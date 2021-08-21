Алекс Беренгер пробивает по воротам и Араухо выручает свою команду, выбивая мяч с "ленточки" после ошибки Нето на выходе.

Корнер в исполнении "Атлетика" ничем опасным не завершился, "Барселона" и после перерыва продолжает снимать верх.

Араухо забил ударом через себя после ошибки Агиррезабалы на выходе, но арбитр отменил взятие ворот, так как перед этим правила нарушил Брайтвайт.

Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм, в котором футболисты обошлись без голов.

45' И сразу же ещё один фол со стороны хозяев. Теперь уже переусердствовал в борьбе за мяч Иньиго Мартинес. Депай и Гризманн у мяча.

45' Венседор остановил атаку "Барселоны" левым флангом, но сделал это с нарушением правил - Гризманн оказался на газоне.

45' +2 минуты.

44' А вот сейчас корнер в исполнении "басков" завершился ударом по воротам - Уильямс пробивал, но не сумел направить мяч в створ.

43' Одна из редких атак "Барселоны", которая завершается ударом, но неточным - мимо цели пролетает игровой снаряд после удара Мемфиса Депая.

42' Угловой заработали "баски" на левом фланге. Разыграли, а потом выполнили навес, с которым справился Де Йонг - пока Френки справляется со всеми корнерами хозяев.

41' Нарушение правил на половине поля "Атлетика" было зафиксировано, не прав оказался Рональд Араухо.

40' Алекс Беренгер выполнил подачу в штрафную площадь с правого фланга, но на сей раз партнёров не нашёл - вышел из ворот Мурара Нето и забрал мяч.

38' Мемфис Депай оказался на газоне перед штрафной площадкой "Атлетика", арбитр дал свисток, но усмотрел фол именно со стороны футболиста "Барселоны".

37' Беренгер подаёт в штрафную с правого фланга, Уильямс пробивает в касание в правый нижний угол и не попадает, а сразу после этого арбитр сообщает об офсайде у Иньяки.

36' Серджино Дест подключился к атаке правым флангом, получил мяч, а вот войти в штрафную площадь не сумел - пошёл в обводку и уткнулся в соперника.

35' "Барселона" исполнила свой второй корнер в матче, который не стал проблемой для Агиррезабалы - вышел из ворот и выбил мяч кулаком.

34' Беренгер прорвался по левому флангу и выполнил подачу во вратарскую, откуда без помех пробил по воротам Уильямс и не попал в створ.

33' Ой-ой, дёрнул мышцу Пике, сел на газон и сообщил, что не может продолжать встречу - вместо него появляется Араухо.

32' Муньяин выполнил подачу с угла поля, с правого фланга, и снова не сумел довести мяч до партнёров - Де Йонг выиграл воздух и разрядил обстановку.

31' Показывают нам запасных футболистов "Барселоны", которые активно разминаются. Неужели после перерыва последуют перестановки? Вполне возможно, так как пока трудности с выходом из обороны в атаку наблюдаются у гостей.

30' Эрик Гарсия срывает контратаку "Атлетика", роняя на газон Иньяки Уильямса в центре поля и получает "горчичник".

29' Венседор пробил из пределов штрафной площадки после передачи Уильямса с левого фланга и не сумел попасть в створ.

28' Не успел матч возобновиться, как тут же болезненный удар получил Пике. Однако, испанец показывает, что в медицинской помощи не нуждается.

27' Всё в порядке с пострадавшими, оба возвращаются в игру, которая возобновляется. "Барселона" пробует начать позиционную атаку.

26' Пока врачи оказывают помощь пострадавшим, остальные футболисты пользуются случаем и отправляются на водопой.

25' Арбитр останавливает поединок, так как на газоне оказываются сразу два футболиста - Дани Гарсия у "Атлетика" и Жорди Альба у "Барселоны".

24' Иньяки Уильямс выполнил проникающую передачу в штрафную площадь, в надежде на то, что Сансет или Муньяин откликнутся, но этого не случилось.

23' Итак, штрафной для "Барселоны". До ворот 29 метров. Разгоняется и пробивает Мемфис Депай, отправляя мяч прямо в руки Агиррезабалы.

22' Иньиго Мартинес нарушает правила перед собственной штрафной площадкой и получает предупреждение, которое становится первым в сегодняшнем поединке.

21' Корнер в исполнении "Атлетика" в очередной раз угрозы не таил. Пока на втором этаже "каталонцы" действуют максимально надёжно.

20' Нето ошибся в передаче, после чего мяч был доставлен до Уильямса, который нанёс удар из пределов штрафной площадки и не забил, так как в последний момент успел заблокировать Де Йонг.

19' Высокий прессинг включает "Барселона", благодаря которому вынуждает Агиррезабалу выбивать мяч за боковую линию.

18' Альба открылся под передачу на левом фланге, но точного паса так и не дождался, в аут отправился игровой снаряд.

17' Депай выполнил подачу с углового с левого фланга, но борьба на втором этаже осталась за Уильямсом, который выбил мяч головой.

16' Наступление "Барселоны" завершается ударом Альбы издали, после которого мяч попал в защитника "Атлетика" и ушёл на корнер.

15' Муньяин выполнил подачу со штрафного, партнёров не нашёл, а потом прозвучал свисток судьи - положение "вне игры".

14' Бускетс выполнил передачу со своей половины поля на левый край на Депая, который не выдержал линию и оказался в офсайде.

13' Ойян Сансет принимает мяч в штрафной площадке, находясь спиной к воротам "Барселоны", а потом пробивает с разворота и сотрясает перекладину!

12' Эрик Гарсия ставит корпус, но это не мешает Иньяки Уильямсу пробить с правой, однако в створ мяч не идёт, а попадает в Нето и уходит на корнер.

11' Жорди Альба выдвинулся к центру поля и выполнил длинную передачу в район штрафной площади "Атлетика", но никого из партнёров там не оказалось.

10' Поднята рука главного арбитра встречи - в положении "вне игры" был замечен Френки Де Йонг.

9' Ещё одну атаку попыталась организовать "Барселона", на сей раз левым флангом, но далеко пройти не удалось, лишь центр поля, а потом последовал пас назад.

8' ОЙ-ОЙ-ОЙ! Депай прорывается по правому флангу, входит в штрафную площадь и выполняет прострел практически на линию вратарской, откуда в касание выше цели пробивает Брайтвайт.

7' Иньиго Лекуе добрался до штрафной площадки правым краем и выполнил прострел низом, но до партнёров мяч не довёл.

6' "Атлетик" продолжает использовать высокий прессинг и быстро отбирает мяч у "Барселоны", не позволяя ей даже центр поля перейти.

5' Пике поставил корпус на левом фланге и не позволил Сансету добраться до игрового снаряда, который ушёл за лицевую линию.

4' Ещё два корнера подряд от хозяев, но снова борьба на втором этаже остаётся за гостями. Пока "Барселону" в атаке мы не видим.

3' Угловой в исполнении Муньяина к опасности не приводит, мяч был отправлен в район ближней штанги, где дежурил Брайтвайт.

2' Первую атаку проводит "Атлетик" и завершает её ударом, но на пути мяча оказывается футболист "Барселоны", от которого круглый уходит на угловой.