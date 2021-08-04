Лига чемпионов 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Бенфика
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
4
Лукас
VI
21
Пицци
Луиш
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бенфика 1:1 Марсель Бенфика 1:0 Лилль Бенфика 2:1 Альмерия Бенфика 2:1 Каса Пиа
Бенфика 0:0 Белененсеш Брага 2:0 Бенфика Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика Бенфика 4:3 Спортинг Л Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Бенфика 1:1 Порту Тондела 0:2 Бенфика Бенфика 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:5 Бенфика Бенфика 1:2 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:5 Бенфика Бенфика 1:0 Маритиму Брага 0:2 Бенфика Бенфика 2:0 Боавишта Белененсеш 0:3 Бенфика Бенфика 2:0 Эшторил
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Црвена Звезда
|Канга Каку
|1
|1
Прогнозы на матч Спартак Москва - Бенфика
Исход игры
Спартак Москва
27.5% (47)
Ничья
22.8% (39)
Бенфика
49.7% (85)
Тотал 2.5
Больше
63.86% (106)
Меньше
36.14% (60)
Обе команды забьют
Да
84.94% (141)
Нет
15.06% (25)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
29.8% (51)
1:1 Ничья
21.1% (36)
2:1 Спартак Москва
20.5% (35)
1:3 Бенфика
8.2% (14)
0:1 Бенфика
5.3% (9)
0:2 Бенфика
4.1% (7)
1:0 Спартак Москва
3.5% (6)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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