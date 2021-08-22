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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
3' Желтая карточка
Мбезо Оливье
6' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
44' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
0:1
45' Гол
Михайлович Джордже
68' Желтая карточка
Миллер Камаль
1:1
87' Гол
Салливан Куинн
90' Желтая карточка
Бреза Себастьян
90' Желтая карточка
Кицца Мустафа
90'+8
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
10
Монтейру
Жамиру
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
19
Бёрк
Кори
17
Сантос
Сержио
II
1
Бреза
Себастьян
24
Струна
Альяж
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
9
Йонсен
Бьорн
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.29
2. Бёрк Кори 4 0.19
3. Сантос Сержио II 4 0.19
4. Глеснес Якоб 3 0.14
5. Монтейру Жамиру 2 0.1
6. Салливан Куинн 2 0.1
7. Вагнер Кай 1 0.05
8. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.05
9. Эллиотт Джек 1 0.05
10. Бедойя Алехандро 1 0.05
11. Ааронсон Пакстен 1 0.05
12. Мбезо Оливье 0 0
13. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.33
2. Михайлович Джордже 4 0.19
3. Торрес Хоакин 2 0.1
4. Киото Ромель 2 0.1
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.1
6. Йонсен Бьорн 2 0.1
7. Ahmed Hussein Hafez 2 0.1
8. Ваньяма Виктор 2 (1) 0.1
9. Струна Альяж 1 0.05
10. Камашо Руди 1 0.05
11. Шуэньер Матьё 1 0.05
12. Ibrahim Sunusi 1 0.05
13. Уотерман Джоэль 0 0
14. Пьетт Самуэль 0 0
15. Уртадо Эрик 0 0
16. Лаппалайнен Ласси 0 0
17. Бассонг Зохран 0 0
18. Кицца Мустафа 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 7 0
2. Мбезо Оливье 6 0
3. Мартинес Хосе Андрес 4 1
4. Глеснес Якоб 5 0
5. Эллиотт Джек 5 0
6. Вагнер Кай 4 0
7. Бедойя Алехандро 3 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 7 1
2. Камашо Руди 5 2
3. Струна Альяж 5 0
4. Бро-Гийяр Закари 4 0
5. Миллер Камаль 4 0
6. Михайлович Джордже 3 0
7. Уотерман Джоэль 3 0
8. Бассонг Зохран 1 1
9. Киото Ромель 2 0
10. Пьетт Самуэль 2 0
11. Шуэньер Матьё 2 0
12. Диоп Клемент 1 0
13. Бреза Себастьян 1 0
14. Тойе Мейсон 1 0
15. Ahmed Hussein Hafez 1 0
16. Кицца Мустафа 1 0
17. Масьель Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Клёб де Фут Монреаль 11.11% (3) 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 25.93% (7) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Америка Мехико 2:0 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Торонто
Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Цинциннати 0:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед
Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Клёб де Фут Монреаль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:4 Филадельфия Юнион МЛС Клёб де Фут Монреаль 4:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС
Филадельфия Юнион 1:4 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 5:3 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 22 15 4 3 44 - 26 49
2. Орландо Сити Заявка 20 9 7 4 30 - 24 34
3. Нэшвилл Заявка 20 7 11 2 32 - 20 32
4. Нью-Йорк Сити Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
6. Атланта Юнайтед Заявка 21 6 9 6 25 - 26 27
7. Ди Си Юнайтед Заявка 21 8 3 10 32 - 31 27
8. Коламбус Кру Заявка 21 6 6 9 22 - 27 24
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 19 6 4 9 23 - 24 22
10. Интер Майами Заявка 19 6 4 9 21 - 31 22
11. Чикаго Файр Заявка 21 5 5 11 23 - 33 20
12. Цинциннати Заявка 19 3 8 8 19 - 34 17
13. Торонто Заявка 21 3 6 12 25 - 44 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 21 12 6 3 35 - 17 42
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 21 11 6 4 36 - 21 39
3. Колорадо Рэпидс Заявка 19 11 4 4 29 - 19 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 21 11 2 8 32 - 32 35
5. Филадельфия Юнион Заявка 21 8 8 5 27 - 20 32
6. Миннесота Юнайтед Заявка 20 7 7 6 22 - 23 28
7. Реал Солт-Лейк Заявка 20 7 6 7 30 - 23 27
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 20 7 5 8 25 - 26 26
10. Портленд Тимберс Заявка 20 7 3 10 27 - 39 24
11. Даллас Заявка 21 5 7 9 25 - 30 22
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 20 4 8 8 21 - 30 20
13. Остин Заявка 20 5 4 11 17 - 24 19
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 21 3 10 8 23 - 32 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
2. Нэшвилл Заявка 13 7 6 0 28 - 13 27
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 10 6 3 1 18 - 7 21
5. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
6. Ди Си Юнайтед Заявка 9 6 0 3 15 - 7 18
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Атланта Юнайтед Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
10. Коламбус Кру Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
3. Филадельфия Юнион Заявка 11 6 3 2 15 - 8 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
6. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
9. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
10. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
13. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Остин Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 11 3 3 5 13 - 24 12
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
6. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
7. Нью-Йорк Сити Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
8. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 12 2 1 9 13 - 30 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
6. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
7. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 12 10
8. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 9 2 2 5 13 - 13 8
10. Миннесота Юнайтед Заявка 9 1 5 3 10 - 16 8
11. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
12. Даллас Заявка 10 1 2 7 7 - 19 5
13. Портленд Тимберс Заявка 10 1 2 7 10 - 24 5
14. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 11 3 2
5. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 5 2
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Михайлович Джордже бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Матье Чойниер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Мбезо Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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