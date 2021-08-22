США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Клёб де Фут Монреаль
3' Желтая карточкаМбезо Оливье
6' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
44' Желтая карточкаШуэньер Матьё
0:1
45' ГолМихайлович Джордже
68' Желтая карточкаМиллер Камаль
1:1
87' ГолСалливан Куинн
90' Желтая карточкаБреза Себастьян
90' Желтая карточкаКицца Мустафа
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Ismael Kone
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
3'
44'
45'
68'
87'
1:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.29
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.19
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.19
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.14
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.1
|6.
|Салливан Куинн
|2
|0.1
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|8.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.05
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|10.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.05
|11.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.05
|12.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|13.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.33
|2.
|Михайлович Джордже
|4
|0.19
|3.
|Торрес Хоакин
|2
|0.1
|4.
|Киото Ромель
|2
|0.1
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.1
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.1
|7.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.1
|8.
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.1
|9.
|Струна Альяж
|1
|0.05
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|11.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.05
|12.
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.05
|13.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|14.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|15.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|16.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|17.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|18.
|Кицца Мустафа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|2.
|Мбезо Оливье
|6
|0
|3.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|4.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|5.
|Эллиотт Джек
|5
|0
|6.
|Вагнер Кай
|4
|0
|7.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|5
|2
|3.
|Струна Альяж
|5
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|5.
|Миллер Камаль
|4
|0
|6.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|7.
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|8.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|9.
|Киото Ромель
|2
|0
|10.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|11.
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|12.
|Диоп Клемент
|1
|0
|13.
|Бреза Себастьян
|1
|0
|14.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|15.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|1
|0
|17.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|Клёб де Фут Монреаль
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто
Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Клёб де Фут Монреаль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Филадельфия Юнион 1:4 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 5:3 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|44 - 26
|49
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|30 - 24
|34
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|20
|7
|11
|2
|32 - 20
|32
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|32 - 31
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|22 - 27
|24
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 24
|22
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 33
|20
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 34
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|25 - 44
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 17
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|21
|11
|6
|4
|36 - 21
|39
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|29 - 19
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 32
|35
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|27 - 20
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 23
|28
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 23
|27
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|25 - 26
|26
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 39
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|21 - 30
|20
|13.
|Остин
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|17 - 24
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|21
|3
|10
|8
|23 - 32
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 13
|27
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 8
|22
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 7
|21
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 7
|18
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|9.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|10.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Остин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 24
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 30
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 18
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 18
|13
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 13
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|11.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|12.
|Даллас
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|11
|3
|2
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|5
|2
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0