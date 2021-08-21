Италия: Серия A 2021-2022
Эмполи
1:3
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Лацио
1:0
4' ГолБандинелли Филиппо
1:1
6' ГолМилинкович-Савич Сергей
29' Желтая карточкаЛукас Лейва
1:2
31' ГолЛаццари Мануэль
38' Желтая карточкаСтоянович Петар
1:3
41' ПенальтиИммобиле Чиро
89' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
6'
29'
31'
38'
41'
1:3
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бандинелли Филиппо
|1
|1
|2.
|Байрами Недим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|1
|2.
|Лаццари Мануэль
|1
|1
|3.
|Иммобиле Чиро
|1 (1)
|1
|4.
|Андерсон Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|1
|0
|2.
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Лацио
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера
Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла Реджина 0:3 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Пиза 1:1 Эмполи
Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Видаль Артуро
|1
|0
|1
|4.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|1
|0
|1
|5.
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Лацио
|Лукас Лейва
|1
|0
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|1
|0
|4.
|Торино
|Ринкон Томас
|1
|0
|5.
|Верона
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 1:3 Лацио
Исход игры
Эмполи
3% (4)
Ничья
6% (8)
Лацио
91% (121)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (72)
Меньше
45.45% (60)
Обе команды забьют
Да
59.09% (78)
Нет
40.91% (54)
Популярный счёт
1:2 Лацио
47.4% (63)
0:1 Лацио
20.3% (27)
0:2 Лацио
17.3% (23)
1:1 Ничья
6% (8)
1:3 Лацио
3.8% (5)
2:1 Эмполи
1.5% (2)
0:3 Лацио
1.5% (2)
1:0 Эмполи
1.5% (2)
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