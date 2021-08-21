Испания: Ла Лига 2021-2022
20' Желтая карточкаИньиго Мартинес
28' Желтая карточкаГарсия Эрик
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
13
Нето
Мурара
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
16
Педри
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
-
14 Манай РейНападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брайтвайт Мартин
|2
|1
|2.
|Пике Херард
|1
|0.5
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0.5
|4.
|Депай Мемфис
|0
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|3.
|Гарсия Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|2.
|Гонсалес Нико
|1
|0
|3.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Барселона
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б
Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона
Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Мальорка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Барселона
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Бетис
|Хуанми Мигель
|2
|0
|0
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|3.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Вильярреал
|Капу Этьен
|2
|0
|5.
|Гранада
|Санчес Герман
|2
|0
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Барселона
Исход игры
Атлетик Б
2.9% (4)
Ничья
8.6% (12)
Барселона
88.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.72% (101)
Меньше
26.28% (36)
Обе команды забьют
Да
78.1% (107)
Нет
21.9% (30)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.4% (70)
1:3 Барселона
12.9% (18)
0:2 Барселона
10.8% (15)
0:1 Барселона
8.6% (12)
1:1 Ничья
6.5% (9)
2:3 Барселона
2.9% (4)
2:1 Атлетик Б
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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