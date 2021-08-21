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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Лацио
0' 3'
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
6
Романьоли
Симоне
3
Марчицца
Риккардо
28
Риччи
Самуэле
32
Хаас
Николас
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
9
Кутроне
Патрик
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Эмполи
4-3-2-1
Лацио
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера
Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи
Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио
Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Лацио 1:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:1 Лацио Серия A Эмполи 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Эмполи Серия A
Лацио 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 1:0 Лацио Серия A Лацио 4:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Лацио Серия A Эмполи 1:0 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Эмполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Эмполи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Верона Дзакканьи Маттиа 2 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 1 0 1
3. Интер Милан Видаль Артуро 1 0 1
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0 1
5. Интер Милан Чалханоглу Хакан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Дженоа Кришито Доменико 1 0
3. Верона Ди Кармине Самуэль 1 0
4. Сассуоло Джуричич Филип 1 0
5. Дженоа Стураро Стефано 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ Эмполи забивает
  • 4'
    Риччи Самуэле из команды Эмполи делает пас партнеру.
  • 4'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 4'
    Эмполи начинает контратаку
  • 3'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Бандинелли Филиппо наказан за толчок Лаццари Мануэль
  • 2'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эмполи выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Лаццари Мануэль из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 1'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Лацио начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Эмполи 3% (4)
X 6% (8)
Лацио 91% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Лацио
4.48
4.10
1.98
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Где смотреть матч Эмполи 0:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Лацио

Исход игры
Эмполи
3.1% (4)
Ничья
6.3% (8)
Лацио
90.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (69)
Меньше
45.24% (57)
Обе команды забьют
Да
59.52% (75)
Нет
40.48% (51)
Популярный счёт
1:2 Лацио
48% (61)
0:1 Лацио
19.7% (25)
0:2 Лацио
17.3% (22)
1:1 Ничья
6.3% (8)
1:3 Лацио
3.1% (4)
2:1 Эмполи
1.6% (2)
0:3 Лацио
1.6% (2)
1:0 Эмполи
1.6% (2)
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