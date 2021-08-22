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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
13' Пенальти
Титц Филлип
30'
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
41
Maximilian
Rohr
23
Мефферт
Йонас
36
Anssi
Suhonen
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
5
Пфайффер
Патрик
38
Clemens
Riedel
32
Холланд
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
23
Гьясула
Клаус
8
Шнелльхардт
Фабиан
19
Карич
Эмир
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Гамбург
4-3-3
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Титц Филлип

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глацель Роберт 2 0.5
2. Киттель Сонни 1 0.25
3. Джатта Бейкери 1 0.25
4. Хайер Моритц 1 0.25
5. Рейс Людовит 1 0.25
6. Шонлау Себастьян 0 0
7. Винтцаймер Мануэль 0 0
8. Maximilian Rohr 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 3 (1) 0.75
2. Пфайффер Лука 2 0.5
3. Шнелльхардт Фабиан 1 0.25
4. Ману Брайдон 1 0.25
5. Бадер Маттиас 0 0
6. Гьясула Клаус 0 0
7. Хонзак Матиас 0 0
8. Карич Эмир 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Кауфманн Миккель 2 0
2. Мефферт Йонас 1 0
3. Шонлау Себастьян 1 0
4. Ляйбольд Тим 1 0
5. Кинсомби Давид 1 0
6. Хайер Моритц 1 0
7. Винтцаймер Мануэль 1 0
8. Maximilian Rohr 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 2 0
2. Бадер Маттиас 1 0
3. Берко Эрих 1 0
4. Гьясула Клаус 1 0
5. Голлер Беньямин 1 0
6. Clemens Riedel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3)
 Дармштадт 0 16.67% (1) 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Паули 3:2 Гамбург Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Шальке 04 1:3 Гамбург
Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург Вюрцбург Кикерс 3:2 Гамбург
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян
Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Гамбург Бундеслига 2 Дармштадт 2:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:1 Дармштадт Бундеслига 2
Гамбург 2:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 0:2 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 1:1 Гамбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Карлсруэ 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Дармштадт 1:0 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Нюрнберг 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Гамбург 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
14. Эрцгебирге Ауэ 0:0 4 0 4 0 1 - 1 4
15. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Зандхаузен 0:0 4 0 2 2 0 - 5 2
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 0:0 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Нюрнберг 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 1:0 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Гамбург 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ингольштадт 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Зандхаузен 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Дармштадт 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Гамбург 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нюрнберг 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Зандхаузен 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ингольштадт 0:0 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Падерборн Михель Свен 3 0 2
3. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
4. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
3. Фортуна Приб Эдгар 2 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
5. Ганза Майсснер Томас 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Титц Филлип из команды СК Дармштадт забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Дармштадт
2.85
4.20
5.00
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Где смотреть матч Гамбург 0:1 Дармштадт онлайн




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