Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ингольштадт
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Ауди-Шпортпарк
Нюрнберг
19' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
30' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
34
Merlin
Roehl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Merlin RoehlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Jeroen Krupa
-
Главный тренер: Roberto Patzold
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Mario Suver
-
Главный тренер: Robert Klauss
Ход матча
19'
30'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кутшке Штефан
|1
|0.25
|2.
|Filip Bilbija
|1
|0.25
|3.
|Эккерт Деннис
|0
|0
|4.
|Merlin Roehl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.25
|2.
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.25
|3.
|Шаффлер Мануэль
|1
|0.25
|4.
|Валентини Энрико
|1 (1)
|0.25
|5.
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|6.
|Темпельман Лино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|2.
|Франке Доминик
|1
|0
|3.
|Rico Preissinger
|1
|0
|4.
|Эккерт Деннис
|1
|0
|5.
|Thomas Leon Keller
|1
|0
|6.
|Jalen Hawkings
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|2.
|Шиндлер Кристофер
|1
|0
|3.
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|4.
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|5.
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|6.
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|7.
|Темпельман Лино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингольштадт
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Ингольштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт
Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Тюркюджю Атаспор
Нюрнберг Последние 20 матчей: +7 =10 -3Нюрнберг 2:0 Фортуна Ульм 1846 0:1 Нюрнберг Падерборн 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ
Нюрнберг 0:0 Краснодар Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Бохум Гамбург 5:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Хольштайн Киль Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Вюрцбург Кикерс 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Падерборн Майнц 2:2 Нюрнберг Гройтер Фюрт 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Оснабрюк Фортуна 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Нюрнберг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Товарищеские матчи Ингольштадт 1:2 Нюрнберг Товарищеские матчи Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 2:2 Нюрнберг Международные матчи (клубы) Нюрнберг 3:0 Ингольштадт Товарищеские матчи Ингольштадт 3:0 Нюрнберг Товарищеские матчи Нюрнберг 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:3 Нюрнберг Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Карлсруэ
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Дармштадт
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Нюрнберг
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Хайденхайм
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Гамбург
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|15.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|17.
|Хольштайн Киль
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Дармштадт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Гамбург
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ингольштадт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Дармштадт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Гамбург
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|3.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|4.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1
|3.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|5.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0