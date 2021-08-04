Италия: Серия A 2021-2022
Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Аталанта
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех
Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне
Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя
Последние игры между собой
Торино: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино - Аталанта
Исход игры
Торино
9.8% (4)
Ничья
9.8% (4)
Аталанта
80.5% (33)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
34.1% (14)
1:3 Аталанта
14.6% (6)
0:2 Аталанта
9.8% (4)
0:1 Аталанта
7.3% (3)
2:1 Торино
7.3% (3)
1:1 Ничья
7.3% (3)
0:3 Аталанта
4.9% (2)
2:4 Аталанта
4.9% (2)
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