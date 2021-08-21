Италия: Серия A 2021-2022
Эмполи
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Карло Кастеллани
Лацио
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера
Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи
Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
|5.
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|1
|0
|3.
|Верона
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|5.
|Дженоа
|Стураро Стефано
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Лацио
Исход игры
Эмполи
3.1% (4)
Ничья
6.3% (8)
Лацио
90.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (69)
Меньше
45.24% (57)
Обе команды забьют
Да
59.52% (75)
Нет
40.48% (51)
Популярный счёт
1:2 Лацио
48% (61)
0:1 Лацио
19.7% (25)
0:2 Лацио
17.3% (22)
1:1 Ничья
6.3% (8)
1:3 Лацио
3.1% (4)
2:1 Эмполи
1.6% (2)
0:3 Лацио
1.6% (2)
1:0 Эмполи
1.6% (2)
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