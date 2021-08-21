Второй тайм

95' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Лацио

94' Хендерсон Лиам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Байрами Недим и попал в перекладину!

93' Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Исмайли Ардиан получил желтую карточку от судьи

88' Лацио выполняет удар от ворот.

84' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Хорошую попытку сделал Хюсай Эльсейд . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Эмполи выполняет удар от ворот.

74' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

68' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эмполи выполняет удар от ворот.

65' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Эмполи выполняет удар от ворот.

62' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

60' Лацио выполняет удар от ворот.

60' Матч возобновлен

60' Тактическая замена. Педро Родригес уходит с поля и его заменяет Рауль Моро

60' Педро Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кутроне Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Лацио выполняет удар от ворот.

57' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Луис Фелипе из команды Лацио

56' Какой шанс! Байрами Недим почти забил, но мяч вынесли с линии!

56' Бандинелли Филиппо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

52' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лацио выполняет удар от ворот.

51' Марчицца Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лацио выполняет удар от ворот.

49' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля