Германия: Бундеслига 2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Prezero Arena
Унион Берлин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Сков РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|1
|2.
|Руди Себастьян
|1
|1
|3.
|Адамян Саркис
|1
|1
|4.
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|1
|5.
|Крамарич Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|1
|1
|2.
|Крузе Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руди Себастьян
|1
|0
|2.
|Раум Давид
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
|Унион Берлин
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Виктория Кёльн 2:3 Хоффенхайм Реймс 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт
Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Герта Арминия 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:2 Боруссия М РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Байер Л Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б
Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
|1
|3.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|0
|4.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|5.
|РБ Лейпциг
|Собослаи Доминик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|2.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|2
|0
|3.
|Бохум
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|4.
|Фрайбург
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Хоффенхайм
77.9% (106)
Ничья
16.2% (22)
Унион Берлин
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.16% (90)
Меньше
32.84% (44)
Обе команды забьют
Да
79.1% (106)
Нет
20.9% (28)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
52.9% (72)
1:1 Ничья
11.8% (16)
2:0 Хоффенхайм
10.3% (14)
1:0 Хоффенхайм
8.1% (11)
3:1 Хоффенхайм
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Унион Берлин
2.9% (4)
3:2 Хоффенхайм
2.2% (3)
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