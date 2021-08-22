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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Нюрнберг
0'
19' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
30' Желтая карточка
Линсмайер Денис
31'
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Nico
Antonitsch
13
Рёзелер
Нильс
3
Франке
Доминик
20
Jalen
Hawkings
34
Merlin
Roehl
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
7
Эккерт
Деннис
30
Кутшке
Штефан
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
15
Нюрнбергер
Фабиан
24
Дели
Матс
Мёллер
18
Борковски
Деннис
9
Шаффлер
Мануэль
Ингольштадт
4-4-2
Нюрнберг
4-1-2-1-2

Ход матча

19'
 
Дели Матс Мёллер
30'
Линсмайер Денис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кутшке Штефан 1 0.25
2. Filip Bilbija 1 0.25
3. Эккерт Деннис 0 0
4. Merlin Roehl 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дели Матс Мёллер 1 0.25
2. Шиндлер Кристофер 1 0.25
3. Шаффлер Мануэль 1 0.25
4. Валентини Энрико 1 (1) 0.25
5. Гайс Йоханнес 0 0
6. Темпельман Лино 0 0

Карточки

Ингольштадт
# Игрок      
1. Байстер Максимилиан 1 0
2. Франке Доминик 1 0
3. Rico Preissinger 1 0
4. Эккерт Деннис 1 0
5. Thomas Leon Keller 1 0
6. Jalen Hawkings 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Дели Матс Мёллер 2 0
2. Шиндлер Кристофер 1 0
3. Гайс Йоханнес 1 0
4. Хюбнер Флориан 1 0
5. Сёренсен Асгер 1 0
6. Нюрнбергер Фабиан 1 0
7. Темпельман Лино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингольштадт 0 0 0 100% (2) 0 0
 Нюрнберг 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ингольштадт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт
Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Тюркюджю Атаспор
Нюрнберг Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Нюрнберг 2:0 Фортуна Ульм 1846 0:1 Нюрнберг Падерборн 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ
Нюрнберг 0:0 Краснодар Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Бохум Гамбург 5:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Хольштайн Киль Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Вюрцбург Кикерс 1:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Падерборн Майнц 2:2 Нюрнберг Гройтер Фюрт 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Оснабрюк Фортуна 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:0 Айнтрахт Бр Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Нюрнберг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Ингольштадт 3:1 Нюрнберг Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2 Нюрнберг 2:0 Ингольштадт Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2 Ингольштадт 0:1 Нюрнберг Кубок Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Товарищеские матчи Ингольштадт 1:2 Нюрнберг Товарищеские матчи Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 2:2 Нюрнберг Международные матчи (клубы) Нюрнберг 3:0 Ингольштадт Товарищеские матчи Ингольштадт 3:0 Нюрнберг Товарищеские матчи Нюрнберг 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:3 Нюрнберг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Карлсруэ 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Дармштадт 1:0 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Нюрнберг 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Хайденхайм 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Гамбург 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 2 - 6 4
14. Эрцгебирге Ауэ 0:0 4 0 4 0 1 - 1 4
15. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Зандхаузен 0:0 4 0 2 2 0 - 5 2
17. Хольштайн Киль 4 0 1 3 2 - 11 1
18. Ингольштадт 0:0 4 0 1 3 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Нюрнберг 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Дармштадт 1:0 2 1 0 1 6 - 3 3
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Гамбург 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ингольштадт 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Зандхаузен 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Дармштадт 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Гамбург 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нюрнберг 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Зандхаузен 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
17. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ингольштадт 0:0 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
2. Падерборн Михель Свен 3 0 2
3. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
4. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
5. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
3. Фортуна Приб Эдгар 2 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
5. Ганза Майсснер Томас 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ингольштадт
Ничья
Нюрнберг
3.32
3.55
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ингольштадт 0:0 Нюрнберг онлайн




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