Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Гамбург
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Фолькспаркштадион
Дармштадт
0:1
13' ПенальтиТитц Филлип
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
-
29 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Зобих ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глацель Роберт
|2
|0.5
|2.
|Киттель Сонни
|1
|0.25
|3.
|Джатта Бейкери
|1
|0.25
|4.
|Хайер Моритц
|1
|0.25
|5.
|Рейс Людовит
|1
|0.25
|6.
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|7.
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|8.
|Maximilian Rohr
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|3 (1)
|0.75
|2.
|Пфайффер Лука
|2
|0.5
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0.25
|4.
|Ману Брайдон
|1
|0.25
|5.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|6.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|7.
|Хонзак Матиас
|0
|0
|8.
|Карич Эмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|2.
|Мефферт Йонас
|1
|0
|3.
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|4.
|Ляйбольд Тим
|1
|0
|5.
|Кинсомби Давид
|1
|0
|6.
|Хайер Моритц
|1
|0
|7.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|8.
|Maximilian Rohr
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|2
|0
|2.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|3.
|Берко Эрих
|1
|0
|4.
|Гьясула Клаус
|1
|0
|5.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|6.
|Clemens Riedel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|Дармштадт
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Паули 3:2 Гамбург Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Шальке 04 1:3 Гамбург
Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург Вюрцбург Кикерс 3:2 Гамбург
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян
Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Карлсруэ
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Дармштадт
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Нюрнберг
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Гамбург
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|15.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|17.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дармштадт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Гамбург
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ингольштадт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Дармштадт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Гамбург
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|3.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|4.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1
|3.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|5.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0