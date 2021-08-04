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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
 
Позже

Стадион:
Аталанта

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех
Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне
Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя

Последние игры между собой

Торино: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Аталанта 3:3 Торино Серия A Торино 2:4 Аталанта Серия A Торино 0:7 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Торино Серия A
Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Торино 9.8% (4)
    X 9.8% (4)
    Аталанта 80.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Аталанта
    5.81
    4.70
    1.64
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Торино - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Торино - Аталанта

    Исход игры
    Торино
    9.8% (4)
    Ничья
    9.8% (4)
    Аталанта
    80.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    34.1% (14)
    1:3 Аталанта
    14.6% (6)
    0:2 Аталанта
    9.8% (4)
    0:1 Аталанта
    7.3% (3)
    2:1 Торино
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    0:3 Аталанта
    4.9% (2)
    2:4 Аталанта
    4.9% (2)
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