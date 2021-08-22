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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
2:2
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
14' Пенальти
Титц Филлип
1:1
30' Гол
Шонлау Себастьян
34' Желтая карточка
Карич Эмир
34' Желтая карточка
Гьясула Клаус
44' Желтая карточка
Мюллер Янник
2:1
45' Гол
Хайер Моритц
2:2
45' Гол
Титц Филлип
63' Желтая карточка
Мефферт Йонас
75' Желтая карточка
Anssi Suhonen
84' Желтая карточка
Clemens Riedel
90'+6
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
41
Maximilian
Rohr
23
Мефферт
Йонас
36
Anssi
Suhonen
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Шуэн
Марсель
20
Мюллер
Янник
5
Пфайффер
Патрик
38
Clemens
Riedel
32
Холланд
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
23
Гьясула
Клаус
8
Шнелльхардт
Фабиан
19
Карич
Эмир
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Гамбург
4-3-3
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Титц Филлип
30'
Шонлау Себастьян
(Киттель Сонни)
1:1
34'
 
Карич Эмир
34'
 
Гьясула Клаус
44'
 
Мюллер Янник
45'
Хайер Моритц
(Мефферт Йонас)
2:1
45'
2:2
Титц Филлип
57'
 
Голлер Беньямин
Хонзак Матиас
63'
Мефферт Йонас
 
63'
Кинсомби Давид
Maximilian Rohr
 
71'
 
Кемпе Тобиас
Пфайффер Лука
75'
Anssi Suhonen
 
77'
Рейс Людовит
Anssi Suhonen
 
77'
Винтцаймер Мануэль
Киттель Сонни
 
84'
 
Clemens Riedel
86'
 
Берко Эрих
Карич Эмир
86'
 
Челич Неманя
Шнелльхардт Фабиан
88'
Кауфманн Миккель
Хайер Моритц
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глацель Роберт 2 0.5
2. Хайер Моритц 2 0.5
3. Киттель Сонни 1 0.25
4. Шонлау Себастьян 1 0.25
5. Джатта Бейкери 1 0.25
6. Рейс Людовит 1 0.25
7. Мефферт Йонас 0 0
8. Винтцаймер Мануэль 0 0
9. Maximilian Rohr 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 4 (1) 1
2. Пфайффер Лука 2 0.5
3. Шнелльхардт Фабиан 1 0.25
4. Ману Брайдон 1 0.25
5. Бадер Маттиас 0 0
6. Гьясула Клаус 0 0
7. Хонзак Матиас 0 0
8. Карич Эмир 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 2 0
2. Кауфманн Миккель 2 0
3. Шонлау Себастьян 1 0
4. Ляйбольд Тим 1 0
5. Кинсомби Давид 1 0
6. Хайер Моритц 1 0
7. Винтцаймер Мануэль 1 0
8. Maximilian Rohr 1 0
9. Anssi Suhonen 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 3 0
2. Гьясула Клаус 2 0
3. Clemens Riedel 2 0
4. Бадер Маттиас 1 0
5. Берко Эрих 1 0
6. Мюллер Янник 1 0
7. Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
 Дармштадт 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4) 0 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Паули 3:2 Гамбург Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Шальке 04 1:3 Гамбург
Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург Вюрцбург Кикерс 3:2 Гамбург
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян
Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Дармштадт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Гамбург Бундеслига 2 Дармштадт 2:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:1 Дармштадт Бундеслига 2
Гамбург 2:3 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 0:2 Гамбург Бундеслига Гамбург 1:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 1:1 Гамбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Карлсруэ 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Нюрнберг 4 1 3 0 4 - 2 6
7. Гамбург 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Дармштадт 4 1 1 2 8 - 8 4
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Зандхаузен 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Эрцгебирге Ауэ 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Дармштадт Титц Филлип 4 1 0
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дармштадт Карич Эмир 3 0
2. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
4. Фортуна Приб Эдгар 2 0
5. Зандхаузен Ценга Эрик 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Хайер Моритц бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шонлау Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Титц Филлип из команды СК Дармштадт забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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