3% (21)
0:2 Аталанта
8.5% (11)
0:1 Аталанта
4.7% (6)
1:1 Ничья
4.7% (6)
2:1 Торино
3.1% (4)
2:4 Аталанта
2.3% (3)
0:3 Аталанта
2.3% (3)
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