  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Унион Берлин
0' 7'
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
16
Руди
Себастьян
13
Штиллер
Анджело
7
Ларсен
Якоб-Бруун
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
3
Еккель
Пауль
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
32
Ингвартсен
Маркус
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
10
Крузе
Макс
Хоффенхайм
4-4-2
Унион Берлин
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рюттер Жоржиньо 1 1
2. Руди Себастьян 1 1
3. Адамян Саркис 1 1
4. Ларсен Якоб-Бруун 1 1
5. Крамарич Андрей 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 1 1
2. Крузе Макс 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Руди Себастьян 1 0
2. Раум Давид 1 0
Унион Берлин
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 0 0 25% (1) 0 0 75% (3)
 Унион Берлин 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Виктория Кёльн 2:3 Хоффенхайм Реймс 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт
Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Герта Арминия 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Боруссия М РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Байер Л Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б
Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Хоффенхайм 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Бохум Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9. Майнц Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18. Герта Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 2 0 2
2. Байер Л Диаби Мусса 2 0 1
3. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 0
4. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
5. РБ Лейпциг Собослаи Доминик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
2. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 2 0
3. Бохум Реджбекай Элвис 2 0
4. Фрайбург Демирович Эрмедин 2 0
5. Байер Л Диаби Мусса 2 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Хоффенхайм 77.9% (106)
X 16.2% (22)
Унион Берлин 5.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Унион Берлин
1.95
3.80
4.26
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Хоффенхайм
77.9% (106)
Ничья
16.2% (22)
Унион Берлин
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.16% (90)
Меньше
32.84% (44)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
52.9% (72)
1:1 Ничья
11.8% (16)
2:0 Хоффенхайм
10.3% (14)
1:0 Хоффенхайм
8.1% (11)
3:1 Хоффенхайм
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Унион Берлин
2.9% (4)
3:2 Хоффенхайм
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 