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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Барселона
0'
20' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
28' Желтая карточка
Гарсия Эрик
49'
26
Агиррезабала
Жульен
15
Лекуе
Иньиго
28
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
13
Нето
Мурара
2
Дест
Серджино
24
Гарсия
Эрик
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Педри
7
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
12
Брайтвайт Мартин
Атлетик Б
4-4-2
Барселона
4-3-3

Ход матча

20'
Иньиго Мартинес
 
28'
 
Гарсия Эрик
31'
 
Араухо Рональд
Пике Херард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брайтвайт Мартин 2 1
2. Пике Херард 1 0.5
3. Роберто Серхи 1 0.5
4. Депай Мемфис 0 0
5. Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Де Маркос Оскар 1 0
2. Иньиго Мартинес 1 0
3. Гарсия Дани 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Бускетс Серхио 1 0
2. Гонсалес Нико 1 0
3. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 0 0 0 0
 Барселона 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б
Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона
Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б 0:4 Барселона Кубок Короля Барселона 2:1 Атлетик Б Ла Лига Барселона 2:3 Атлетик Б Суперкубок Атлетик Б 2:3 Барселона Ла Лига
Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Эспаньол Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кадис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Бетис Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Гранада Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетик Б 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гранада Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эльче Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Мальорка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Валенсия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Атлетик Б 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Барселона 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Бетис Хуанми Мигель 2 0 0
5. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алавес Дуарте Рубен 1 1
2. Хетафе Кабако Эрик 1 1
3. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
4. Вильярреал Капу Этьен 2 0
5. Гранада Санчес Герман 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    48'
    Корнер в исполнении "Атлетика" ничем опасным не завершился, "Барселона" и после перерыва продолжает снимать верх. 
  • Опасный момент
    47'
    Алекс Беренгер пробивает по воротам и Араухо выручает свою команду, выбивая мяч с "ленточки" после ошибки Нето на выходе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм, в котором футболисты обошлись без голов. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Араухо забил ударом через себя после ошибки Агиррезабалы на выходе, но арбитр отменил взятие ворот, так как перед этим правила нарушил Брайтвайт. 
  • Фол, нарушение
    45'
    И сразу же ещё один фол со стороны хозяев. Теперь уже переусердствовал в борьбе за мяч Иньиго Мартинес. Депай и Гризманн у мяча. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Венседор остановил атаку "Барселоны" левым флангом, но сделал это с нарушением правил - Гризманн оказался на газоне. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Угловой
    44'
    А вот сейчас корнер в исполнении "басков" завершился ударом по воротам - Уильямс пробивал, но не сумел направить мяч в створ. 
  • 43'
    Одна из редких атак "Барселоны", которая завершается ударом, но неточным - мимо цели пролетает игровой снаряд после удара Мемфиса Депая. 
  • Угловой
    42'
    Угловой заработали "баски" на левом фланге. Разыграли, а потом выполнили навес, с которым справился Де Йонг - пока Френки справляется со всеми корнерами хозяев. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Нарушение правил на половине поля "Атлетика" было зафиксировано, не прав оказался Рональд Араухо. 
  • 40'
    Алекс Беренгер выполнил подачу в штрафную площадь с правого фланга, но на сей раз партнёров не нашёл - вышел из ворот Мурара Нето и забрал мяч. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Мемфис Депай оказался на газоне перед штрафной площадкой "Атлетика", арбитр дал свисток, но усмотрел фол именно со стороны футболиста "Барселоны". 
  • Офсайд
    37'
    Беренгер подаёт в штрафную с правого фланга, Уильямс пробивает в касание в правый нижний угол и не попадает, а сразу после этого арбитр сообщает об офсайде у Иньяки. 
  • 36'
    Серджино Дест подключился к атаке правым флангом, получил мяч, а вот войти в штрафную площадь не сумел - пошёл в обводку и уткнулся в соперника. 
  • Угловой
    35'
    "Барселона" исполнила свой второй корнер в матче, который не стал проблемой для Агиррезабалы - вышел из ворот и выбил мяч кулаком. 
  • Опасный момент
    34'
    Беренгер прорвался по левому флангу и выполнил подачу во вратарскую, откуда без помех пробил по воротам Уильямс и не попал в створ. 
  • Замена
    33'
    Ой-ой, дёрнул мышцу Пике, сел на газон и сообщил, что не может продолжать встречу - вместо него появляется Араухо. 
  • Угловой
    32'
    Муньяин выполнил подачу с угла поля, с правого фланга, и снова не сумел довести мяч до партнёров - Де Йонг выиграл воздух и разрядил обстановку. 
  • 31'
    Показывают нам запасных футболистов "Барселоны", которые активно разминаются. Неужели после перерыва последуют перестановки? Вполне возможно, так как пока трудности с выходом из обороны в атаку наблюдаются у гостей. 
  • Желтая карточка
    30'
    Эрик Гарсия срывает контратаку "Атлетика", роняя на газон Иньяки Уильямса в центре поля и получает "горчичник". 
  • Опасный момент
    29'
    Венседор пробил из пределов штрафной площадки после передачи Уильямса с левого фланга и не сумел попасть в створ. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Не успел матч возобновиться, как тут же болезненный удар получил Пике. Однако, испанец показывает, что в медицинской помощи не нуждается. 
  • 27'
    Всё в порядке с пострадавшими, оба возвращаются в игру, которая возобновляется. "Барселона" пробует начать позиционную атаку. 
  • 26'
    Пока врачи оказывают помощь пострадавшим, остальные футболисты пользуются случаем и отправляются на водопой. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Арбитр останавливает поединок, так как на газоне оказываются сразу два футболиста - Дани Гарсия у "Атлетика" и Жорди Альба у "Барселоны". 
  • 24'
    Иньяки Уильямс выполнил проникающую передачу в штрафную площадь, в надежде на то, что Сансет или Муньяин откликнутся, но этого не случилось. 
  • 23'
    Итак, штрафной для "Барселоны". До ворот 29 метров. Разгоняется и пробивает Мемфис Депай, отправляя мяч прямо в руки Агиррезабалы. 
  • Желтая карточка
    22'
    Иньиго Мартинес нарушает правила перед собственной штрафной площадкой и получает предупреждение, которое становится первым в сегодняшнем поединке. 
  • Угловой
    21'
    Корнер в исполнении "Атлетика" в очередной раз угрозы не таил. Пока на втором этаже "каталонцы" действуют максимально надёжно. 
  • Опасный момент
    20'
    Нето ошибся в передаче, после чего мяч был доставлен до Уильямса, который нанёс удар из пределов штрафной площадки и не забил, так как в последний момент успел заблокировать Де Йонг. 
  • 19'
    Высокий прессинг включает "Барселона", благодаря которому вынуждает Агиррезабалу выбивать мяч за боковую линию. 
  • 18'
    Альба открылся под передачу на левом фланге, но точного паса так и не дождался, в аут отправился игровой снаряд. 
  • 17'
    Депай выполнил подачу с углового с левого фланга, но борьба на втором этаже осталась за Уильямсом, который выбил мяч головой. 
  • Угловой
    16'
    Наступление "Барселоны" завершается ударом Альбы издали, после которого мяч попал в защитника "Атлетика" и ушёл на корнер. 
  • Офсайд
    15'
    Муньяин выполнил подачу со штрафного, партнёров не нашёл, а потом прозвучал свисток судьи - положение "вне игры". 
  • Офсайд
    14'
    Бускетс выполнил передачу со своей половины поля на левый край на Депая, который не выдержал линию и оказался в офсайде. 
  • Штанга
    13'
    Ойян Сансет принимает мяч в штрафной площадке, находясь спиной к воротам "Барселоны", а потом пробивает с разворота и сотрясает перекладину! 
  • Опасный момент
    12'
    Эрик Гарсия ставит корпус, но это не мешает Иньяки Уильямсу пробить с правой, однако в створ мяч не идёт, а попадает в Нето и уходит на корнер. 
  • 11'
    Жорди Альба выдвинулся к центру поля и выполнил длинную передачу в район штрафной площади "Атлетика", но никого из партнёров там не оказалось. 
  • Офсайд
    10'
    Поднята рука главного арбитра встречи - в положении "вне игры" был замечен Френки Де Йонг. 
  • 9'
    Ещё одну атаку попыталась организовать "Барселона", на сей раз левым флангом, но далеко пройти не удалось, лишь центр поля, а потом последовал пас назад. 
  • Опасный момент
    8'
    ОЙ-ОЙ-ОЙ! Депай прорывается по правому флангу, входит в штрафную площадь и выполняет прострел практически на линию вратарской, откуда в касание выше цели пробивает Брайтвайт. 
  • 7'
    Иньиго Лекуе добрался до штрафной площадки правым краем и выполнил прострел низом, но до партнёров мяч не довёл. 
  • 6'
    "Атлетик" продолжает использовать высокий прессинг и быстро отбирает мяч у "Барселоны", не позволяя ей даже центр поля перейти. 
  • 5'
    Пике поставил корпус на левом фланге и не позволил Сансету добраться до игрового снаряда, который ушёл за лицевую линию. 
  • Угловой
    4'
    Ещё два корнера подряд от хозяев, но снова борьба на втором этаже остаётся за гостями. Пока "Барселону" в атаке мы не видим. 
  • 3'
    Угловой в исполнении Муньяина к опасности не приводит, мяч был отправлен в район ближней штанги, где дежурил Брайтвайт. 
  • Угловой
    2'
    Первую атаку проводит "Атлетик" и завершает её ударом, но на пути мяча оказывается футболист "Барселоны", от которого круглый уходит на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "Атлетика" и "Барселоны" начинается. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Барселона

Исход игры
Атлетик Б
2.9% (4)
Ничья
8.6% (12)
Барселона
88.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.72% (101)
Меньше
26.28% (36)
Обе команды забьют
Да
78.1% (107)
Нет
21.9% (30)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.4% (70)
1:3 Барселона
12.9% (18)
0:2 Барселона
10.8% (15)
0:1 Барселона
8.6% (12)
1:1 Ничья
6.5% (9)
2:3 Барселона
2.9% (4)
2:1 Атлетик Б
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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