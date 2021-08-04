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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Бенфика
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
11
Ларссон
Джордан
4
Хендрикс
Йоррит
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Бакаев
Зелимхан
99
Влаходимос
Одиссей
17
Гонсалвеш
Диогу
30
Отаменди
Николас
4
Лукас
VI
5
Вертонген
Ян
21
Пицци
Луиш
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
14
Сеферович
Харис
3
Гримальдо
Алехандро
Спартак Москва
4-2-1-3
Бенфика
4-3-3

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа
Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:5 Бенфика Бенфика 1:2 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:5 Бенфика Бенфика 1:0 Маритиму Брага 0:2 Бенфика Бенфика 2:0 Боавишта Белененсеш 0:3 Бенфика Бенфика 2:0 Эшторил

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бенфика 2:0 Спартак Москва Лига чемпионов Спартак Москва 2:1 Бенфика Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Црвена Звезда Канга Каку 1 1
Весь список
  • После матча
  • Бесплатная видеотрансляция у спонсора "Спартака" - букмекера WinLine
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2021, осталось 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 166
Спартак Москва 27.7% (46)
X 22.9% (38)
Бенфика 49.4% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Бенфика
3.54
3.46
2.41
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Новости
Где смотреть матч Спартак Москва - Бенфика онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва - Бенфика

Исход игры
Спартак Москва
27.5% (47)
Ничья
22.8% (39)
Бенфика
49.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
63.86% (106)
Меньше
36.14% (60)
Обе команды забьют
Да
84.94% (141)
Нет
15.06% (25)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
29.8% (51)
1:1 Ничья
21.1% (36)
2:1 Спартак Москва
20.5% (35)
1:3 Бенфика
8.2% (14)
0:1 Бенфика
5.3% (9)
0:2 Бенфика
4.1% (7)
1:0 Спартак Москва
3.5% (6)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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